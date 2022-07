Lưu ý những thứ không nên đặt cạnh giường phụ nữ mới sinh

Mẹ mới sinh không nên dùng điện thoại quá 1 giờ 1 ngày (hình minh họa)

Bạn cần bỏ túi những điều này để giúp cho người thân hoặc bản thân thực hiện theo:



Bàn thờ, nhang khói, đèn dầu

Phòng dành riêng cho bà đẻ không nên lựa chọn phòng có bàn thờ hoặc thắp nhang, đèn dầu, nến các thứ bên trong. Hầu hỏa khi thắp làm giảm lượng oxi trong phòng. Bé sơ sinh khó chịu sẽ khóc quấy suốt đêm. Nếu ở nơi không có điện thì tốt nhất là chịu khó xài đèn pin. Còn bàn thờ, nhang là do khói nhang rất độc, không tốt cho hệ hô hấp mẹ và bé nên tránh càng xa càng tốt.

Điện thoại di động

Sóng wifi và các bức xạ điện thoại có ảnh hưởng rất xấu đến não trẻ sơ sinh. Đó là lý do ngay từ lúc mới bầu bí, bác sĩ đã dặn mẹ bớt bớt cầm điện thoại. Nếu các mẹ muốn con thông minh, sáng dạ, phát triển đúng chuẩn thì nên tránh xa điện thoại, để xa giường, nhất là lúc đi ngủ để tránh ảnh hưởng đến não con nha.

Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng để điện thoại di động gần não trẻ nhỏ lâu dài sẽ khiến bé có xu hướng mắc bệnh thần kinh, chậm nói, rối loạn ngôn ngữ, tự kỷ... Vì thế, tốt nhất là mẹ mới sinh không nên dùng quá 1 giờ 1 ngày.

Lò than

Cứ tưởng để lò than dưới gầm giường hoặc bên cạnh giường của bà đẻ là tốt, giúp hai mẹ con không bị lạnh, ra tháng người cứng cáp, đỡ bệnh vặt. Thật sai lầm, đó là phản khoa học.

Thời xa xưa người ta để lò than cho bà đẻ sưởi vì lúc đó nhà nghèo, phòng gió lùa lạnh, nằm giường tre với tường làm bằng đất bị ẩm. Còn ngày nay phòng kín mít, kiên cố nên không có tác dụng.

Hơn nữa, lò than sẽ tỏa ra khói than, khí CO2 rất ngột ngạt làm ảnh hưởng đến hít thở, hệ hô hấp của bé sơ sinh còn non yếu. Nhiều vụ bé sơ sinh đột tử vì bị ngạt khói than. Rất nguy hiểm!

Hoa tươi

Bình thường chưng hoa trong nhà cho đẹp không sao cả. Tuy nhiên, phòng bà đẻ mà chưng hoa tươi là một sai lầm lớn. Ban đêm, hoa sẽ tỏa ra khí CO2 và mùi hương rất đậm khiến mẹ khó thở, con sơ sinh khóc quấy. Đó là chưa kể một số loại phấn hoa lại có tính độc đối với người. Tốt hơn hết là tạm thời bỏ thói quen này.

Đồ ăn, khăn tã bẩn, dính sữa

Nếu mẹ ăn uống trong phòng (nhất là ăn vặt đồ ngọt) thì nên dọn dẹp thật kĩ. Không được ăn lúc đang ở trên giường. Rồi quần tã bẩn, áo khăn dính sữa nên đem đi giặt liền tránh để đống trong phòng bà đẻ. Bởi vì, đồ ăn thì bị kiến bu chuột rình, nhiều bé bị kiến cắn sưng tấy rất độc do sự bất cẩn này.

Lược, gương soi

Nhiều chuyên gia phong thủy nói là không nên để gương lược trong phòng bà đẻ vì nó tỏa ra khí xấu ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của mẹ sau sinh. Điều này khó kiểm chứng nhưng xét về mặt thực tế, do mẹ mới sinh nên thường tự ti với thân hình của mình. Vì thế nếu sẵn gương, lược trong phòng lại càng hay nhìn vào gương, càng thấy mình tự ti. Ngoài ra, nếu chải đầu nhiều dễ gây yếu chân tóc, đau đầu. Soi gương thấy mình hơi nhợt nhạt, mập lên... lại buồn suy nghĩ vẩn vơ ảnh hưởng tâm trạng.

Theo Tipsformother