Lý Hiện muốn từ bỏ 1 đam mê

Sở hữu visual nam tính cùng khí chất điện ảnh nổi bật, Lý Hiện nhanh chóng trở thành một trong những nam thần được yêu thích nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay . Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, đại sứ Prada còn được biết đến với niềm đam mê du lịch, khám phá những vùng đất mới mỗi khi có thời gian rảnh.

Mới đây, nam diễn viên cũng khiến cộng đồng mạng bật cười khi đăng tải hình ảnh tuyết đầu mùa cùng tuyên bố sẽ không mặc nguyên cây đồ đen nữa. “Có lẽ thời gian tới tôi sẽ phải từ bỏ thói quen diện nguyên cây đồ đen. Phong cách này giờ đây đã vô tình trở thành dấu hiệu nhận biết mỗi lần tôi đi chụp ảnh đường phố, nên chắc phải nghĩ thêm vài cách ngụy trang khác thôi” - Lý Hiện hài hước chia sẻ.

Hình ảnh Lý Hiện bị bắt gặp xuất hiện tại Cố Cung chụp ảnh tuyết đầu mùa đang viral MXH xứ Trung. (Nguồn: Weibo)

Bài đăng chia sẻ sẽ không mặc đồ đen của Lý Hiện khiến người hâm mộ thích thú. (Nguồn: Xiaohongsu)

Lý Hiện vốn nổi tiếng với phong cách ăn mặc tối giản mỗi khi ra ngoài chụp ảnh hay dạo chơi đời thường. Nam diễn viên thường ưu ái những set đồ kín, đều mang gam màu đen, từ áo khoác, quần dài cho đến mũ và khẩu trang, như một cách “ngụy trang” giữa đám đông. Dù vậy, vóc dáng vạm vỡ cùng chiều cao nổi bật 1m85 khiếm Lý Hiện gần như không thể lu mờ khi hoà vào dòng người xung quanh. Ngược lại, trang phục tối giản càng làm nổi bật khí chất nam tính và dáng người cao ráo của nam thần Cbiz. Thêm nữa, nhiều người cho rằng đôi mắt cuốn hút, nhìn là ấn tượng của Lý Hiện cũng là 1 yếu tố để dễ dàng nhận ra.

Những bộ cánh full đen, trùm kín mít trở thành điểm nhận diện của Lý Hiện. Tuy nhiên, nếu không đeo kính, trông nam diễn viên càng dễ nhận diện. (Nguồn: Weibo)

Cộng đồng mạng thích thú với tuyên bố của Lý Hiện và cho rằng dù mỹ nam Cbiz có mặc như nào cũng không thoát khỏi những "camera chạy bằng cơm" với vóc dáng cùng chiều cao nổi bật. (Nguồn: Facebook)

Không chỉ những lúc du ngoạn, đồ đen còn gắn với Lý Hiện cả trên thảm đỏ sự kiện. Gam màu tối giản này giúp nam diễn viên tôn lên nét đẹp nam tính, lịch lãm cùng khí chất lạnh lùng tổng tài. Những thiết kế đen vừa vặn càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, chuẩn chỉnh và bờ vai vững chãi của nam thần Cbiz.