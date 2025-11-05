Mái tóc xơ xác thảm hại của Rosé

Từng được mệnh danh là "đứa con của thần gió", Rosé luôn khiến công chúng mê mẩn với mái tóc bồng bềnh, óng ả như biết nhảy theo từng bước vũ điệu. Chỉ cần một cú hất đầu nhẹ, mái tóc ấy đã đủ để tạo nên thương hiệu riêng - biểu tượng cho sự tự do, thanh thoát và khí chất trong trẻo mà ít idol nào có được.

Rosé và mái tóc từng khiến chúng sinh điên đảo

Thế nhưng gần đây, hình ảnh “nữ thần tóc đẹp” ấy dường như không còn nữa. Rosé khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi mái tóc từng óng ả, mềm mượt giờ đây lộ rõ dấu hiệu khô xơ, thiếu sức sống. Những lọn tóc vốn bồng bềnh, nhẹ nhàng nay trở nên xơ rối, dễ gãy, phần đuôi tóc chẻ ngọn và mất đi độ bóng tự nhiên.

Dưới ống kính máy ảnh, mái tóc không còn phản chiếu sắc vàng óng ánh đặc trưng mà trở nên xỉn màu, khô ráp, trông thiếu sức sống hơn hẳn. Có thể thấy, việc tạo kiểu và tẩy nhuộm liên tục đã khiến mái tóc Rosé trở nên mỏng yếu, hư tổn nặng nề, khác xa với hình ảnh kiêu sa, rạng rỡ từng khiến cô được mệnh danh là “nữ thần tóc đẹp” của Kpop.

Rosé lộ rõ nhược điểm tóc khô xơ trong concert DEADLINE tại Thái Lan





Lần xuất hiện trong sự kiện Tuần lễ thời trang Paris Fashion Week cũng khiến fan xót xa vì mái tóc không còn như xưa, lộ rõ chân tóc thưa và đen.

Mái tóc "xuống cấp" của Rosé cô nàng không còn hoàn hảo như xưa

Một số bình luận của dân tình: - Tóc bị cứng, không còn độ phồng nữa, giờ nhìn như đội tóc giả, tiếc ghê. - Điều mình thắc mắc là sao Rosé không đội tóc giả nhỉ? - Giờ tóc bả chắc kéo giãn như dây chun được luôn rồi. - Sao không nuôi tóc đen ta? Rosé tóc đen đẹp mà nhỉ. - Sao tóc ít quá rồi.

Không ngoa khi nói tóc là thứ tạo nên khí chất và thần thái của một cô gái. Một mái tóc mềm mượt, óng ả không chỉ khiến diện mạo thêm cuốn hút mà còn thể hiện sự chỉn chu, chăm chút của chủ nhân. Nhưng nuôi tóc khỏe và đẹp chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Từ câu chuyện của Rosé - từng được gọi là “đứa con của thần gió” với mái tóc bồng bềnh, nay lại khiến fan tiếc nuối vì tóc khô xơ, hư tổn - có thể xem như lời nhắc nhở rằng mái tóc cần được đầu tư chăm sóc nghiêm túc hơn.

Bên cạnh việc gội đầu thông thường, bạn nên sử dụng thêm các sản phẩm chuyên sâu như dầu xả phục hồi, mặt nạ ủ tóc hoặc serum dưỡng để nuôi dưỡng sợi tóc từ gốc đến ngọn. Đừng ngại chi cho những sản phẩm chất lượng, vì mái tóc chính là "vương miện" tự nhiên của mỗi người phụ nữ. Một chu trình chăm tóc đúng cách: gội sạch, dưỡng ẩm, chống nhiệt và cắt tỉa định kỳ, không chỉ giúp tóc đẹp hơn mà còn giúp bạn tự tin, rạng rỡ trong mọi khoảnh khắc.

Dưới đây là lời khuyên của BTV về 1 số sản phẩm chăm sóc tóc đáng để bạn tham khảo!

1. Serum dưỡng phục hồi tóc Olaplex No.9 Bond Protector Nourishing Hair

Serum dưỡng phục hồi tóc Olaplex No.9 Bond Protector Nourishing Hair được mệnh danh là “huyền thoại” phục hồi tóc. Em này sở hữu thành phần chính là công nghệ OLAPLEX Bond Building và chiết xuất tảo đỏ giúp tái tạo lại liên kết tóc bị tổn thương do nhiệt, nhuộm, hóa chất. Thấm nhanh, không nặng tóc, rất hợp để dùng cho tóc đã trải qua xử lý nhiều.



Nơi mua: Beauty Box

2. Tinh dầu dưỡng Kérastase Elixir Ultime Oil

Là một "gương mặt vàng trong làng chăm tóc", cực nổi trong giới làm đẹp vì công dụng hiệu quả, đặc biệt cho tóc khô, tóc "khó chiều". Sản phẩm rất thích hợp khi bạn muốn dưỡng mà không thích bị nặng đầu. Thành phần chứa dầu argan, dầu camellia và dầu ngô, giúp nuôi dưỡng sâu, phục hồi độ bóng khỏe tự nhiên và bảo vệ tóc khỏi hư tổn do nhiệt hoặc ô nhiễm.

Nơi mua: Kerastase Official Store

3. Serum dưỡng tóc The Ordinary Multi-Peptide Serum For Hair Density

Nếu vấn đề tóc không chỉ xơ mà còn mỏng, dễ rụng hoặc bạn muốn tóc dày hơn thì serum peptide nhà the ordinary này rất đáng cân nhắc. Công thức tập trung vào dưỡng và làm đầy sợi tóc, phù hợp cả khi bạn muốn chăm tóc từ gốc. Thành phần chứa phức hợp các peptide cùng chiết xuất đậu xanh và caffeine giúp kích thích nang tóc, hỗ trợ mọc tóc mới và giảm gãy rụng rõ rệt.

Nơi mua: the ordinary

4. Dầu dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum Original

Em này là dưỡng tóc dạng serum từ Hàn Quốc, nổi bật với thành phần dầu argan, sáp ong và chiết xuất hoa hồng giúp phục hồi tóc khô xơ, chẻ ngọn và giảm rối. Chất serum rất nhẹ, dễ thấm vào tóc mà không gây bết dính, phù hợp với tóc thường xuyên uốn, duỗi hoặc chải nhiều.

Nơi mua: Watsons

5. Serum dưỡng tóc Vegamour Gro More

Cuối cùng là serum dưỡng da đầu giúp kích thích mọc tóc và tăng độ dày tự nhiên của Vegamour. Thành phần sản phẩm chứa biotin, caffeine, chiết xuất mầm đậu xanh và cỏ ba lá đỏ, hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh, giảm gãy rụng. Điểm cộng nữa là công thức vegan, không sulfate, không silicone, phù hợp cho ai muốn phục hồi tóc theo hướng "sạch" và lành tính.



Nơi mua: Vua Hàng Hiệu



