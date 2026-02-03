Makeup suốt mà da vẫn căng mướt: Tiểu Vy skincare cực kỹ, tập trung 1 điều chị em nào cũng sợ

Không phải tự nhiên mà Tiểu Vy được dân tình ưu ái goi là "người đẹp ngàn năm có một" của Vbiz. Nhan sắc xinh đẹp, ngũ quan hài hòa cùng khí chất ngôi sao khiến nàng hậu đứng ở đâu cũng nổi bật. Đến làn da của Tiểu Vy cũng đáng ghen tị, đều màu, trong veo và gần như không có khuyết điểm bất chấp cam thường mặt mộc. Trong đoạn clip đăng tải gần đây, người đẹp đã hé lộ routine skincare sau "một ngày bình thường" của mình. Để ý sẽ thấy nàng hậu chăm da rất kỹ, duy trì ít nhất 6 bước làm sạch và dưỡng da cẩn thận để nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong.

Đoạn clip "một ngày bình thường sau khi về nhà" của Tiểu Vy nhận được sự chú ý với visual sáng bừng ngay cả khi để mặt mộc và routine skincare cẩn thận của cô nàng. (Nguồn: TikTok hoahautrantieuvy.20)

Sau một ngày làm việc với lớp makeup kĩ càng, việc đầu tiên Tiểu Vy làm khi về nhà là tẩy trang thật kĩ với dầu tẩy trang Shu Uemura trước khi rửa mặt. Nàng hậu chọn dòng Ultime8∞ Cleansing Oil (chai nâu) nhờ khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng cực kỳ êm dịu, phù hợp với da khô và da nhạy cảm. Em này chứa chiết xuất dầu hoa trà Nhật Bản cùng 8 loại dầu quý giúp cuốn trôi lớp makeup, kể cả son lì hay nền lâu trôi mà không làm da khô căng. Không chỉ làm sạch, Ultime8∞ còn hỗ trợ nuôi dưỡng da, cải thiện tình trạng khô ráp và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Nơi mua: Hasaki

Sau bước làm sạch, Tiểu Vy đắp mặt nạ Shiseido để cấp ẩm và ngăn ngừa lão hóa cho da. Cô cũng không quên đắp vùng cằm và cổ để nâng cơ và tạo gương mặt chữ V. Điểm nổi bật của sản phẩm là 4MSK - hoạt chất dưỡng trắng độc quyền do chính Shiseido phát triển, giúp hỗ trợ cải thiện đốm nâu và tình trạng da xỉn màu do lão hóa. Tổng thể, combo 2 item này của Shiseido giúp làn da trẻ trung, săn chắc hơn, đường nét gương mặt gọn gàng và tươi tắn rõ rệt.

Nơi mua: Shiseido

Tiểu Vy rất chú trọng yếu tố săn chắc của làn da và chống lão hóa. Cô tiếp tục dùng serum Olay Ultra Firming Serum để trong routine skincare để giữ làn da tươi trẻ. Ưu điểm của item này là sự kết hợp của PHCA giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong và Bakuchiol - phiên bản dịu nhẹ của retinol giúp da mịn màng, đều màu mà không gây bong tróc hay kích ứng.

Nơi mua: Watsons

Dùng serum Olay thì phải kết hợp với kem dưỡng cùng dòng để tăng hiệu quả cải thiện làn da căng mượt và chậm quá trình lão hóa. Dù là dòng bình dân nhưng em chứa 5 loại Super Collagen Peptides kết hợp Niacinamide tinh khiết 99%, với hàm lượng Collagen Peptides cao gấp 25 lần thông thường và cấu trúc phân tử siêu nhỏ giúp thẩm thấu nhanh, sâu vào da. Nhờ đó mà sau khi dùng, làn da được kích hoạt khả năng tự sản sinh collagen, cải thiện độ săn chắc và đàn hồi.

Nơi mua: Guardian

Xong dưỡng da, nàng hậu tiếp tục dưỡng môi với mask ngủ Laneige - son dưỡng "quốc dân" cực nổi bên Hàn. Em này không chỉ được yêu thích bởi mùi berry ngọt dịu mà còn vì công dụng rõ rệt, giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, cấp ẩm sâu và làm mờ vân môi. Tiểu Vy đặc biệt dặn dò phải bôi thật dày trước khi ngủ để sau một đêm, môi mềm mịn, căng mọng và dần hồng hào tự nhiên hơn.

Nơi mua: Laneige Vietnam

Cuối cùng trong routine skincare của Tiểu Vy là dưỡng mắt. Người đẹp sử dụng kem mắt của thương hiệu Dermalogica Biolumin-C Eye Serum để gưỡng sáng vùng da quanh mắt. Công thức vitamin C trong em này hỗ trợ cải thiện nếp nhăn, dấu chân chim do chuyển động mắt và tác động môi trường. Dùng đều đặn, vùng mắt trông săn chắc, ẩm mịn và tươi tắn hơn, rất hợp với những ai bắt đầu thấy dấu hiệu lão hóa sớm.

Nơi mua: Dermalogica Store



