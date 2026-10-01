Mặc màu đất sao cho không bị "dừ"? Chân váy khaki & quần nâu là 2 món đồ "must-have" nâng tầm phong cách thu đông

Nếu mùa hè là thời điểm của những gam màu rực rỡ, thì thu đông lại là lúc các tông màu trầm ấm, dịu mắt lên ngôi. Không phải ngẫu nhiên mà suốt từ đợt sóng "Maillard" năm 2023, xu hướng áo khoác Barn năm 2024, sắc màu "Mocha Mousse" năm 2025 cho đến các bộ sưu tập Thu Đông 2026, gam màu đất (earth tones) vẫn giữ vị trí chủ đạo trên các sàn diễn lẫn phong cách street style.

Sức hút của bảng màu này không nằm ở sự phô trương hay gượng ép, mà ở cảm giác an toàn, tính đĩnh đạc và khả năng phối hợp linh hoạt với hầu hết trang phục có sẵn trong tủ đồ.

1. Dịch chuyển sắc độ từ kem nhạt đến nâu sẫm: Lựa chọn gam màu phù hợp cho từng chất liệu

Bảng màu đất phong phú hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người. Ở thời điểm chớm thu, sắc kem nhạt hay beige tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và rất hợp khi đi cùng những món đồ mùa hè còn sót lại như chân váy trắng, áo phông hay quần đùi vải. Bước sang giữa mùa, sắc khaki vốn pha trộn chút tông nâu và xám lại phát huy ưu điểm thanh lịch, chỉn chu trên những chiếc áo trench coat, jacket phom hộp hay quần tây ống rộng.

Cuối cùng, sắc nâu sẫm đậm đà (màu hạt cacao, màu lá khô) mới là tâm điểm thời trang của năm nay. Tông nâu sẫm này thể hiện rõ nhất chiều sâu thẩm mỹ khi xuất hiện trên các chất liệu giàu tính bề mặt như da lộn (suede), da thuộc, len cashmere hay nhung tuyết, mang lại vẻ ngoài vừa cổ điển vừa chỉn chu.

2. Quy tắc phối màu chuẩn vị: Từ cặp đôi trung tính đến những điểm nhấn màu sắc tiết chế

Một trong những lý do khiến gam màu đất được yêu thích chính là tính bao dung tuyệt vời trong phối màu. Khi đi cùng các gam màu trung tính cơ bản như đen và xám, sắc nâu sẫm tạo nên tổng thể trầm ổn, sâu lắng và cực kỳ đứng dáng. Nếu muốn diện mạo trông sáng sủa và trẻ trung hơn, bạn chỉ cần thay thế bằng tông trắng kem hoặc trắng tinh.

Đáng chú ý, gam màu đất còn đóng vai trò là "nền đáp an toàn" cho những tông màu nổi bật hơn như đỏ trầm, cam cháy, xanh lá olive hay xanh lam. Bí quyết ở đây là giữ cho diện tích màu nhấn ở mức tiết chế, chỉ cần một chiếc túi xách màu đỏ, một đôi giày da màu olive hay một chiếc khăn quàng nhẹ là đủ tạo nên điểm nhấn tinh tế mà không làm mất đi sự hài hòa của toàn bộ outfit.

3. Những món đồ đắt giá nhất mùa thu đông: Chân váy khaki, jacket da lộn và quần tây sắc nâu

Để đưa bảng màu đất vào đời sống thường ngày một cách hiệu quả, bạn chỉ cần tập trung vào vài món đồ phom dáng chuẩn mực. Đầu tiên là chiếc áo trench coat màu khaki – món đồ kinh điển bảo vệ bạn khỏi những cơn gió lạnh đầu mùa mà vẫn giữ nguyên vẻ lịch sự. Bên cạnh trench coat dáng dài, những chiếc áo jacket ngắn phom hộp màu khaki phối cùng quần jean hoặc chân váy xếp ly cũng là lựa chọn rất trẻ trung.

Tiếp đến là các thiết kế da lộn và da thuộc sắc nâu sẫm, từ áo blazer, áo jacket phom môtô cho đến boot da và túi xách. Khi thời tiết lạnh sâu hơn, những chiếc áo len cổ cụt, cardigan hay áo khoác dạ dáng dài sắc nâu cacao sẽ hoàn thiện tủ đồ thu đông của bạn, giúp bạn luôn mặc đẹp, ấm áp và tự tin.