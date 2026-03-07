Du lịch kiểu mới của mẹ bỉm: Không chạy đua check-in, chỉ cần nơi để con được hòa vào thiên nhiên, vui chơi cả ngày

Xuân (Hà Nội), một nhân viên văn phòng và cũng là mẹ của bé Sữa – cậu con trai 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, có một thói quen mà nhiều bạn bè của cô gọi vui là "đi du lịch kiểu mẹ bỉm". Từ khi bé Sữa còn bế ẵm cho đến khi trở thành một cậu bé hiếu động, thích khám phá, Xuân gần như năm nào cũng đưa con đi nhiều nơi. Nhưng những chuyến đi ấy không giống kiểu du lịch truyền thống với lịch trình dày đặc và danh sách điểm check-in dài dằng dặc.

Thay vào đó, Xuân chọn cho con những hành trình chậm rãi hơn: Khi thì vài ngày ở một vùng biển vắng, khi thì một khu rừng xanh mát, hoặc đơn giản chỉ là một buổi cắm trại nhỏ bên bờ suối. Với cô, điều quan trọng nhất không phải là con đã "đi được bao nhiêu nơi", mà là con đã cảm nhận được thiên nhiên và tuổi thơ của mình phong phú đến mức nào.

Khi du lịch cùng con không còn là chạy đua với các địa điểm check-in

Xuân nhớ lại thời điểm bé Sữa còn khoảng 1-2 tuổi. Những chuyến đi đầu tiên của hai mẹ con gần như khiến cô… kiệt sức.

"Đi du lịch với con nhỏ thực sự còn mệt hơn ở nhà," chị cười. "Phải mang theo cả vali đồ: sữa, bỉm, quần áo, thuốc, đồ ăn vặt… Chưa kể lịch trình đi nhiều điểm khiến con nhanh mệt, quấy khóc" - cô tâm sự.

Sau vài chuyến như vậy, Xuân nhận ra điều quan trọng: Trẻ nhỏ không cần quá nhiều điểm tham quan hay check-in lia lịa. Điều các bé cần là không gian để chạy nhảy, khám phá và chơi theo cách của riêng mình.

Từ đó, mẹ 1 con bắt đầu thay đổi cách đi du lịch cùng con. Thay vì đặt tour hay ở khách sạn đông đúc, Xuân thường tìm những homestay hoặc nhà nghỉ dưỡng riêng, nơi có sân vườn, bãi cỏ, đôi khi có cả bể bơi nhỏ hoặc góc đồ chơi cho trẻ.

"Có những chuyến đi mà cả ngày bé Sữa chỉ chạy quanh sân, nghịch cát, bắt côn trùng hay nghịch nước. Nhưng tối về con ngủ rất ngon và sáng hôm sau lại háo hức khám phá tiếp" - cô chia sẻ.

"Du lịch kiểu mẹ bỉm": Mẹ nhàn tênh, con vui chơi thỏa thích

Không chỉ riêng hai mẹ con Xuân, nhiều gia đình trẻ hiện nay cũng đang thay đổi cách du lịch cùng con. Trước đây, du lịch thường gắn với những chuyến đi dày đặc lịch trình: tham quan, chụp ảnh, check-in càng nhiều càng tốt. Nhưng khi có con nhỏ, nhiều bố mẹ nhận ra rằng kiểu du lịch đó không thực sự phù hợp với trẻ.

Thay vào đó, một xu hướng mới đang dần phổ biến: Thuê một căn home hoặc villa nhỏ để cả gia đình "ở yên một chỗ" và tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Những căn home này thường có:

- Sân vườn cho trẻ chạy nhảy

- Bể bơi nhỏ hoặc khu nghịch nước

- Bếp để gia đình tự nấu ăn

- Góc đồ chơi hoặc không gian đọc sách

Trong khi trẻ có thể tự chơi hàng giờ, bố mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi thật sự: Uống cà phê, đọc sách, nấu BBQ hay đơn giản là ngồi nhìn con chơi.

"Có những chuyến đi, cả ngày mình gần như không rời khỏi căn nhà đó.Nhưng cảm giác rất thư giãn. Con thì vui, còn mẹ cũng được nghỉ đúng nghĩa" - Xuân chia sẻ.

Ghi lại những ký ức tuổi thơ cùng bé con

Điều khiến Xuân hài lòng nhất không phải là số lượng chuyến đi, mà là những thay đổi nhỏ của bé Sữa qua từng năm.

Cậu bé 5 tuổi giờ đã quen với việc nhặt vỏ sò trên biển, nghe tiếng côn trùng trong rừng, hay ngồi bên suối ném đá xuống nước. Những trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành những ký ức tuổi thơ vô giá.

"Có lần đi cắm trại bên suối, bé Sữa cứ ngồi hàng giờ nhìn nước chảy và hỏi đủ thứ câu hỏi.Lúc đó mình nhận ra, đôi khi trẻ con không cần công viên giải trí hay khu du lịch lớn. Thiên nhiên đã là một thế giới rất rộng rồi" - Xuân tâm sự.

Theo Xuân, điều quan trọng nhất khi đi du lịch cùng trẻ nhỏ là đừng cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo. Trẻ có thể mệt, có thể khóc, có thể làm kế hoạch bị thay đổi. Nhưng chính sự linh hoạt đó lại khiến chuyến đi trở nên tự nhiên và đáng nhớ hơn.

"Chỉ cần một nơi an toàn, một không gian để con chạy nhảy, và bố mẹ đủ thời gian ở bên con. Thế là đã đủ cho một chuyến đi đẹp rồi".

Với Xuân, những chuyến đi ấy không chỉ là kỳ nghỉ ngắn ngày, mà còn là cách chị tặng con trai mình một tuổi thơ nhiều trải nghiệm, trước khi cậu bé bước vào lớp 1 và bắt đầu một hành trình mới.