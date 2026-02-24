Mặc quần ống rộng sành điệu suốt bốn mùa chỉ với 5 công thức

Quần ống rộng từ lâu đã trở thành món đồ "quyền lực mềm" trong tủ đồ của phái đẹp. Không chỉ giúp tôn dáng, che khuyết điểm phần hông và đùi hiệu quả, kiểu quần này còn mang lại vẻ phóng khoáng, thanh lịch và đầy khí chất. Điều thú vị là chỉ cần thay đổi cách phối đồ, quần ống rộng có thể biến hóa từ trẻ trung, năng động đến sang trọng, tinh tế. Dưới đây là 5 công thức phối đồ với quần ống rộng giúp bạn luôn nổi bật mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần có.

Quần ống rộng và áo màu sắc

Nếu bạn yêu thích sự tươi mới và muốn tạo điểm nhấn ngay từ cái nhìn đầu tiên, hãy thử kết hợp quần ống rộng với những chiếc áo mang gam màu nổi bật như đỏ rượu, xanh cobalt, cam đất hoặc hồng fuchsia. Sự tương phản giữa phom dáng rộng rãi và sắc màu bắt mắt sẽ tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thời thượng.

Để outfit không trở nên quá "chói", bạn nên chọn quần ống rộng có tông màu trung tính như trắng, đen, be hoặc xám. Cách phối này giúp cân bằng thị giác và giữ được nét sang trọng. Nếu muốn nâng tầm phong cách, hãy sơ vin gọn gàng và thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh.

Quần jeans ống suông và áo màu trung tính

Quần jeans ống suông là "phiên bản" dễ ứng dụng nhất của quần ống rộng. Khi kết hợp cùng áo màu trung tính như trắng, kem, xám nhạt hoặc nâu nhạt, bạn sẽ có ngay một set đồ tối giản nhưng không hề nhạt nhòa.

Sự tiết chế về màu sắc giúp tôn lên phom dáng và chất liệu. Một chiếc áo thun cotton ôm nhẹ hoặc áo sơ mi lụa mềm mại khi sơ vin cùng quần jeans ống suông sẽ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại. Nếu muốn tăng thêm chiều sâu cho trang phục, bạn có thể chọn các sắc độ trung tính khác nhau trong cùng một bảng màu, ví dụ be đậm đi cùng kem nhạt.

Giày loafers, sneaker trắng hoặc ankle boots đều có thể phối hợp linh hoạt. Đây là công thức lý tưởng cho những ngày bạn muốn ăn mặc chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ, phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố cuối tuần.

Quần ống rộng và áo gile

Áo gile vẫn rất chuẩn mốt và trở thành điểm nhấn thú vị khi kết hợp cùng quần ống rộng. Bộ đôi này mang hơi hướng cổ điển pha lẫn hiện đại, tạo nên vẻ ngoài có chiều sâu và đầy phong cách.

Bạn có thể chọn áo gile dáng ôm, cài khuy kín và mặc như một chiếc áo riêng lẻ, kết hợp cùng quần ống rộng đồng bộ màu để tạo hiệu ứng "suit" thanh lịch. Nếu thích phong cách layering, hãy mặc gile bên ngoài áo sơ mi trắng hoặc áo thun mỏng. Sự kết hợp nhiều lớp nhưng vẫn gọn gàng sẽ giúp tổng thể trông sang trọng mà không nặng nề.

Quần ống rộng và áo khoác dài

Không gì tạo nên thần thái sang trọng nhanh chóng bằng sự kết hợp giữa quần ống rộng và áo khoác dài. Dáng áo khoác suông, trench coat hoặc blazer dáng dài khi phối cùng quần ống rộng sẽ tạo nên hiệu ứng kéo dài cơ thể, giúp bạn trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Bí quyết ở đây là chú ý đến tỷ lệ. Nếu áo khoác đã dài, bạn nên chọn quần có độ rộng vừa phải để tránh tổng thể bị "nuốt dáng". Phần bên trong có thể là áo ôm sát hoặc áo cổ lọ mỏng để giữ sự gọn gàng. Những gam màu trung tính như đen, xám, be hoặc camel luôn là lựa chọn an toàn và dễ phối.

Quần ống rộng và áo khoác màu be

Nếu phải chọn một gam màu đại diện cho sự thanh lịch vượt thời gian, đó chắc chắn là màu be. Khi kết hợp quần ống rộng với áo khoác màu be, bạn gần như đã nắm chắc phần "sang trọng" trong tay.

Màu be dễ dàng hòa hợp với nhiều sắc độ khác nhau, từ trắng, đen đến nâu, xanh nhạt. Bạn có thể mặc quần ống rộng đen hoặc trắng, kết hợp áo thun hoặc áo sơ mi cùng tông, sau đó khoác ngoài một chiếc blazer hoặc trench coat màu be. Tổng thể sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế mà vẫn đủ nổi bật.

Ảnh: Instagram