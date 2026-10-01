Màn đụng hàng bất phân thắng bại giữa Jang Won Young và Kim Ji Won

Một bên là nữ idol thế hệ mới nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng thanh mảnh, một bên là mỹ nhân màn ảnh sở hữu khí chất thanh lịch, trưởng thành. Jang Won Young và Kim Ji Won mới đây cùng ghi điểm khi diện một thiết kế váy len của ShuShu Tong có giá hơn 17 triệu đồng. Dù lựa chọn cách phối đồ khác nhau, cả hai đều chinh phục được thiết kế vốn không hề dễ mặc này, tạo nên màn đụng hàng khiến người hâm mộ khó lòng chọn ra ai nổi bật hơn.

1. Jang Won Young ngọt ngào, trẻ trung như nàng thơ

Vốn gắn liền với hình ảnh nữ tính, trẻ trung, Jang Won Young dễ dàng phát huy lợi thế khi diện thiết kế váy len của ShuShu Tong. Chất len tăm ôm nhẹ cơ thể giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trong khi những chi tiết trang trí điệu đà mang đến vẻ ngọt ngào, có phần cổ tích cho tổng thể. Nữ idol lựa chọn cách phối đồ khá nhẹ nhàng với giày quai ngang đế bệt, tạo cảm giác thoải mái và trẻ trung. Kiểu giày này cũng giúp tiết chế vẻ cầu kỳ của chiếc váy, khiến bộ trang phục không quá nặng nề hay mang cảm giác lên đồ quá mức. Mái tóc dài buông xõa, uốn xoăn nhẹ càng làm nổi bật nét mềm mại, nữ tính vốn là điểm đặc trưng trong phong cách của Jang Won Young. Điểm cộng của cách phối này nằm ở sự đồng điệu giữa trang phục và thần thái người mặc. Thay vì cố gắng biến chiếc váy thành một thiết kế sang trọng, già dặn, Jang Won Young giữ nguyên tinh thần trẻ trung, ngọt ngào. Tổng thể vì thế có nét tinh nghịch của một cô gái trẻ nhưng vẫn đủ chỉn chu để tạo ấn tượng trong những khung hình thời trang.

2. Kim Ji Won thanh lịch, cuốn hút theo cách riêng

Nếu Jang Won Young mang đến cảm giác ngọt ngào, Kim Ji Won lại lựa chọn hướng đi trưởng thành và thanh lịch hơn. Nữ diễn viên kết hợp chiếc váy len với giày cao gót đen mũi nhọn, tạo điểm nhấn sắc nét cho tổng thể. Phom giày thanh thoát giúp kéo dài đường nét đôi chân, đồng thời cân bằng những chi tiết trang trí vốn khá cầu kỳ của thiết kế. Kiểu tóc ngắn được tạo kiểu ôm nhẹ vào gương mặt cũng góp phần làm nên sức hút riêng. Không cần mái tóc dài bồng bềnh hay quá nhiều phụ kiện, Kim Ji Won vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng. Cách lựa chọn phụ kiện tối giản khiến chiếc váy trở thành tâm điểm, trong khi thần thái điềm tĩnh giúp tổng thể có chiều sâu hơn. So với hình ảnh trẻ trung của Jang Won Young, Kim Ji Won đem đến cảm giác chín chắn, tinh tế. Cùng một thiết kế, nhưng chỉ cần thay đổi kiểu giày và cách tạo kiểu tóc, nữ diễn viên đã tạo ra một diện mạo khác biệt, phù hợp với hình ảnh thanh lịch quen thuộc của mình.

3. Thiết kế hơn 17 triệu đồng: Đẹp nhưng không dễ mặc

Chiếc váy ShuShu Tong mà hai mỹ nhân lựa chọn có sức hút nhờ sự kết hợp giữa chất liệu len tăm ôm nhẹ và những chi tiết trang trí mang đậm tinh thần nữ tính. Tuy nhiên, đây cũng chính là kiểu thiết kế đòi hỏi người mặc phải có sự tính toán nhất định khi phối đồ. Chất len ôm cơ thể có thể làm lộ những đường nét mà người mặc không muốn nhấn mạnh nếu chọn sai kích cỡ hoặc chất liệu không đủ đứng phom. Trong khi đó, những chi tiết thêu, bèo nhún và trang trí cầu kỳ dễ khiến tổng thể trở nên rườm rà nếu kết hợp thêm giày dép hay phụ kiện quá nổi bật. Với những thiết kế mang nhiều yếu tố điệu đà như vậy, ranh giới giữa vẻ ngọt ngào và cảm giác sến súa đôi khi khá mong manh.

Bởi thế, việc Jang Won Young và Kim Ji Won đều có cách thể hiện thuyết phục càng khiến màn đụng hàng trở nên thú vị. Jang Won Young dùng giày đế bệt và mái tóc xoăn nhẹ để giữ vẻ trẻ trung, còn Kim Ji Won lựa chọn giày cao gót mũi nhọn cùng kiểu tóc gọn gàng nhằm tạo hiệu ứng thanh lịch. Cả hai đều không cố gắng cạnh tranh với những chi tiết vốn đã nổi bật trên chiếc váy, mà tìm cách cân bằng chúng bằng những lựa chọn vừa đủ. Mức giá hơn 17 triệu đồng cũng khiến thiết kế này trở thành món đồ đáng chú ý trong cuộc so kè phong cách. Dẫu vậy, giá trị của một bộ trang phục không chỉ nằm ở nhãn hiệu hay giá tiền, mà còn ở cách nó được lựa chọn và thể hiện trên người mặc.

4. Một chiếc váy, hai phong cách và màn đụng hàng khó phân thắng bại

Điều thú vị nhất khi đặt hai tạo hình cạnh nhau là không ai thực sự lấn át người còn lại. Jang Won Young ghi điểm nhờ vẻ trẻ trung, ngọt ngào và cách phối đồ nhẹ nhàng; Kim Ji Won lại chinh phục người nhìn bằng khí chất trưởng thành, sự tinh giản và nét thanh lịch đặc trưng. Hai mỹ nhân cũng cho thấy cùng một thiết kế không nhất thiết phải tạo ra hai hình ảnh giống nhau. Khi được kết hợp với phụ kiện và kiểu tóc phù hợp, chiếc váy có thể chuyển từ vẻ nữ tính trẻ trung sang phong thái sang trọng, chín chắn. Đây cũng là điều khiến thời trang trở nên thú vị: trang phục không chỉ phản ánh xu hướng mà còn là cách mỗi người thể hiện cá tính riêng.

Nếu yêu thích vẻ ngọt ngào, bạn có thể học Jang Won Young cách phối váy điệu đà cùng giày đế bệt và mái tóc mềm mại. Còn nếu ưu tiên vẻ thanh lịch, công thức của Kim Ji Won với giày cao gót mũi nhọn và kiểu tóc gọn gàng là gợi ý đáng tham khảo. Một chiếc váy, hai cách biến hóa và hai vẻ đẹp khác biệt. Trong màn đụng hàng lần này, có lẽ lựa chọn người chiến thắng không quan trọng bằng việc cả Jang Won Young lẫn Kim Ji Won đều chứng minh rằng một thiết kế khó mặc vẫn có thể trở nên cuốn hút khi được đặt đúng phong cách. Mỗi người một khí chất, mỗi người một sức hút, quả thực là màn so kè 10 phân vẹn 10.