Ma nhân đẹp nhất Thái Lan gây sốc với bộ đồ bó sát da, chân dài bất thường đi lại giữa TTTM

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt chính thức BST Generation Gucci (Gucci Pre-Fall 2026) mới đây tại Thái Lan, "Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika một lần nữa khiến giới mộ điệu bùng nổ bởi tạo hình High Fashion cực dị. Trong bộ cánh bó sát mang sắc hồng pastel, cô hiện lên với một silhouette siêu thực, xóa nhòa ranh giới giữa một bản phác thảo thời trang và đời thực.

Là Đại sứ thương hiệu của Gucci, Mai Davika diện "cả cây" hồng thuộc bộ sưu tập này. Thiết kế mang tinh thần tối giản đậm chất thập niên 1990 - một trong những nguồn cảm hứng lớn mà Demna đang khai thác cho Gucci hiện tại. Bộ suit được làm từ chất liệu silk faille mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể với phần eo chiết mạnh, tạo nên phom dáng sắc lạnh nhưng vẫn mềm mại đặc trưng của womenswear cao cấp.

Mai Davika tại sự kiện ra mắt BST Gucci Pre-Fall 2026 ở Thái Lan (Clip Instagram).

Thoạt nhìn, outfit có vẻ đơn giản với blazer cổ sâu phối cùng quần skinny. Tuy nhiên, điểm đắt giá nằm ở cấu trúc tailoring siêu ôm và chi tiết ống quần kéo dài bất thường, xoắn nhẹ nơi mắt cá chân. Chính sự biến tấu này đã biến tổng thể của Mai Davika trở thành một thực thể siêu thực, gợi nhắc đến những bản fashion sketch với đôi chân dài bất tận.

Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi nhất chính là tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc của nữ diễn viên. Với hình thể vốn đã thanh mảnh, bộ đồ bó sát càng khiến đôi chân của Davika trông dài ngoằng và nhỏ xíu, dễ dàng tạo liên tưởng ngay đến hình tượng chú Báo Hồng trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Từ góc chụp chính diện đến ảnh toàn thân, Mai Davika gần như chỉ còn lại một đường silhouette mảnh dẻ kéo dài bất tận.

Cặp kiếm Nhật của Mai Davika chưa bao giờ ấn tượng đến vậy.

Thiết kế này trong lookbook của Gucci không ấn tượng bằng cách nữ Đại sứ diện nó tại sự kiện mới đây.

Mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan gây liên tưởng đến... Báo Hồng.

Dù gây chú ý với hình thể "mỏng dính", không thể phủ nhận Mai Davika là một trong số ít ngôi sao Châu Á có khả năng thẩm mỹ và truyền tải được tinh thần thời trang "kỳ quái sang trọng" mà Demna đang hướng đến cho Gucci. Từ thần thái lạnh lùng, mái tóc bob ngắn đánh rối có chủ đích cho đến cặp kính oversized che nửa gương mặt, mọi chi tiết đều biến cô thành một nhân vật bước ra từ những trang minh họa thời trang sống động.

Sự xuất hiện của Davika cũng cho thấy hướng đi mới của Gucci dưới thời Demna, rằng thời trang không còn chỉ để tôn dáng theo cách truyền thống, mà còn tạo ra những tỷ lệ phi thực tế, những hình thể gần như hoạt hình hóa để gây ấn tượng thị giác mạnh nhất. Và trong cuộc chơi đó, Mai Davika rõ ràng là nàng thơ hoàn hảo.

Đây không phải lần đầu cô trở thành tâm điểm của những cuộc đối thoại về thời trang táo bạo. Hồi đầu tháng 4, khi tham dự họp báo ra mắt phim tại Trung Quốc, nữ diễn viên từng gây tranh cãi với một thiết kế xuyên thấu thuộc BST Gucci Spring 2026. Trong khi dàn cast thường chọn sự an toàn, Davika lại bước ra với phần thân trên gợi cảm như bodysuit phối cùng chân váy sheer mỏng tang, phô diễn trọn vẹn đôi chân dài thương hiệu.

Khoảnh khắc ấy đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội tại thị trường Hoa ngữ. Một bộ phận khán giả ca ngợi sự sắc sảo, quyến rũ vốn là "vốn tự có" của Mai Davika. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng cô đang "quá lố" và chưa thực sự phù hợp với văn hóa thảm đỏ vốn ưu tiên sự tiết chế và chuẩn mực của giới giải trí Trung Quốc.

Thực tế, việc một ngôi sao ngoại quốc như Davika mang một thiết kế runway táo bạo đến sự kiện đại chúng đã phô bày một khoảng cách thú vị trong cách nhìn nhận thời trang tại các thị trường giải trí tại Châu Á. Nếu tại Thái Lan hay các kinh đô thời trang, những bộ cánh mang tính thử nghiệm được xem là tuyên ngôn cá tính, thì tại một thị trường đặc biệt như showbiz Hoa ngữ, việc "đúng hoàn cảnh" vẫn được đặt lên hàng đầu. Và Mai Davika, với phong cách không thỏa hiệp, từng đứng ở ranh giới đầy kiêu hãnh của sự tranh cãi đó.

