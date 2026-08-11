Kim Ji Won vốn nổi tiếng với visual dịu dàng, trong trẻo đúng chuẩn "crush quốc dân" của màn ảnh Hàn. Không chỉ gây thương nhớ bởi nhan sắc, nữ diễn viên còn nhiều lần ghi điểm với gu thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng mà vẫn cực kỳ cuốn hút. Đặc biệt, Kim Ji Won có một "siêu năng lực" là cứ diện đồ trắng là đẹp bừng sáng. Từ váy áo nữ tính đến những outfit tối giản với sơ mi hay áo thun, cô đều khiến tổng thể trông sang xịn, tinh tế và rất có gu.

Nếu chị em mê phong cách mặc đẹp không cầu kỳ nhưng vẫn hút mắt, loạt outfit toàn đồ trắng của Kim Ji Won chắc chắn là nguồn cảm hứng đáng để học theo.

Mới đây, Kim Ji Won trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang với nhan sắc rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc đầm trắng dáng xòe bồng bềnh, mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, thanh thoát. Thiết kế đơn giản nhưng đủ sức giúp Kim Ji Won toát lên khí chất trong trẻo, nhẹ nhàng như nàng thơ, ai ngắm cũng khó rời mắt.

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Kim Ji Won ghi điểm với công thức diện đồ trắng tối giản mà cuốn hút. Cô kết hợp sơ mi trắng cùng quần jeans xanh, đồng thời layer thêm một chiếc áo trắng mỏng bên trong để tạo điểm nhấn cho tổng thể. Cách phối đồ vừa mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, trẻ trung, vừa giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Nếu yêu thích phong cách tối giản với những gam màu trắng - đen cơ bản, chị em hoàn toàn có thể tham khảo công thức mix match này.

Gợi ý mua sắm: Sơ mi - Áo - Quần

Kim Ji Won chứng minh sức hút của phong cách tối giản khi lựa chọn công thức phối đồ quen thuộc nhưng vẫn đầy tinh tế. Cô diện áo thun trắng trơn kết hợp cùng chân váy dài màu đen, hoàn thiện tổng thể bằng cách sơ vin gọn gàng để tôn vóc dáng. Set đồ không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại và rất dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Trung thành với công thức sơ mi trắng layer cùng áo trắng mỏng bên trong, Kim Ji Won làm mới diện mạo khi kết hợp với quần jeans đen. Chiếc thắt lưng trở thành điểm nhấn tinh tế, giúp tổng thể thêm gọn gàng và có điểm nhấn hơn. Cách phối đồ tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, thời thượng, rất phù hợp để diện đi làm hay dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Sơ mi - Quần

Diện nguyên set trắng gồm áo hai dây, quần suông và giày cao gót đồng điệu, Kim Ji Won ghi điểm tuyệt đối khi mang đến vẻ ngoài thanh lịch và thời thượng. Để tổng thể thêm cuốn hút, cô khoác ngoài cùng chiếc sơ mi kẻ xanh, tạo điểm nhấn phóng khoáng và tăng hiệu ứng layer. Công thức phối đồ này vừa tôn dáng, vừa mang đến cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại, xứng đáng để chị em tham khảo và áp dụng cho những outfit đời thường.

Gợi ý mua sắm: Sơ mi kẻ - Áo - Quần