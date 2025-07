Lấn sân mảng thời trang, bao giờ HIEUTHUHAI mới đuổi kịp Sơn Tùng M-TP?

Ở những miền đất hứa nơi nền công nghiệp giải trí đang phát triển tỉ lệ thuận với sức mua của ngành thời trang xa xỉ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... sự tác động qua lại của văn hóa thần tượng, âm nhạc, phim ảnh đã thúc đẩy đáng kể doanh số bán hàng và độ nhận diện của các luxury fashion brand. Ngược lại, các đế chế thời trang quyền lực cũng giúp không ít ngôi sao nâng tầm hình ảnh, danh tiếng, thậm chí tạo nên thước đo địa vị của một người. Sẽ không khó để tìm thấy một ngôi sao đang lên của Kpop liên tục "chốt đơn" danh phận Đại sứ thương hiệu với các nhà mốt lớn - điều mà nghệ sĩ thuộc hàng top tier ở các thị trường bé nhỏ "đỏ mắt" cũng khó lần ra.

Tại Việt Nam, nơi mà showbiz chưa có một thang đo chuẩn xác để phân hạng ngôi sao, thì chuyện ai đấy là thần tượng hạng A hay hạng S vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Đồng thời, khi độ lớn của thị trường xa xỉ phẩm cũng chưa đủ lớn mạnh, thì Friend Of House (Bạn thân thương hiệu) mới đang là titile cao nhất mà một luxury brand có thể trao cho các nghệ sĩ Việt Nam. Hà Hồ và Sơn Tùng M-TP với Gucci, Thùy Tiên với Dior từng là niềm tự hào của công chúng, fandom và những người Việt quan tâm tới câu chuyện thời trang.

Thậm chí, cuộc cạnh tranh tìm ra "King of Fashion" của Vbiz nay còn khắt khe hơn, bởi số lượng sao nam bước chân vào địa hạt thời trang nói chung và hàng xa xỉ nói riêng đang bị áp đảo bởi phái đẹp. Sơn Tùng M-TP từng nhiều năm giữ vị trí độc tôn, không có đối thủ trong âm nhạc lẫn tài nguyên thời trang, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI khiến người ta không khỏi so sánh, khi nhìn thẳng vào sự bứt tốc của Hiếu và sự chững lại phần nào của Sơn Tùng M-TP.

HIEUTHUHAI và lời mời đến Paris đã đủ vượt mặt "Sếp"?

Đầu tiên, phải công nhận HIEUTHUHAI đã có được cơ hội trong mơ với lời mời đến Paris Fashion Week của một thương hiệu danh tiếng. Trước Hiếu, không nhiều sao nam từng được góp mặt ở "Big 4" thời trang ngoài Anh Tú Atus hay Võ Cảnh. Trong 3 ngày tại Pháp, HIEUTHUHAI thật sự gây bão mạng xã hội vào D-Day (25/6). Nam rapper được mặc trang phục phiên bản giới hạn, ngồi hàng ghế đầu cùng khu vực với những khách mời cộm cán, xuất hiện trên Instagram Story của hãng, đồng thời cũng được chú ý bởi truyền thông quốc tế khi có mặt trên kênh TikTok của 2 tạp chí Paris Match và Gala.

Hai ngày trước đó, nam rapper có thời gian dạo phố và thực hiện 3 bộ hình ngoại cảnh dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Mạnh Bi. Với sức ảnh hưởng hiện tại, loạt ảnh lần đầu đến Paris của HIEUTHUHAI ghi nhận lượt tương tác khủng: hơn 100 nghìn like cho mỗi bài đăng. Không thể phủ nhận nhan sắc nam thần thế hệ mới của Hiếu đã thành công chinh phục người hâm mộ, nhưng yếu tố thời trang ở đây đã đủ thuyết phục hay chưa?

Gương mặt sáng, vóc dáng ưu thế, hình ảnh trẻ trung dễ dàng tạo thiện cảm, nhưng HIEUTHUHAI trong thời trang vẫn còn quá lành! Hiếu ở đây đang nhạt hơn nhiều so với bản thân mình trong âm nhạc - nơi mà sự tự tin, cá tính, kể cả nét xéo xắt được anh thể hiện rõ ràng qua những câu từ đanh thép.

Sự xuất hiện ở Paris Fashion Week lần này của HIEUTHUHAI là đèn xanh khiến nhiều người đặt niềm tin về một danh phận đang đến gần. Nếu có được? Nó vẫn sẽ xứng đáng với danh tiếng, vị thế và nỗ lực của một đỉnh lưu hiện tại, nhưng chiếc áo thời trang xa xỉ e rằng vẫn còn khá rộng với Hiếu. Điều này buộc anh phải tăng tốc hơn, kéo gần khoảng cách của mình với thời trang và 2 từ mặc đẹp, thay vì những từ khóa đang át vía hiện tại là đẹp trai hay... trình.

