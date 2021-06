Mách mẹ sắp sinh địa chỉ sắm đồ cho bé vải siêu mịn, giá siêu mềm chỉ từ 10K

Pukids



Sở hữu hơn 30,7 nghìn lượt theo dõi cùng điểm trung bình lên đến 4.9/5 trên Shopee, Pukids là địa chỉ mua sắm đồ em bé được rất nhiều mẹ yêu thích bởi danh mục sản phẩm đa dạng như áo quần, gối mềm cho bé và cả đồ vệ sinh cho bé,... cùng mức giá "hạt dẻ" dao động từ 10K - 200K. Bên cạnh thiết kế đáng yêu thì chất vải mềm mịn, thoáng mát và an toàn cho da bé chính là ưu điểm của shop. Sự tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ cùng việc tư vấn tận tình là lý do các mẹ sắp sinh có thể an tâm lựa chọn quần áo từ shop cho con yêu sắp chào đời của mình.

Thiết kế đáng yêu cùng chất vải thân thiện cho bé giúp Pukids lọt vào mắt xanh của nhiều mẹ bỉm sữa

Arich Shop



Arich Shop là nơi các mẹ sẽ phải xuýt xoa trước những mẫu đầm siêu ngọt ngào, đồ ngủ, áo khoác hay những bộ đồ có màu sắc tươi sáng và xinh xắn. Sản phẩm của Arich Shop khá đa dạng bao gồm những set áo quần, bộ bao tay, yếm cho bé, .... và luôn được đánh giá 5 sao về độ mềm mượt như bông trên da bé. Giá cả tại Arich Shop cũng khá hợp lý, dao động từ 40K - 200K, đây là địa chỉ được rất nhiều mẹ bỉm sữa tin tưởng lựa chọn mua sắm cho bé yêu.

Bé yêu sẽ có ngay một tủ đồ đẹp xinh khi mẹ ghé Arich Shop

Baby Sheep



Không chỉ đa dạng về sản phẩm, Baby Sheep còn có mức giá đáng yêu như chính áo quần shop bán. Nhiều mẫu quần đùi cotton, mũ, yếm cho bé giá chỉ từ 15K… khiến các mẹ đã vào là xác định mê đắm không rời được. Các sản phẩm chuyên biệt cho trẻ sơ sinh như khăn mặt, giày tập đi, nhộng … cũng vô cùng phong phú trên shop này.

Lạc lối trước thiên đường quần áo giá siêu mềm cho bé

4Babies



Đây là một trong những shop có lượng đánh giá tích cực cao với điểm số trung bình tận 4.9/5 với hơn 52 nghìn lượt theo dõi trên Shopee. Ngoài sản phẩm áo quần cho bé, các mẹ cũng có thể tìm thấy các phụ kiện hữu dụng khác như khăn tắm sơ sinh, dụng cụ hút mũi, thìa ăn dặm, đồ chơi cho bé,... với giá chỉ từ 20K.

Mọi thứ bé cần trong ngày đầu chào đón thế giới đều có ở đây

