Mãi không hết béo, cô gái tìm ra 3 cách đốt mỡ giảm liền hơn 10kg

Ăn ít, tập nhiều, cắt tinh bột, nhịn ăn gián đoạn… đủ mọi phương pháp giảm cân đều đã thử nhưng cân nặng vẫn "đứng hình"? Đây chính là tình trạng mà không ít người gặp phải. Trên mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc), một cô gái từng rơi vào bế tắc tương tự đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ hành trình giảm từ 55kg xuống còn 45kg, sau khi phát hiện nguyên nhân khiến mình mãi không gầy không nằm ở ý chí, mà là do cơ thể rơi vào trạng thái kháng insulin.

(Ảnh @ForeverEatWithoutGainingWeight).

Trước đó, cô từng áp dụng đủ kiểu ăn kiêng khắc nghiệt nhưng cân nặng vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ đến khi hiểu rằng cơ thể mình đang mắc kẹt trong "chế độ không đốt mỡ", cô mới thực sự tìm ra hướng đi đúng và giảm cân thành công.

Theo chia sẻ của cô gái, nhiều người vẫn nghĩ insulin chỉ liên quan đến việc kiểm soát đường huyết. Trên thực tế, hormone này còn quyết định năng lượng bạn nạp vào sẽ được đốt cháy hay tích trữ dưới dạng mỡ. Khi tình trạng kháng insulin xảy ra, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái "tích trữ năng lượng", khiến mỡ khó tiêu hao, dễ đói hơn, dễ tăng cân và quá trình trao đổi chất cũng chậm lại rõ rệt. Trong tình huống này, việc tiếp tục nhịn ăn hay ăn kiêng cực đoan không những không giúp giảm cân mà còn khiến hormone rối loạn hơn, trao đổi chất tụt dốc.

(Ảnh @ForeverEatWithoutGainingWeight).

Sau khi nhận ra vấn đề, cô gái đã điều chỉnh lại toàn bộ cách giảm cân của mình. Nguyên tắc cốt lõi là ổn định đường huyết và kéo lại quá trình trao đổi chất. Cô áp dụng nhịn ăn gián đoạn 16:8 ở mức vừa phải, giới hạn thời gian ăn trong 8 tiếng mỗi ngày, đồng thời thay đổi thứ tự ăn uống: bắt đầu bằng rau, sau đó đến protein và cuối cùng mới là tinh bột để tránh đường huyết tăng vọt. Bên cạnh đó, cô ưu tiên thực phẩm có chỉ số GI thấp, kết hợp giấm táo và bột quế nhằm hỗ trợ ổn định đường máu.

Một điểm quan trọng khác là cô tuyệt đối không để bản thân rơi vào trạng thái đói quá mức. Với người bị kháng insulin, càng đói thì hormone căng thẳng càng tăng, khiến việc phân giải mỡ trở nên khó khăn hơn.

Không dừng lại ở đó, cô gái còn nhận ra yếu tố then chốt kiểm soát trao đổi chất nằm ở hệ vi sinh đường ruột. Khi vi khuẩn có hại chiếm ưu thế, cơ thể sẽ thèm đồ ngọt và chất béo nhiều hơn. Ngược lại, khi nhóm vi khuẩn hỗ trợ chuyển hóa tăng lên, cảm giác thèm ăn được kiểm soát tốt hơn và quá trình đốt mỡ diễn ra trơn tru hơn. Cô duy trì thói quen sử dụng men vi sinh chứa hậu sinh AKK mỗi ngày để hỗ trợ tiết hormone GLP-1, giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, ổn định đường huyết và hạn chế các cơn ăn uống mất kiểm soát.

Ảnh: TVBS.

Về vận động, bí quyết của cô không phải là tập luyện quá sức mà là duy trì đều đặn và tăng dần cường độ. Trong giai đoạn giảm mỡ, cô tập luyện 6 buổi mỗi tuần, kết hợp cardio nhiều hơn khi tỷ lệ mỡ cao. Khi bước vào giai đoạn duy trì, tần suất giảm xuống còn 4 buổi mỗi tuần. Mỗi buổi tập thường bao gồm khoảng 15 phút tập sức mạnh và 30 phút nhảy hoặc cardio nhẹ. Sau tập, cô luôn bổ sung protein và tinh bột, chẳng hạn như chuối và trứng, để phục hồi cơ bắp và giữ đường huyết ổn định.

Nhờ áp dụng đúng phương pháp phù hợp với cơ thể, cô gái đã giảm thành công hơn 10kg, vóc dáng thon gọn rõ rệt, làn da và khí sắc cũng cải thiện đáng kể. Câu chuyện này cho thấy, giảm cân không chỉ là chuyện ăn ít hay tập nhiều, mà quan trọng hơn là hiểu đúng cơ thể để "kích hoạt" lại khả năng đốt mỡ vốn có.

Nguồn: TVBS