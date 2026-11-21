Xám là gam màu quen thuộc trong tủ đồ thu đông, từ áo len, blazer đến quần âu, chân váy. Sắc màu này mang đến cảm giác điềm tĩnh, thanh lịch và dễ kết hợp. Tuy nhiên, nếu mọi món đồ đều được phối quá an toàn, tổng thể đôi khi thiếu đi nét riêng.

Lúc này, một chút đỏ có thể tạo nên sự khác biệt. Trên nền xám trầm, sắc đỏ nổi bật mà không cần chiếm nhiều diện tích, giúp bộ trang phục giữ được vẻ cổ điển nhưng vẫn có nét ngẫu hứng.

Tạo nền hài hòa với những sắc độ xám

Trước khi thêm màu nổi bật, hãy xây dựng tổng thể bằng xám nhạt, xám than hoặc nâu. Sự chuyển đổi giữa các sắc độ giúp trang phục có chiều sâu, đặc biệt khi kết hợp những chất liệu khác nhau.

Áo len xám dệt mịn, chân váy đồng màu và blazer dạ là một gợi ý dễ áp dụng. Bề mặt mềm của len, độ đứng của áo khoác và nếp váy tạo sự khác biệt nhẹ nhàng giữa từng lớp đồ. Bạn cũng có thể mặc sơ mi xanh nhạt bên trong, để lộ phần cổ áo hoặc cổ tay nhằm giúp tổng thể sáng và nhẹ mắt hơn.

Đôi giày đỏ làm mới cả bộ trang phục

Giày là cách đơn giản để đưa sắc đỏ vào bộ đồ xám. Giày bệt đỏ mang đến nét nữ tính, trong khi loafer đỏ rượu phù hợp với vẻ thanh lịch, cổ điển.

Đỏ rượu có sắc độ trầm nên dễ kết hợp với xám, nâu và đen. Chất liệu da bóng còn tạo tương phản thú vị với bề mặt dạ hoặc len. Hãy thử blazer xám, áo len cùng tông, chân váy dài và giày bệt đỏ. Nếu thích phong cách năng động hơn, bạn có thể thay chân váy bằng jeans ống đứng.

Tất xám và loafer đỏ rượu tạo nét duyên riêng

Sự mềm mại của tất len xám giúp cân bằng vẻ bóng bẩy của loafer đỏ rượu. Công thức này hợp với chân váy ngắn hoặc quần có độ dài trên cổ chân, mang đến nét cổ điển pha chút trẻ trung. Nên chọn tất có độ dày vừa phải, hơi nhún nhẹ để tạo cảm giác tự nhiên và bảo đảm đôi giày vẫn vừa chân.

Một điểm nhấn đỏ là đủ

Ngoài giày, bạn có thể chọn túi nhỏ, mũ len, khăn quàng hoặc mặt dây chuyền màu đỏ. Khi đã có một món làm trọng tâm, hãy giữ những phụ kiện còn lại đơn giản. Chẳng hạn, giày đỏ rượu đi cùng túi đen sẽ giúp tổng thể gọn mắt. Chỉ một chi tiết khác biệt cũng đủ khiến những món đồ xám quen thuộc trở nên cuốn hút và thể hiện rõ hơn gu riêng của người mặc.