HIEUTHUHAI chưa phải một dân chơi hàng hiệu - ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Không khó để thấy ngôi sao này vẫn chuộng mặc local brand, những item có giá vài trăm đến trên dưới vài triệu được Hiếu sử dụng trong đời sống lẫn công việc. Hiếm hoi mới thấy HIEUTHUHAI tậu đồng hồ Rolex giá vài trăm triệu. Mặc dù với khả năng "cá kiếm" của một ngôi sao đang trên đỉnh, anh có thể mạnh tay xây dựng hình ảnh bóng bẩy, hào nhoáng gấp nhiều lần như thế. Nhưng có lẽ HIEUTHUHAI vốn dĩ khá bình dân và khiêm tốn nên đó không phải là cách anh chàng chọn để tô vẽ cho hình ảnh của mình.

Không tạo dựng hình tượng quá xa vời, Hiếu vẫn đang chinh phục số đông bằng "chất liệu bạn trai" gần gũi, dễ tiếp cận. Đến nay, lần tạo trend lớn nhất của nam rapper chính là màn hồi sinh đôi giày thể thao giá học sinh sinh viên "Asia Sports" qua bộ ảnh OOTD năm 2023. Hiếu biết ăn mặc, có sức ảnh hưởng và khả năng tạo ra xu hướng là rõ. Nhưng để nói về phong độ thời trang trên sân khấu thì chưa chắc.

Hiếu dễ mặc đẹp với vóc dáng lợi thế nhưng khi bước lên sân khấu, anh trao niềm tin, giao phó hình ảnh của mình cho stylist. Điều đó vô tình để những phép thử mà ekip tự tin đặt lên Hiếu dễ biến anh trở thành "nồi lẩu thập cẩm", lúc mặn - lúc nhạt khi nào không hay.

Suốt một khoảng thời gian, Threads City là nơi chứng kiến những ý kiến cực đoan của fan HIEUTHUHAI về chuyện ăn mặc của thần tượng. Họ hò hét, góp ý, phê bình stylist sau những đêm diễn mà hình ảnh của Hiếu không thể khiến họ hài lòng. Trong mắt fan, stylist chưa giúp Hiếu đạt được đẳng cấp mà anh đang có, thậm chí những sự loay hoay chọn lựa phong cách còn khiến hình ảnh Hiếu thêm rối ren. Đâu đó, đây vẫn là anh chàng minimalism, nam tính kiểu mẫu cần được "để yên".

Âm nhạc bão hoà nhưng thời trang của Sơn Tùng M-TP là cái đẹp bền vững

HIEUTHUHAI có thể tự tin với vẻ ngoài vạn người mê, nhưng sự ngạo nghễ và thần thái xuất phát từ việc "biết mình đang mặc gì" lại là điều Sơn Tùng làm tốt hơn hẳn. Bắt đầu sự nghiệp với hướng phát triển song song giữa âm nhạc và phong cách, thời trang là niềm đam mê thứ 2 mà có lẽ Sơn Tùng không cần phải chứng minh thêm. Cách nam ca sĩ tạo bùng nổ về mặt hình ảnh mỗi lần xuất hiện ở bất cứ đâu, khả năng bắt trend, định hình phong độ mặc đẹp bền vững là thứ Sơn Tùng nắm trong tay. Đến nay, Tùng vẫn là sao nam duy nhất từng có được danh phận với một nhà mốt xa xỉ.

Năm 2023, chỉ ít ngày trước khi show Gucci Cruise 2024 được tổ chức tại Seoul, Gucci công khai mối quan hệ "bạn thân" với Sơn Tùng M-TP. Đi liền với đó là món quà chào mừng mà thương hiệu nước Ý dành tặng anh, tất nhiên cũng đặc biệt không kém, với 5 trang bìa tạp chí thời trang trong nước được ra mắt cùng thời điểm.

Sơn Tùng M-TP và Gucci những ngày ở Seoul là sự kết hợp của thời trang maximalism và một cá tính kiêu hãnh, có thừa thái độ, khí chất đến từ một fashion icon lão làng.

