Mách nàng bí kíp chăm sóc da "nhàn tênh" trong dịp Tết: 1 gói thạch bổ sung collagen mỗi ngày, tận hưởng nét thanh xuân

Vậy thì, nàng không cần phải suy nghĩ đau đầu làm thế nào để có thể chăm sóc sắc đẹp trong mùa bận rộn này. Bởi chỉ cần bổ sung thạch collagen jelly Cana Young mỗi ngày, bạn đã có thể sở hữu làn da mịn màng đón tết, rất đơn giản, nhàn tênh mà lại cực kỳ "ngon".



Phụ nữ hiện đại dù bận rộn đến mấy nhưng cũng đừng quên bổ sung collagen cho da. Sở hữu một làn da sáng, căng bóng và không nếp nhăn là chìa khóa của 1 gương mặt đẹp



Sau độ tuổi 25, lượng collagen trong cơ thể phụ nữ bắt đầu giảm dần hằng năm. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến da khô sạm và xuất hiện các nếp nhăn, chảy xệ và xỉn màu. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung collagen bằng đường ăn uống là vô cùng cần thiết. Do vậy, dù có bận rộn cỡ nào, các nàng cũng đừng quên bổ sung collagen bằng 1 gói thạch collagen Cana Young mỗi ngày để giúp làn da thêm sức sống.

Bổ sung collagen mỗi ngày - Bí quyết luôn tươi trẻ sau tuổi 25

Lựa chọn thạch Collagen Jelly Cana Young - Chất lượng Hàn Quốc, tiết kiệm thời gian và hợp túi tiền

Cana Young là một thương hiệu chuyên nghiệp đã phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Hàn Quốc trong hơn 40 năm. Các chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc đã nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

Collagen Cana Young chứa 3.600mg collagen cá, dễ hấp thu gấp 7 lần collagen động vật do phân tử chỉ có kích thước 700 dalton. Công thức dạng thạch giúp hấp thụ dễ dàng và nhanh hơn dạng viên nén thông thường và giá cả hợp lý hơn collagen dạng lỏng. Collagen Jelly Cana Young còn chứa Vitamin C, một chất cần thiết để thúc đẩy quá trình tổng hợp Collagen bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, thạch Collagen Cana Young còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác. Thành phần hoa cát cánh có tác dụng ngăn đờm và cảm lạnh bằng cách kích hoạt bài tiết chất nhờn trong đường hô hấp. Nó cũng giúp giảm viêm phế quản do viêm họng và viêm amidan. Đặc biệt, thành phần Saponin dồi dào của hoa cát cánh có vai trò ngăn chặn virus xâm nhập từ bên ngoài vào. Một lượng lớn Tryptophan Arginine sẽ kích hoạt chức năng miễn dịch, đây là thành phần thiết yếu trong thời kỳ dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp. Thanh mát, chua chua ngọt ngọt, ăn là mê.

Collagen cá biển sâu - hiệu quả gấp 5 lần collagen từ động vật

Làm đẹp nhàn tênh với việc thưởng thức Collagen Jelly trong 1 phút!

3 vị thơm ngon, hấp dẫn đổi vị mỗi ngày, làm đẹp tiện lợi chỉ trong 1 phút



Nếu hơn 1 phút thì có lẽ cũng vì nàng phải lựa nay uống vị gì vì Cana Collagen Jelly có đến 3 vị cực kỳ thơm ngon, được chiết xuất từ 3 dược liệu quý đến Hàn Quốc: tỏi đen, hồng sâm và thanh yên. Vị nào cũng dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Thạch collagen nhân sâm: Là dược liệu làm đẹp lâu đời, nhân sâm giúp hỗ trợ các vấn đề về lão hoá của làn da và hệ miễn dịch của cơ thể.

Thạch collagen tỏi đen: Sự kết hợp của thuốc quý tỏi đen -collagen -vitamin C thơm ngon, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ thải độc và hỗ trợ chống lão hóa.

Thạch collagen vita thanh yên: Vị thanh yên thanh mát, giúp bổ sung các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C nhằm tăng cường sức đề kháng, thải độc da và giúp cải thiện sắc tố da.

3 vị Collagen Jelly cực kỳ thơm ngon được chiết xuất từ 3 dược liệu quý

Sản phẩm dạng gói thạch nhỏ nhắn, thuận tiện mang theo khi đi làm đi chơi, dùng mọi nơi mà không cầu kỳ pha chế như các loại Collagen dạng bột. Collagen Jelly Cana Young có giá vô cùng hợp lý chỉ 159.000đ/ hộp x 10 gói, mức giá mà bất kể phụ nữ nào cũng có thể trải nghiệm bởi Cana Young mong muốn mang đến thị trường Việt Nam sản phẩm chất lượng Hàn Quốc. Sản phẩm đã có mặt tại hệ thống siêu thị GS25 trên toàn quốc.Tết đến gần rồi, các nàng hãy mau sắm cho mình thạch collagen Cana Young - bí quyết để có 1 làn da trắng sáng rạng rỡ tươi trẻ đón Tết.

Thạch Cana Young Collagen Jelly: "bạn đồng hành" mới trong bí kíp làm đẹp của phụ nữ hiện đại

Sản phẩm được phân phối chính thức bởi Công ty TNHH Cana Young

Fanpage: https://www.facebook.com/canayoungkorea/

Instagram: canayoungkorea

Sản phẩm đang được phân phối trên hệ thống của GS25, Shopee, Lazada, Tiki, Sendo:

Shopee: https://shopee.vn/canayoung.kr

Lazada: http://www.lazada.vn/shop/cana-young-korea

Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/cana-cosmetics

Showroom: 203 Hùng Vương, Đà Nẵng

