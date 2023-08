Mang bầu 3 tháng cuối, mẹ hãy sẵn sàng với 4 nỗi xấu hổ khó tránh này

Bước vào 3 tháng cuối thai kỳ, khi cuộc hành trình "mang nặng" đã sắp kết thúc thì cũng là lúc cơ thể và cuộc sống của mẹ bầu có nhiều thay đổi. Với hiếc bụng ngày càng lớn hơn, mẹ có thể gặp khó khăn, bất tiện khi đi, đứng, nằm, ngồi hay làm bất cứ việc gì. Cùng với đó, mẹ cũng hãy sẵn sàng đối mặt với 4 hiện tượng có thể khiến bản thân ngượng ngùng dưới đây.

1. Són tiểu

Khi mang thai những tháng cuối, mẹ bầu chắc hẳn sẽ trải qua một vài lần "giật mình" vì bỗng dưng bị rò tỉ một chút nước tiểu ra. Đôi khi chỉ hắt hơi hay đi nhanh cũng khiến mẹ rơi vào tình huống xấu hổ này.

Thực chất đây là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường do em bé trong bụng phát triển, tử cung nở to ra chèn ép lên bàng quang. Để không bị quấy rầy bởi việc rò tiểu, mẹ bầu có thể cân nhắc việc sử dụng bằng vệ sinh hoặc tã khi phải ra ngoài lâu. Ngoài ra, mẹ nhớ đi vệ sinh ngay khi cơ thể ra tín hiệu để tránh bàng quang phải tích quá nhiều nước, dễ dẫn đến són tiểu hơn.

Khi bụng bầu lớn hơn, mẹ có thể gặp hiện tượng són tiểu đầy ngượng ngùng.

Quầng ti chuyển sang màu thâm đen

Trong những ngày cuối thai kỳ, mẹ bầu sẽ nhận thấy quầng ti ngày càng to và có màu sẫm hơn, đôi khi còn đau nhẹ. Tuy nhiên, mẹ không cần quá lo lắng vì nguyên nhân của hiện tượng này là do nội tiết tố thay đổi khi mang thai.

Đôi khi, mẹ cũng có thể thấy ngượng ngùng vì ước áo do ngực tiết ra một chút sữa. Đây chính là những giọt sữa non đầu tiên và báo hiệu tuyến sữa đã sẵn sàng để đón bé chào đời. Mẹ cần lưu ý vệ sinh bầu ngực sạch sẽ nhưng nhẹ nhàng, tránh tác động mạnh vào đầu ti có thể gây kích thích tử cung, dẫn đến sinh non.

Ngáy

Nhiều người nghĩ rằng người ngủ ngáy là do ban ngày làm việc quá mệt mỏi. Tuy nhiên, nhiều mẹ bầu tháng cuối cả ngày chỉ ở nhà nghỉ ngơi nhưng đêm ngủ vẫn ngáy. Tình trạng này xảy ra phổ biến trong thời gian mang thai khiến nhiều chị em tỏ ra bối rối, thậm chí xấu hổ đỏ mặt mỗi khi nhắc tới.

Thực tế, ngủ ngáy một phần là do sự tăng trưởng từng ngày của tử cung và thai nhi gây áp lực lên cơ hoành khiến mẹ bầu bị khó thở cho dù ngay trong giấc ngủ. Hơn nữa, mức hormone cao, đặc biệt là estrogen khiến màng nhày và đường mũi phình ra gây khó khăn cho việc thở.

Mẹ cũng đừng quá ngạc nhiên khi đột nhiên mình lại biến thành người ngủ ngáy.

Khám trong

Khám âm đạo (hay còn gọi là khám trong) là thủ thuật thường được thực hiện với bà bầu đã xuất hiện cơn co chuyển dạ hoặc với những trường hợp quá ngày dự sinh. Để thực hiện khám âm đạo, bác sỹ đeo găng tay vô trùng và đưa tay vào bên trong âm đạo kiểm tra cổ tử cung đã mở được bao nhiêu phân.

Dù đây là quá trình thăm khám bắt buộc nhưng cũng khiến nhiều sản phụ “ngượng chín mặt”, nhất là khi được thăm khám bởi bác sĩ nam.