Cách Sơn Tùng M-TP xây dựng trang cá nhân như một portfolio thời trang với hàng loạt luxury brand (không chỉ riêng Gucci) đã giúp hòa hợp hình tượng của anh với thế giới thời trang xa xỉ. Mỗi lần Sơn Tùng khiến người khác phải "wow" với hình ảnh của mình, là một viên gạch được đặt lên, xây dựng cho niềm tin kiên cố vào việc Sơn Tùng M-TP và thời trang luôn phải đi đôi. Hơn hết, người ta đủ tin: trước khi là người đại diện cho thương hiệu, Sơn Tùng đã là một khách hàng có đủ sự trải nghiệm và tận hưởng với những món đồ mà anh khoác lên người.

Cú vấp váp của Sơn Tùng M-TP trong lần ra quân cách đây 2 năm có chăng là sai lầm để lộ khuyết điểm hình thể không thể thay đổi. Còn lại, đó vẫn là một chiến tích đáng nể khi được truyền thông quốc tế nhiệt tình để mắt.

Trong bài viết "The Best Dressed Asian Stars During Cruise 2024 Season" (Những ngôi sao châu Á mặc đẹp nhất mùa Cruise 2024), Sơn Tùng M-TP là 1 trong 6 gương mặt được Vogue Hong Kong nêu tên trong danh sách, bên cạnh Winter (aespa), Felix (Stray Kids)...

"Mọi ánh mắt đổ dồn về nam ca/nhạc sĩ người Việt Sơn Tùng M-TP tại show diễn Gucci Seoul Cruise 2024, nơi anh trông thật lịch lãm... dấu hiệu của một người dẫn đầu xu hướng thực thụ. Là một fan trung thành của Gucci, anh thường xuyên diện những món đồ của thương hiệu này trong cả video âm nhạc lẫn phong cách streetwear thường ngày." - Vogue Hong Kong nói về Sơn Tùng.

5 năm trước ngày ấy, Sơn Tùng M-TP đã là khách mời VIP duy nhất từ Việt Nam tham dự triển lãm Thu/Đông 2018 của Gucci tại Hong Kong (Trung Quốc). Đây cũng là nơi chứng kiến màn "bắn" tiếng anh không có gì ngoài tự tin, từng được share đi share lại một thời của nam ca sĩ. Sơn Tùng khi đó đã chốt lại bằng lời khen: Awesome! dành cho Gucci, và có lẽ cũng rất hợp để dành cho chính anh.

Bản hợp đồng Friend of House của Sơn Tùng và Gucci dừng lại trong âm thầm chỉ 1 năm sau đó, nhưng hành trình duy trì độ hot về mặt hình ảnh của anh thì đã bước sang trang.

Thời gian qua, công chúng phải công nhận Tùng ngày một "chiêu trò". Anh lém lỉnh, hài hước, thể hiện khía cạnh gần gũi với người hâm mộ hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, không thể không nhắc đến những màn tương tác cùng fan đậm mùi xa xỉ phẩm.

Từ chiếc áo lông mua ở chợ Đà Lạt ném tặng đám đông, Sơn Tùng nâng cấp lên thành mũ và sơ mi Louis Vuitton trao tận tay một fangirl may mắn nhất. Sau những màn chơi trội này, mạng xã hội lại dày đặc những bài bóc giá outfit, soi giá trị món đồ đắt đỏ mà Sơn Tùng hào phóng cho đi.

Chưa dừng lại ở đó, loạt bài đăng với hình ảnh "ngon nghẻ" nhưng đi kèm caption "rất content" của Sơn Tùng cũng giúp anh làm mới hình ảnh của mình sau bao năm. Đơn cử như bài post đi chợ mua măng cụt hay loạt ảnh khoe body nức nở ở resort - nếu không phải là Sơn Tùng thì liệu mẫu túi trăm triệu của LV hay bộ đồ tập Nike ôm sát kia có được quan tâm nhiều đến vậy?!

HIEUTHUHAI có đuổi kịp Sơn Tùng trên hành trình trở thành King of Fashion của Vbiz?

Câu trả lời sẽ là chắc chắn còn xa nhưng không phải không thể. Nói cách khác Hiếu đã đi được một nửa quãng đường khó để có được quyền lực mềm, chính là sức ảnh hưởng - điều mà thương hiệu nào cũng khao khát. Phần còn lại để thuyết phục được như Sơn Tùng, HIEUTHUHAI cần tô đậm cá tính thời trang như cách anh đã giỏi khẳng định trong âm nhạc.

Sơn Tùng M-TP chắc chắn cũng không dễ nhường lại ngôi vương mà mình đã và đang làm chủ. Dù tương lai có hay không việc một lần nữa tạo ra cú hích, thì cách Tùng gắn liền với thời trang như hơi thở vẫn giúp anh chàng trở thành hình mẫu lý tưởng cho hậu bối, còn khán giả thì chưa thể ngừng gọi tên anh.