Lưu Diệc Phi đón sinh nhật tuổi 39, visual "chấn động" không khác gì 19

Tối ngày 25/8, Lưu Diệc Phi đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 39 trên trang cá nhân. Ở giữa thời kỳ đỉnh cao về sự nghiệp, danh tiếng và tất nhiên là cả nhan sắc, "thần tiên tỷ tỷ" lựa chọn đón tuổi mới riêng tư trong không gian ấm cúng, ngập tràn sắc hồng bên bánh kem và bóng bay. Điều khiến công chúng lẫn giới mộ điệu ngả mũ chính là visual "hack tuổi" thần kỳ của nữ minh tinh khi cô xuất hiện rạng rỡ và ngập tràn sinh khí như một thiếu nữ mới bước vào tuổi 19, đôi mươi.

Không gian mừng tuổi 39 ngập tràn sắc hồng ngọt ngào cùng nhan sắc "hack tuổi" rực rỡ tựa thiếu nữ đôi mươi của Lưu Diệc Phi.

Góp phần tạo nên khoảnh khắc "xuyên không" về tuổi trẻ của Lưu Diệc Phi chính là lối trang điểm tinh tế, tôn trọn làn da trắng sứ không tì vết. Nữ diễn viên chọn lối makeup trong suốt với lớp nền mọng nước, điểm xuyết tông hồng dâu tươi tắn trên đôi gò má tự nhiên.

Phần trang điểm mắt được nhấn nhá bằng dải nhũ mảnh lấp lánh cùng hàng mi cong vút nhẹ nhàng, kết hợp màu son hồng satin ngọt ngào. Mái tóc đen suôn mượt điểm xuyết chiếc vương miện nhỏ tinh xảo cùng sợi dây chuyền ánh kim giúp tổng thể diện mạo kiêu sa như một nàng công chúa, lại giữ trọn nét thuần khiết thanh xuân. Bên cạnh đó việc giảm cân và duy trì mức cân nặng ổn định cũng giúp sắc vóc của mỹ nhân xứ Trung càng ấn tượng.

Lớp trang điểm trong suốt với lớp nền mọng nước, điểm xuyết vương miện tinh xảo tôn trọn thần thái kiêu sa của "thần tiên tỷ tỷ".

Thêm một điểm nhấn đắt giá trong bộ ảnh sinh nhật lần này chính là sự xuất hiện của một sáng tạo thời trang đến từ Việt Nam. Lưu Diệc Phi diện một thiết kế mini dress thuộc BST Spring Summer 2025/2026 Ready to Wear của PHAN HUY, thương hiệu cá nhân do nhà thiết kế trẻ sinh năm 1999 Phan Huy sáng lập.

Mẫu đầm nổi bật với chi tiết đính kết hạt rơi tự do được lồng ghép kỳ công bên trong lớp ống cước horsehair braid, kỹ thuật định hình signature của nhà mốt Việt. Kỹ thuật này tạo nên hiệu ứng chuyển động mềm mại, tựa như những giọt sáng đang lơ lửng bồng bềnh theo từng bước chuyển mình. Cấu trúc dựng phom hiện đại kết hợp tinh thần nữ tính bay bổng của thiết kế đã tôn vinh trọn vẹn vóc dáng mảnh mai và khí chất thanh cao của mỹ nhân họ Lưu.

Mẫu đầm cúp ngực đính kết kỳ công thuộc BST Spring Summer 2025/2026 Ready to Wear của nhà mốt Việt PHAN HUY.

Nổi danh từ năm 15, 16 tuổi và duy trì vị thế sao hạng A suốt hơn hai thập kỷ, Lưu Diệc Phi ở tuổi 39 không chỉ giữ trọn vẻ đẹp thanh xuân mà còn sở hữu sức hút thương mại thuộc hàng đỉnh lưu của làng giải trí Hoa ngữ. Sự bền bỉ ấy được minh chứng trên bản đồ thương mại đồ sộ với khoảng 16 thương hiệu lớn phủ sóng ở nhiều lĩnh vực cao cấp như thời trang, trang sức xa xỉ, làm đẹp, ô tô và hàng tiêu dùng như: Louis Vuitton, BVLGARI, Shiseido, Bobbi Brown, Jo Malone, Tissot, Proya, Dove...

Cách đây không lâu, một khung hình vô tình quy tụ cùng lúc 7 thương hiệu lớn mà Lưu Diệc Phi đồng hành từng gây chú ý. Song song với giá trị hình ảnh, sự nghiệp nghệ thuật của Lưu Diệc Phi cũng liên tục bùng nổ nhờ chuỗi tác phẩm truyền hình gây sốt đưa thu nhập của cô vào nhóm dẫn đầu Cbiz.

Khối tài sản cá nhân của mỹ nhân sinh năm 1987 hiện ước tính dao động từ 170 triệu USD đến hơn 600 triệu USD (khoảng 4.300 tỷ đến 15.000 tỷ đồng), tạo nên một nền tảng vững chắc khẳng định vị thế của một trong những nữ vương của showbiz châu Á.

Mỗi hợp đồng đại diện thương hiệu của Lưu Diệc Phi được cho là có giá trị khoảng 90 tỷ đồng.

Sự chọn lựa của Lưu Diệc Phi một lần nữa khẳng định vị thế của NTK Phan Huy (Phan Nguyên Huy, sinh năm 1999), một trong những đại diện sáng chói nhất của thời trang Việt Nam trên bản đồ quốc tế hiện tại. Ở tuổi 27, Phan Huy xác lập cột mốc vô tiền khoáng hậu khi trở thành nhà thiết kế độc lập trẻ nhất trong lịch sử thế giới đưa thương hiệu cá nhân góp mặt trong lịch trình chính thức của Tuần lễ Thời trang Cao cấp Paris (Paris Haute Couture Week) mùa Xuân/Hè 2026, đỉnh cao tối thượng của thời trang thế giới.

Trước khi được lăng xê bởi Lưu Diệc Phi, các sáng tạo kỳ công của Phan Huy là sự lựa chọn của những cái tên như Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư, Châu Dã... trên thảm đỏ các sự kiện quan trọng.

Triệu Lộ Tư mặc một thiết kế trong bộ sưu tập Cành Vàng Lá Ngọc.

Ảnh: Internet, PHAN HUY