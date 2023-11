Mai Davika bất bại trong 3 lần đụng hàng, Cảnh Điềm thua đau trước Lisa khi cùng diện áo Celine

Angelababy và mỹ nữ Alice In Borderland Miyoshi Ayaka không hẹn mà gặp đều diện váy Givenchy đi dự event Tiffany & Co. nhưng rất may là sự kiện diễn ra ở 2 địa điểm khác nhau. Dân tình cho rằng đây là pha đụng hàng bất phân thắng bại vì họ đều có nét cuốn hút riêng.