Tại World Cup 2026, hậu vệ trái 28 tuổi của tuyển Tây Ban Nha Marc Cucurella luôn nổi bật trên sân nhờ mái tóc xoăn xù.

Cucurella cho biết để tóc dài từ nhỏ. Khi anh bắt đầu chơi bóng, mẹ anh muốn con nuôi tóc để dễ nhận ra giữa đám đông. Sau này, anh quyết định giữ nguyên kiểu tóc vì Mateo, con trai cả mắc chứng tự kỷ.

"Thằng bé thích tôi để tóc dài. Nếu một ngày nào đó con quên tôi, ít nhất nó vẫn có thể nhận ra bố qua mái tóc", Cucurella nói.

Marc Cucurella bế con trai Mateo trên sân

Mái tóc giúp con trai mắc chứng tự kỷ luôn nhận ra bố

Nhiều người hâm mộ từng thắc mắc vì sao Cucurella không buộc gọn mái tóc dài, ngay cả trong những trận đấu có cường độ cao. Dù kiểu tóc này đã trở thành "thương hiệu" của anh, lý do thực sự lại xúc động hơn nhiều người tưởng.

Theo các nguồn tin, Cucurella luôn để tóc xõa vì con trai cả Mateo mắc chứng tự kỷ. Với cậu bé, mái tóc xoăn đặc trưng là dấu hiệu giúp em dễ dàng nhận ra bố giữa hàng chục cầu thủ trên sân.

Đó chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với cả gia đình, đồng thời cho thấy bóng đá và vai trò làm cha đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của Cucurella như thế nào.

Câu chuyện này càng thu hút sự chú ý khi Cucurella tiếp tục thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha ở đấu trường World Cup. Những màn trình diễn ổn định của anh góp phần giúp đội tuyển sở hữu một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu.

Gia đình nhỏ của Marc Cucurella

Thế nhưng, phía sau ánh hào quang sân cỏ là những thử thách mà không một danh hiệu nào có thể xóa nhòa.

Hành trình đồng hành cùng con trai mắc chứng tự kỷ

Cucurella và bạn gái Claudia có ba người con: Mateo, Rio và Bella. Mateo sinh năm 2019, bộc lộ biểu hiện khác thường lúc 13 tháng tuổi. Gia đình từng tưởng hành động vỗ tay theo nhạc của cậu bé là nhảy múa. Sau đó, họ nhận thấy con ít giao tiếp bằng mắt, chậm nói và không phản ứng khi được gọi tên.

Sau phẫu thuật viêm tai giữa nhưng khả năng ngôn ngữ không cải thiện, cậu bé được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ thể không nói.

Năm 2022, khi Cucurella chuyển sang Chelsea, gia đình gửi Mateo vào trường phổ thông. Do thiếu phương pháp hỗ trợ, cậu bé không thể thích nghi.

"Chúng tôi không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ trường học và đã trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất", Claudia nói.

Marc Cucurella nuôi tóc dài để con trai luôn nhận ra bố trên sân

Claudia kể, mỗi ngày hai vợ chồng đều cùng đưa Mateo đến trường, trong khi cô lúc đó đang mang thai cậu con trai thứ hai, Rio.

"Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đưa Mateo đến trường. Lúc đó tôi cũng đang mang thai Rio. Rồi mỗi ngày, cả hai lại trở về nhà trong nước mắt."

Cô cho biết trẻ mắc chứng tự kỷ thường rất khó thích nghi với những thay đổi trong môi trường sống.

"Chỉ trong một tuần đã có quá nhiều thay đổi. Việc phải đến những nơi khác, thay đổi lịch sinh hoạt, đồ ăn, kế hoạch, không được đến trường hay tham gia các buổi trị liệu... tất cả đều rất khó khăn với con."

Với Cucurella, việc chấp nhận chẩn đoán con mắc chứng tự kỷ cũng là một hành trình học hỏi. "Khi biết con mình mắc chứng tự kỷ, bản thân các bậc cha mẹ cũng chưa hề sẵn sàng để đối diện với điều đó. Vì vậy, chúng tôi phải học hỏi rất nhiều."

Marc Cucurella sau đó chia sẻ rằng chính Mateo đã thay đổi cách cả gia đình nhìn nhận và sắp xếp cuộc sống hằng ngày. Chẳng hạn, mọi kế hoạch nghỉ dưỡng hay quyết định chuyển câu lạc bộ của anh đều xoay quanh điều kiện giáo dục của Mateo. Sau khi gia nhập Real Madrid vào tháng 6/2026, cả gia đình chuyển sang sinh sống tại Madrid.

Cucurella cho biết từng tiến bộ nhỏ của Mateo giúp anh thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Anh coi sức khỏe của con quan trọng hơn danh vọng.

"Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi tài sản nếu điều đó có thể giúp con khỏe mạnh", Cucurella nói.

Theo Times Of India, Colombia One