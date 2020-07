Mãn nhãn với loạt trang phục Seo Ye Ji (Điên Thì Có Sao): Váy áo tôn eo hay bồng bềnh hết sức hóa ra là có dụng ý

Phim "Điên Thì Có Sao" ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều người, vai diễn Go Moon Young do Seo Ye Ji thủ vai liên tiếp gây nên những cơn sốt: Từ vòng eo, nhan sắc, style ăn diện như "bà hoàng" của cô đều dễ dàng trở thành những chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Loạt trang phục của cô ở mỗi tập đều được đầu tư kỹ lưỡng từ tóc tai cho đến các phụ kiện đi kèm, nhưng nổi bật nhất chắc hẳn là 4 bộ của nhà thiết kế Minju Kim.

Đầu tiên phải kể đến bộ váy "sương sương" trong ngày hẹn hò đầu tiên với Moon Gang-tae, cô nàng diện chiếc váy hai dây bồng xòe màu đen trắng và phụ kiện mũ rộng vành che nắng.

Bộ váy giá khoảng hơn 12 triệu, nhưng đôi bông tai hơn 400 triệu của BVLGARI mới là điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả.

Tiếp đến là bộ váy dài + croptop khiến bao con tim mê đắm vòng eo con kiến của Seo Ye Ji. Cư dân mạng phải rần rần thắc mắc về số đo vòng eo của cô nàng và tất nhiên, không quên dành bao lời khen cho điểm cực phẩm này.

Bộ đồ khi làm cô giáo đứng lớp nhìn rất "ngầu"...

... hay như bộ váy ngủ đúng chuẩn style tiểu thư khuê các khiến không ít các fan ngưỡng mộ và hết lời khen tặng cho stylist của bộ phim.

Được biết, đây là 4 thiết kế của NTK Minju Kim - người chiến thắng chương trình Next in Fashion mùa đầu tiên trên Netflix. Trong bài phỏng vấn mới đây của mình, nhà thiết kế đã chia sẻ rằng nhân vật nữ nhà văn Go Moon Young thực sự đã truyền cho bà nhiều cảm hứng sáng tạo. Những bộ trang phục vừa phải thanh lịch, nữ tính nên điểm nhấn chính là sự bồng bềnh. Tuy nhiên cũng cần phải tạo ra sự gợi cảm cho nhân vật và cách mà Minju Kim tạo ra sự sexy này chính là những thiết kế với điểm nhấn ở vòng eo. Riêng bộ đứng lớp dạy học có điểm nhấn đai da, NTK làm phần vai áo phồng và xếp bèo từng tầng để tạo cá tính mạnh mẽ cho nhân vật.