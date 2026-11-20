Gần hai thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thùy Lâm vẫn khiến công chúng xuýt xoa mỗi lần chia sẻ hình ảnh đời thường. Không còn hoạt động showbiz sôi nổi, người đẹp vẫn duy trì sức hút nhờ gương mặt trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Trong khung hình mới được chia sẻ, nàng hậu tiếp tục ghi điểm với diện mạo tươi tắn, mái tóc đen dày óng ả cùng phong cách ăn mặc vừa nữ tính vừa trẻ trung, khiến nhiều người khó tin cô đã bước sang tuổi U40 và trải qua hai lần sinh nở.

Nhan sắc rạng rỡ, ngày càng trẻ đẹp khó tin của Thùy Lâm. (Nguồn: TikTok)

Diện 1 chiếc áo màu kem có thiết kế cổ yếm vắt chéo trước ngực, Thùy Lâm khoe trọn lộ bờ vai trần và phần xương quai xanh thanh mảnh. Điểm nhấn của trang phục nằm ở những dải tua rua dài rủ xuống từ phần thân áo, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, đồng thời giúp tổng thể thêm bay bổng, phóng khoáng. Người đẹp phối item này cùng quần jeans xanh dáng ôm vừa phải, mang đến sự cân bằng giữa nét điệu đà của chiếc áo và vẻ năng động, khỏe khoắn của denim. Cách kết hợp không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ nổi bật, đặc biệt phù hợp với không khí đời thường.

Nàng hậu diện trang phục nữ tính, casual.

Ở tuổi 39, Thùy Lâm vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai với cánh tay thon, bờ vai gọn và vòng eo nhỏ. Tư thế tạo dáng tự nhiên, một tay chống hông càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cân đối. Gương mặt nàng hậu cũng ghi điểm nhờ làn da sáng, đường nét hài hòa và nụ cười tươi tắn. Đặc biệt, mái tóc đen dài buông xõa gây chú ý với độ dày đáng ngưỡng mộ, tạo cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Cô không cần kiểu tóc cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, chỉ để tóc tự nhiên, nhấn nhẹ vào đôi mắt và đôi môi là đã đủ mang đến diện mạo rạng rỡ.

Thùy Lâm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008. Cùng năm, cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự Miss Universe và lọt Top 15 chung cuộc, trở thành một trong những người đẹp tạo dấu mốc đáng nhớ cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Ngoài thành tích này, người đẹp còn lọt Top 5 phần thi Trang phục áo dài và Top 10 Trang phục truyền thống đẹp nhất. Đang ở giai đoạn được chú ý trong sự nghiệp nghệ thuật, Thùy Lâm kết hôn năm 2010, sau đó dần rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Vẻ đẹp vừa phóng khoáng vừa cuốn hút của Thùy Lâm.

Thùy Lâm là Miss Universe đầu tiên của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, nhan sắc của nàng hậu vẫn đều đặn trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Sau hơn 18 năm đăng quang, mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn giữ được vóc dáng mảnh khảnh và diện mạo như bị thời gian lãng quên. Đến năm 2026, người đẹp tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như bí quyết chăm sóc bản thân, cho thấy sự quan tâm nghiêm túc dành cho việc gìn giữ ngoại hình.

Nhan sắc ngày càng "lão hóa ngược" của Hoa hậu Thùy Lâm.

Một trong những bí quyết được Thùy Lâm tiết lộ là ưu tiên chăm sóc da đều đặn thay vì phụ thuộc vào những phương pháp làm đẹp cấp tốc. Trong chia sẻ với Eva vào tháng 7/2026, cô cho biết chu trình cơ bản của mình gồm tẩy trang, rửa mặt và đắp mặt nạ để cấp ẩm, nuôi dưỡng da. Người đẹp cũng chú trọng tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ làm sáng. Đặc biệt, sau những chuyến đi nắng hoặc thời gian phải quay chụp ngoài trời, cô ưu tiên phục hồi da sớm, giúp da lấy lại trạng thái khỏe mạnh thay vì chỉ tìm cách làm trắng nhanh. Ngoài ra, nàng hậu còn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ cũng là yếu tố quan trọng giúp diện mạo luôn rạng rỡ.

Để có được 1 làn da không tì vết, người đẹp rất chú trọng vào việc chăm sóc da.

Không chỉ nhan sắc, phong cách thời trang của Thùy Lâm cũng ngày càng trẻ trung và linh hoạt. Nếu trước đây cô thường gắn với những bộ cánh nữ tính, kín đáo, hiện tại người đẹp thoải mái thử nghiệm các công thức năng động hơn. Ở những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trong năm 2026, Thùy Lâm tiếp tục ưu tiên các thiết kế dễ mặc như sơ mi phối quần jeans, váy suông, váy hai dây hay những item mang gam màu trung tính. Cách lựa chọn trang phục vừa tôn vóc dáng, vừa không tạo cảm giác cố gắng níu kéo vẻ trẻ trung giúp nàng hậu ghi điểm một cách tự nhiên.

Phong cách trẻ trung khiến Hoa hậu Thùy Lâm "hack tuổi", thậm chí trông như chị em bên 2 con.

Gần 20 năm sau dấu mốc đăng quang, Thùy Lâm vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào từng làm nên dấu ấn của mình, nhưng nay được cộng thêm nét đằm thắm, tự tin của người phụ nữ trưởng thành. Từ mái tóc dày, làn da tươi tắn đến vóc dáng gọn gàng và gu ăn mặc ngày càng trẻ trung, nàng hậu cho thấy đẳng cấp của 1 vẻ đẹp bền bỉ theo năm tháng.

Ảnh: TikTok, FBNV.