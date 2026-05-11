Con thông minh kiểu này thì bố mẹ nên cẩn thận hơn là vui mừng

Nhiều phụ huynh thấy con lanh lợi, hoạt ngôn, nhanh nhạy hơn bạn bè cùng trang lứa thường rất tự hào và cho rằng đó là biểu hiện của trí thông minh. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia giáo dục, không phải sự lanh miệng hay khéo ứng xử nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ thực sự thông minh.

Có những đứa trẻ nhìn qua tưởng rất nổi bật, nhưng càng lớn lại càng thiếu khả năng tập trung, thiếu chiều sâu trong suy nghĩ và khó đạt thành tựu lâu dài. Đây cũng là điều được nhiều người gọi là “thông minh giả”, tức sự lanh lợi bề ngoài nhưng không đi kèm năng lực phát triển bền vững.

Không ít cha mẹ vui mừng quá sớm mà bỏ qua những dấu hiệu cần điều chỉnh ngay từ nhỏ.

“Thông minh giả” thường chỉ tạo lợi thế ngắn hạn

Trong lịch sử Trung Quốc, Giải Tấn thời nhà Minh là một ví dụ điển hình. Ông nổi tiếng học rộng tài cao, từng tham gia biên soạn bộ “Vĩnh Lạc Đại Điển”, được xem là người cực kỳ thông minh. Tuy nhiên, vì quá nóng vội thể hiện bản thân trong các vấn đề chính trị, ông nhiều lần phát ngôn thiếu cân nhắc, can dự sâu vào chuyện hoàng gia và cuối cùng đánh mất sự tin tưởng của hoàng đế, nhận kết cục bi thảm.

Câu chuyện này cho thấy một điều: sự lanh lợi nếu chỉ dùng để thể hiện mình, thiếu chiều sâu và sự ổn định, đôi khi lại phản tác dụng.

3 biểu hiện cha mẹ nên chú ý ở trẻ

1. Quá khéo miệng, thích lấy lòng người khác

Có những đứa trẻ rất biết cách nói chuyện. Gặp người lớn là chào hỏi lễ phép, nói năng ngọt ngào, dễ khiến thầy cô và người xung quanh yêu quý.

Đây là điều tích cực nếu trẻ thật sự hiểu phép tắc và sự tôn trọng. Nhưng trong một số trường hợp, trẻ lại dần hình thành thói quen “ứng xử theo lợi ích”, gặp ai cũng tìm cách làm vừa lòng người đó để được khen ngợi.

Những đứa trẻ như vậy thường dành quá nhiều tâm trí cho việc lấy thiện cảm từ người khác, nhưng lại thiếu sự tập trung vào học tập hay phát triển năng lực thật sự.

Cha mẹ nên dạy con rằng lễ phép là điều cần có, nhưng giá trị của một đứa trẻ không nằm ở việc được bao nhiêu người khen, mà ở khả năng học hỏi và trưởng thành từ bên trong.

2. Nói quá nhiều nhưng thiếu chiều sâu

Nhiều trẻ rất hoạt ngôn, lúc nào cũng nói liên tục, thích tranh luận và thể hiện bản thân trước tập thể.

Ban đầu, phụ huynh có thể nghĩ con giỏi giao tiếp, tự tin và năng động. Nhưng nếu trẻ chỉ thích nói để gây chú ý mà không biết lắng nghe, không có suy nghĩ rõ ràng thì lâu dần sẽ dễ trở nên tự cao và khó hòa nhập.

Khả năng giao tiếp thực sự không nằm ở việc nói nhiều, mà là biết diễn đạt đúng lúc, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác.

Một đứa trẻ luôn muốn mình là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện thường khó xây dựng được các mối quan hệ bền vững.

3. Quá nhanh nhạy nhưng thiếu kiên trì

Có những trẻ đầu óc rất thông minh, thường nghĩ ra cách giải quyết vấn đề trước người khác, học cái mới rất nhanh và dễ được gọi là “thần đồng”.

Tuy nhiên, nhiều em lại thiếu khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn. Trẻ thích tìm đường tắt, thích cảm giác được khen là thông minh hơn là chấp nhận quá trình học tập bền bỉ.

Đây cũng là lý do nhiều trẻ nhỏ học rất nổi bật nhưng càng lớn càng hụt hơi, vì thiếu nền tảng về tính kỷ luật và khả năng tập trung.

Sự thông minh thật sự cần thời gian kiểm chứng

Theo một số chuyên gia tâm lý giáo dục, trí thông minh không chỉ nằm ở IQ mà còn bao gồm khả năng tự kiểm soát, tự nhìn nhận sai lầm, duy trì tập trung và kiên trì với mục tiêu.

Một đứa trẻ thật sự thông minh thường có khả năng ngồi xuống học tập nghiêm túc, biết tự tìm tòi và không phụ thuộc hoàn toàn vào lời khen của người khác.

Đây mới là kiểu năng lực giúp trẻ phát triển lâu dài khi trưởng thành.

Điều cha mẹ cần làm không phải là vội tự hào vì con “lanh”, mà là quan sát xem sự lanh lợi đó có đi kèm với tính kỷ luật, khả năng học hỏi và tinh thần cầu tiến hay không.

Bởi trưởng thành không có đường tắt. Một đứa trẻ đi xa được hay không cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nền tảng tính cách và thói quen được xây dựng từ nhỏ.

Nguồn: Sohu