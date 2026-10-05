Cuối tuần qua, một trong những điểm sáng của Paris Fashion Week SS27 là Celine với sự xuất hiện của nữ chính ngôn tình hot nhất lúc này - Tôn Thiên. Là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Cbiz "thoát vòng" nhờ vóc dáng, thần thái và gu thẩm mỹ được khen tựa siêu mẫu. Nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm truyền thông, đặc biệt là cộng đồng khán giả của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Một ngày trước show chính, một khoảnh khắc street style của nữ diễn viên bất ngờ bùng nổ mạng xã hội khi Tôn Thiên xuống phố trong một chiếc sơ mi lụa có giá khoảng 4,5 triệu đồng của MM - thương hiệu bản thân đang đảm nhiệm vai trò Đại sứ. Tinh thần phóng khoáng "ăn tiền" nhất nằm ở chi tiết cúc áo mở sâu khoe trọn xương quai xanh thanh thoát, lấp ló mẫu áo tắm Celine Triomphe quyến rũ.

Clip Tôn Thiên thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris SS27.

Thiết kế sơ mi lụa chéo vạt buông cúc của MM kết hợp cùng mẫu bra Celine Triomphe lấp ló bên trong châm ngòi cho chủ đề vươn thẳng Top 1 Hot Search Weibo.

Một tinh thần ngẫu hứng nhưng đầy tinh tế nhanh chóng thắp lửa cho một cơn bão truyền thông trên Weibo. Chỉ trong thời gian ngắn, cụm từ "Tôn Thiên áo sơ mi mở cúc Luke 2.0" đã vươn thẳng lên vị trí Top 1 Hot Search, ngay sau đó là Top 2 với từ khoá "Stylist cho tạo hình Tuần lễ Thời trang Paris của Tôn Thiên là Loan Niệm". Các nguồn tin cho biết, chuỗi chủ đề liên quan đến chiếc sơ mi buông cúc của Luke và Flora đã thu hút hơn 12 triệu lượt xem cùng vô số bình luận, biến khoảnh khắc dạo phố của nữ chính Tôn Thiên thành một trong những điểm sáng tương tác lớn nhất show này.

Trong phim, chiếc áo sơ mi phanh ngực lãng tử vốn là "vũ khí thương hiệu" của nam chính Loan Niệm. Ngoài đời, sau khi trở thành hiện tượng, Tỉnh Bách Nhiên cũng liên tục viral với những khoảnh khắc diện sơ mi đầy gợi cảm và phóng khoáng.

Tỉnh Bách Nhiên và những chiếc sơ mi phanh cúc gây thương nhớ từ phim...

... đến đời.

Xuất hiện giữa lòng Paris với chiếc sơ mi buông cúc hững hờ, Tôn Thiên khiến fan của cặp đôi không thể ngồi yên, liên tục ghép nối các hình ảnh thành nội dung "đẩy thuyền". Thậm chí, thương hiệu MM còn bị fan bắt gặp đã để lại bình luận tương tác dưới một video, lồng tiếng thay cho Loan Niệm: "Thượng Chi Đào! Cô mang áo sơ mi của tôi đến tận Paris rồi đấy à!"

Thiết kế sơ mi lụa kết hợp cùng mẫu bra Celine Triomphe lấp ló châm ngòi cho chủ đề sự đồng điệu của cặp đôi Đầu Xuân Tươi Sáng vươn thẳng Top 1 Hot Search Weibo.

Sự chú ý lớn cũng kéo theo những ý kiến trái chiều, một bộ phận khán giả cho rằng Tôn Thiên cố tình tái hiện phong cách của nam chính nhằm hâm nóng sức hút cho bộ phim. Dù vậy, đông đảo người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực, chỉ ra rằng sơ mi phom rộng buông cúc vốn là ngôn ngữ thời trang cá nhân quen thuộc của Tôn Thiên từ trước, không xứng đáng bị quy chụp là chiêu trò.

Cách mặc này không còn lạ với phong cách đời thường của nữ diễn viên sinh năm 1997.

Bên cạnh những thảo luận xoay quanh câu chuyện phim ảnh, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng nâng tầm trang phục của Tôn Thiên. Với chiều cao 1m72 cùng nền tảng 7 năm luyện tập ballet, nữ diễn viên sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối và bờ vai mở rộng chuẩn chỉnh. Nhờ ưu thế vóc dáng, chiếc áo sơ mi phom rộng khi khoác lên người cô không hề bị nuốt dáng hay mang lại cảm giác lộn xộn, mà trái lại còn làm nổi bật thần thái sang trọng, tự do, làm chủ ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế.

Chiều cao 1m72 cùng tư thái thanh thoát giúp Tôn Thiên nâng tầm những outfit tối giản mang định hướng unisex.

Khác với số đông mỹ nhân cùng lứa cuối 9X thường ưu ái hình tượng ngọt ngào, Tôn Thiên lại ghi dấu ấn bằng phong cách unisex phóng khoáng và độc đáo. Nữ diễn viên từng nhiều lần "đốn tim" giới mộ điệu khi diện quần âu ống rộng tôn đôi chân dài miên man, kết hợp khéo léo cùng áo vest thanh lịch hay những mẫu sơ mi phá cách. Gọn gàng nhưng mềm mại, tối giản nhưng không đơn điệu, tư duy thời trang của Tôn Thiên vừa mang tinh thần cao cấp của sàn diễn, vừa vẹn toàn tính ứng dụng cho phái đẹp trong đời sống hàng ngày.

Ảnh: Internet, IGNV