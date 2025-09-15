Bộ váy đẹp nhất giúp Lisa bước sang đẳng cấp minh tinh Hollywood

Lấn sân sang vai trò diễn viên, Lisa đang dần khẳng định bản thân với một hình ảnh hoàn toàn khác. Không chỉ ở diễn xuất, mà ngay cả style trên thảm đỏ, Lisa cũng để lại nhiều ấn tượng. Những bộ cánh em út BLACKPINK lựa chọn mỗi khi xuất hiện với tư cách diễn viên đều đi theo hướng sang trọng, khác hẳn với style sexy, táo bạo khi làm idol. Mới đây, khoảnh khắc Lisa sải bước trên thảm đỏ Emmy Awards 2025 đã khiến cả MXH như khuynh đảo, nhận về vô vàn lời khen. Với bộ váy hồng lộng lẫy cùng tạo hình như bước ra từ cổ tích, Lisa nay thực sự ghi dấu trong lòng công chúng với danh xưng diễn viên Lisa của bộ phim The White Lotus.

Lisa thu hút mọi ống kính truyền thông khi xuất hiện trên thảm đỏ EMMYS 2025. (Nguồn: whomagazine)

Lisa đẹp tựa công chúa trong bộ váy bồng bềnh của thương hiệu Level Couture. Thiết kế mang dáng corset ôm sát vòng eo nhỏ nhắn cũng như tôn trọn vòng 1 gợi cảm của nữ idol. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là những lớp voan xếp tinh tế cùng phần tà váy dài buông xoè phía sau, cũng được tạo từ nhiều lớp voan mỏng xếp tầng, bồng bềnh và mềm mại như một áng mây hồng. Phần xẻ tà cao khéo léo khoe đôi thon chắc, giúp tạo hình Lisa vừa quyến rũ vừa sang chảnh.

Cô kết hợp cùng giày cao gót ánh kim lấp lánh của Louboutin, trang sức match màu của BVLGARI để tăng vẻ sang trọng, đẳng cấp. Không quá khi nói đây là bộ váy đẹp nhất của Lisa với vai trò diễn viên, thực sự giúp cô trở thành tâm điểm, vừa lộng lẫy như công chúa, vừa toát lên thần thái ngôi sao hàng đầu trên thảm đỏ.

Tạo hình không có điểm gì để chê của Lisa trên thảm đỏ EMMYS 2025.

Lisa tại sự kiện này không chỉ gây ấn tượng với bộ váy hồng bồng bềnh mà còn hoàn thiện visual bằng layout makeup và tóc đầy tinh tế. Cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng với lớp nền căng bóng, đôi mắt nhấn nhá bằng eyeliner mảnh và mascara, kết hợp cùng gam son nude quyến rũ. Kiểu tóc xõa gợn sóng nhẹ nhàng, phần mái dài rẽ đôi góp phần tô điểm cho tạo hình em út BLACKPINK thêm trưởng thành và tỏa sáng trên thảm đỏ.

Visual rạng rỡ cùng khí chất ngút ngàn của Lisa khiến dân tình khó có thể rời mắt.

Trước đó, tại thảm đỏ Oscar 2025, Lisa đã nhận được không ít lời khen có cánh từ truyền thông quốc tế với tạo hình phong cách cổ điển nhằm tôn vinh bộ phim đình đám James Bond. Nữ thần tượng khác lạ hẳn so với mọi khi với bộ tuxedo phối cùng sơ mi trắng và quần đen của Mark Gong. Kiểu tóc buộc đuôi ngựa được uốn phồng giúp visual của cô thêm phần mang vẻ quyền lực.

Tạo hình thảm đỏ khác lạ của Lisa trên thảm đỏ Oscar danh giá đầu năm nay.

Ngôi sao người Thái tiếp tục chiếm spotlight với tạo hình cực chiến tại tiệc hậu Oscar do Vanity Fair tổ chức. Tại đây cô diện bộ váy màu đen ấn tượng nằm trong BST Spring/Summer 2025 của Miss Sohee. Điểm nhấn corset da cách điệu trông như hình vỏ sò ở 2 bên hông giúp tạo hình nữ idol trở nên đậm chất high-fashion. Đại sứ toàn cầu tiếp tục đồng hành cùng trang sức BVLGARI để nhấn nhá thêm cho tạo hình.

Dù makeup look còn nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng tạo hình này vẫn được xem là phá cách, ấn tượng của Lisa dưới cương vị diễn viên.

Một bộ váy mang vibe nữ tính, nhẹ nhàng của Lisa trên thảm đỏ premier bộ phim The White Lotus cũng "đốn tim" người hâm mộ. Thiết kế corset kết hợp với điểm nhấn ngọc trai của Miss Sohee, cùng đường xếp ly mỏng manh đầy thướt tha, tinh tế khiến nữ diễn viên trông như 1 đoá sen yêu kiều.

Kiểu tóc buộc nửa đầu cùng lối makeup gam hồng nude tự nhiên giúp Lisa hoàn thiện tạo hình nữ tính.

Với buổi ra mắt phim tại quê nhà Bangkok, Lisa lại lựa chọn phong cách có phần trưởng thành, quý phái hơn trong set đồ gam hồng tím được custom riêng từ Louis Vuitton. Đây là gam màu được mỹ nhân sinh năm 1997 lựa chọn nhằm tôn vinh hoa sen cũng như khắc hoạ ý nghĩa văn hóa trong truyền thống Thái Lan đến với bạn bè quốc tế.