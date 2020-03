Mãi đến khi 30 tuổi, tôi mới biết đây là 4 dáng quần jeans mà người đùi to như tôi có thể mặc đẹp

Thực tế là không ít thì nhiều, ai cũng có nhược điểm vóc dáng, có người chân tay tong teo, người eo bánh mì, người mông lép... riêng tôi vòng 2 cũng không quá to nhưng chân cụ thể là cặp đùi lại như "cột đình" chắc nịch. Chính vì vậy tôi chuyên phải mặc váy dài để che đi nhược điểm này.

Quần thì thỉnh thoảng cũng mặc nhưng không phải lúc nào tôi cũng chọn được đúng dáng quần hợp với bắp đùi to của mình. Tôi không mặc skinny vì luôn cảm thấy chân mình to hơn bình thường, không mặc quần jeans rách vì sợ vết rách làm lộ bắp đùi, không cả quần boyfriend vì thấy dáng quần bị lùng bùng không tôn dáng. Nhưng 4 dáng quần dưới đây lại khiến tôi thật sự tâm đắc, vừa giấu chân to lại vừa tôn chân dài cực đỉnh. Và đây cũng là những kiểu dáng rất hợp với style của các nàng chạm ngưỡng 30.

Che đùi to điệu nghệ nhất là quần jeans ống suông rộng

Quần ống rộng ở đây chính xác là chiếc quần có phần ống vừa đủ rộng để che đùi to chứ không phải là những thiết kế rộng đến mức mặc như bơi trong quần. Nếu các bạn có chiều cao tầm hơn mét 6 như tôi, thì có thể diện cả quần ống lửng và quần dài chạm gót. Nhưng nếu bạn nào khiêm tốn một chút thì nên chọn quần dài vừa chạm mắt cá chân, quần quá dài hay ngắn đều không thích hợp với chiều cao này.

Sơ vin gọn gàng áo lại để tổng thể bớt lùng bùng hoặc chọn những thiết kế áo khoác dáng lửng như vậy tổng thể sẽ cân đối hơn, đôi chân cũng dài hơn nhờ mẹo nhỏ này.

Quần jeans ống đứng: Khéo che đùi to, hợp mọi độ tuổi

Đã hết tuổi để mặc đủ các kiểu quần jeans phá cách, nên tôi quyết định trung thành với quần jeans ống đứng dáng basic và bất ngờ thay dáng quần này lại có thể che đi phần bắp đùi "cột đình" của tôi một cách vô cùng khéo léo. Dáng quần hợp mọi độ tuổi từ các nàng teen girl, đến cả những cô nàng 30 tuổi như tôi.

Quần ống loe/ ống vẩy dài chạm gót: Rất hợp với nàng chân, đùi to

Trước giờ tôi cũng ngại mặc quần ống loe nhưng không ngờ rằng chính thiết kế này lại rất hợp với đôi chân to và thô của mình. Riêng dáng quần với phần hông và đùi ôm lấy cơ thể, phần ống loe nhẹ tạo nên những đường cong chữ S gợi cảm cho người mặc. Phần đùi to của bạn lại vô tình giúp dáng quần ống loe lên phom dễ dàng và đúng dáng hơn, trong khi những đôi chân khẳng khiu thì không thể. Nhưng nhất định phải là quần dài chạm gót, để có thể đi thêm boots/ giày cao gót khi mặc jeans ống loe, bởi nếu lửng lơ lỡ cỡ thì chiếc quần ngay lập tức sẽ "phản chủ" không thương tiếc.

Quần cạp cao tôn eo thon, hack chân dài, che nhược điểm đùi to

Khi chọn jeans, bạn cũng nên cân nhắc tới điều này: Bỏ qua những chiếc quần jeans với cạp thấp hay hông rộng thùng thình, thay vào đó là những chiếc quần cạp cao tôn dáng, ôm lấy đôi chân một cách vừa phải. Từ khi được khai sáng, tôi chưa bao giờ phải mất thời gian đắn đo xem hôm nay mặc gì với một chiếc quần jeans xanh đậm cùng cạp cao tôn eo thon, hack chân dài và đương nhiên giấu nhẹm nhược điểm đùi to chắc nịch của mình.