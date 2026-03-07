Mang thai khiến tôi phát "điên" vì chuyện ăn uống: Thứ ghét thì bị ép ăn, đồ thích thì cấm không cho ăn

Khi mang thai, Tiểu Thanh gần như phát điên chỉ vì… chuyện ăn uống.

Mẹ chồng cầm bát canh gà, vừa bưng vừa giục: “Uống thêm đi, một người ăn là bồi bổ cho hai người!”. Mẹ ruột thì gọt táo đưa tận miệng: “Ăn nhiều trái cây vào, sau này con sinh ra da mới trắng!”. Còn chồng lại lén uống nốt cốc trà sữa của vợ: “Phụ nữ mang thai không được uống trà sữa, dễ tăng đường huyết”.

Ngày nào Tiểu Thanh cũng sống trong mâu thuẫn. Những món không muốn ăn thì cố ép mình ăn vì sợ con thiếu chất. Những món thèm ăn thì lại lo ảnh hưởng sức khỏe của thai nhi.

Có thời gian cô bị ốm nghén rất nặng, nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn. Mẹ chồng đứng cạnh thở dài: “Con không ăn thì em bé lấy gì mà lớn?”. Áp lực khiến cô bật khóc. Vừa khóc vừa cố nhét đồ ăn vào miệng, ăn xong lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ra.

Cảm giác đó, chỉ những ai từng mang thai mới thực sự hiểu.

Sau đó, Tiểu Thanh quyết định đến bệnh viện gặp bác sĩ dinh dưỡng. Nghe xong câu chuyện, bác sĩ đã thẳng thắn nhắc nhở cả mẹ chồng, mẹ ruột và chồng cô.

Bác sĩ nói: Canh gà quá nhiều dầu mỡ, không nên uống quá nhiều. Trái cây quá ngọt cũng cần ăn vừa phải. Trà sữa không tốt, nhưng không phải tuyệt đối cấm hoàn toàn.

Điều quan trọng là ăn uống cân bằng và khoa học.

3 dưỡng chất phụ nữ mang thai nhất định phải bổ sung

1. Axit folic

Phụ nữ nên bắt đầu bổ sung axit folic ngay từ khi chuẩn bị mang thai, mỗi ngày một viên và duy trì đến khoảng 3 tháng đầu thai kỳ.

Ngoài ra có thể ăn thêm các loại rau xanh đậm như rau bina, bông cải xanh.

Axit folic rất quan trọng vì giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Có một bà mẹ từng chia sẻ rằng khi mang thai con đầu, cô không bổ sung axit folic. Đứa trẻ sinh ra bị nứt đốt sống, đến 6 tuổi vẫn chưa thể đi lại bình thường. Cô luôn nói:

“Nếu biết chỉ cần một viên axit folic mỗi ngày, dù có phải bán hết đồ trong nhà tôi cũng sẽ mua để uống.”

2. Sắt

Khi mang thai, lượng máu trong cơ thể tăng lên nên nhu cầu sắt cũng tăng theo.

Tiểu Thanh khi đó rất thích ăn gan lợn, mỗi tuần ăn khoảng hai lần. Những người không thích gan có thể ăn thịt bò, thịt lợn hoặc các loại thịt đỏ khác.

Sau khi ăn, nên ăn thêm cam hoặc kiwi vì vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn.

Có lần tại bệnh viện, một thai phụ ở phòng bên cạnh bất ngờ ngất xỉu. Kiểm tra mới biết cô bị thiếu máu nghiêm trọng vì suốt thai kỳ gần như không ăn thịt để giữ dáng. Lúc đó, mẹ chồng cô chỉ biết vừa lau nước mắt vừa nói:

“Bây giờ thì cả mẹ lẫn con đều khổ.”

3. Canxi

Một người bạn của Tiểu Thanh kể rằng trước đây cô không bao giờ uống sữa, nhưng khi mang thai thì mỗi ngày uống hai cốc sữa đều đặn.

Nếu không thích sữa, phụ nữ mang thai có thể bổ sung canxi qua đậu phụ, mè (vừng) hoặc các sản phẩm từ đậu nành.

Có thai phụ khác từng bị chuột rút dữ dội vào ban đêm khi mang thai. Bác sĩ cho biết đó là dấu hiệu thiếu canxi. Sau khi bổ sung canxi vài ngày, tình trạng này đã giảm rõ rệt.

Phụ nữ mang thai không cần “ăn cho hai người”

Nhiều người vẫn tin vào câu nói: “Một người ăn, hai người bồi bổ.”

Nhưng thực tế không phải vậy.

Một thai phụ từng được mẹ chồng yêu cầu ăn 5 bữa mỗi ngày, chỉ trong 3 tháng tăng tới 15kg. Khi đi khám thai, bác sĩ còn đùa:

“Bạn đang nuôi em bé hay nuôi… heo vậy?”

Thực tế, lượng thực phẩm cần tăng thêm mỗi ngày chỉ tương đương một cốc sữa và một quả trứng.

Điều cần tăng là chất đạm và dinh dưỡng, chứ không phải ăn thêm thật nhiều cơm, bánh hay tinh bột.

3 loại thực phẩm nên hạn chế khi mang thai

Ăn mặn

Ăn quá nhiều muối có thể khiến phù chân và tăng huyết áp thai kỳ.

Một đồng nghiệp của Tiểu Thanh từng rất thích ăn dưa muối khi mang thai. Kết quả là chân phù nề đến mức không đi vừa giày.

Đồ ngọt

Ăn quá nhiều đường dễ dẫn đến tiểu đường thai kỳ.

Một người bạn của cô từng mắc bệnh này khi mang thai lần hai. Hàng ngày phải chích máu đo đường huyết, sau sinh vẫn phải kiểm soát chế độ ăn.

Thỉnh thoảng uống một cốc trà sữa thì không sao, nhưng không nên uống mỗi ngày.

Đồ chiên rán

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ chỉ khiến mẹ tăng cân, nhưng giá trị dinh dưỡng lại không cao.

Những thực phẩm phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên ăn như:

Cá sống, thịt sống, trứng sống

Sữa chưa tiệt trùng

Rượu, bia

Các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá mập, cá kiếm

Một đồng nghiệp của Tiểu Thanh từng đi du lịch Nhật Bản khi mang thai và ăn sashimi. Sau đó xét nghiệm phát hiện nhiễm ký sinh trùng toxoplasma, thai nhi không giữ được. Đó là ký ức đau lòng mà đến nay cô vẫn không muốn nhắc lại.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng nên:

Tránh hút thuốc và hít phải khói thuốc

Không tiếp xúc với chất độc hại

Hạn chế dọn phân mèo vì có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng

Mang thai không phải ăn thật nhiều, mà là ăn thật đúng. Mang thai không có nghĩa là trở thành “chiếc thùng đựng thức ăn”, mà là trở thành người quản lý dinh dưỡng cho chính mình và em bé.

Mỗi miếng thức ăn bạn đưa vào cơ thể đều là một “lá phiếu” cho sức khỏe của con. Ăn đúng, em bé sẽ khỏe mạnh. Ăn sai, không chỉ mẹ mệt mỏi mà con cũng chịu ảnh hưởng.

Vì vậy, đừng chỉ nghe theo lời mẹ chồng, mẹ ruột hay chồng. Hãy tìm hiểu kiến thức và tham khảo ý kiến bác sĩ để xây dựng chế độ ăn khoa học.

Bởi cuối cùng, người mang thai là bạn, và em bé cũng là con của bạn.

Nguồn: Sohu