Phụ nữ 35+ muốn mặc đẹp chuẩn old money nên thuộc lòng 8 cách phối màu này

Qua loạt hình, có thể thấy yếu tố làm nên vẻ ngoài cuốn hút chính là cách lựa chọn màu sắc: dùng một gam tươi sáng làm điểm nhấn, sau đó cân bằng bằng màu trung tính và hoàn thiện với phụ kiện da tông nâu.

Áo sơ mi dáng rộng, quần ống suông, quần Bermuda và túi tote cỡ lớn đều là những món đồ khá cơ bản. Tuy nhiên, nhờ bảng màu hài hòa, chúng tạo nên tinh thần thoải mái nhưng vẫn chỉn chu, phù hợp với phụ nữ hiện đại từ công sở đến những buổi dạo phố cuối tuần.

Hồng phấn và nâu xám: Dịu dàng nhưng không quá ngọt

Áo sơ mi hồng phấn kết hợp với quần ống rộng màu nâu xám là một trong những công thức dễ mặc nhất. Sắc hồng mang lại vẻ mềm mại, trong khi màu nâu trầm giúp trang phục trở nên chững chạc. Túi và giày nâu sẫm tiếp tục giữ bảng màu trong giới hạn tinh tế.

Hãy chọn áo sơ mi dài qua hông, thả ngoài quần và xắn nhẹ tay áo. Cách mặc này tạo cảm giác thư thái mà không khiến tổng thể trở nên xuề xòa.

Xanh non và nâu ô liu: Tươi mới theo cách trưởng thành

Xanh non thường bị xem là màu khó mặc, nhưng khi đi cùng quần short nâu ô liu và túi da nâu cognac, sắc màu này trở nên hài hòa hơn hẳn. Gam nâu đất đóng vai trò trung hòa độ tươi của chiếc áo, đồng thời đem đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Công thức áo sơ mi oversized và quần Bermuda phù hợp với ngày nghỉ, chuyến du lịch ngắn hoặc những nơi làm việc không yêu cầu trang phục quá nghiêm túc.

Hồng tươi và nâu chocolate: Nữ tính mà vẫn có chiều sâu

Nếu hồng phấn đem lại vẻ dịu dàng thì hồng tươi lại trẻ trung và giàu năng lượng hơn. Phối chiếc áo này với quần cạp cao màu nâu chocolate là cách giúp sắc hồng bớt "bánh bèo". Thắt lưng đen tạo đường phân chia rõ ràng, giúp vóc dáng gọn gàng dù áo và quần đều có phom rộng.

Một chiếc túi da nâu lớn và giày thể thao màu hồng sẽ tạo sự liên kết cho toàn bộ trang phục mà không cần thêm nhiều phụ kiện.

Xanh lá và xám: Một cặp màu hiện đại

Áo xanh lá phối cùng quần xám rộng mang đến cảm giác hiện đại, cá tính nhưng vẫn dễ ứng dụng. Xám là màu nền đủ điềm tĩnh để làm dịu sắc xanh nổi bật, còn túi da nâu giúp tổng thể bớt lạnh.

Với công thức này, chỉ cần sơ vin gọn một phần áo và thêm thắt lưng đen là đã có ngay bộ trang phục phù hợp để đi làm lẫn dạo phố.

Tím oải hương và trắng kem: Thanh lịch, sáng bừng diện mạo

Tím oải hương kết hợp cùng trắng kem là lựa chọn lý tưởng cho người muốn mặc màu sắc nhưng vẫn giữ vẻ trang nhã. Áo sơ mi tím dáng rộng đi cùng quần xếp ly trắng kem vừa làm sáng gương mặt, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Túi da màu nâu ấm đóng vai trò cân bằng, giúp hai gam màu sáng không trở nên nhạt nhòa. Giày thể thao trắng sẽ duy trì tinh thần thoải mái của bộ đồ.

Vàng bơ, xám và đỏ rượu: Nhẹ nhàng nhưng không đơn điệu

Áo sơ mi vàng bơ tạo cảm giác mềm mại, ấm áp khi phối với quần Bermuda xám. Điểm đặc biệt nằm ở chiếc túi màu đỏ rượu: đủ đậm để tạo điểm nhấn nhưng không quá chói. Đây là công thức màu phù hợp với phụ nữ 30+ bởi vừa trẻ trung, vừa giữ được độ trầm cần thiết.

Đỏ gạch và be: Mang không khí mùa thu

Áo sơ mi đỏ gạch kết hợp với quần ống rộng màu be là công thức mang đậm tinh thần mùa thu. Đỏ gạch nổi bật nhưng không gay gắt, còn màu be khiến tổng thể trở nên nhẹ nhàng và đắt giá hơn. Túi da nâu và sandal tối giản là những lựa chọn hoàn thiện phù hợp nhất.

Hồng đất và xám than: Tối giản mà có gu

Hồng đất là gam màu nằm giữa vẻ nữ tính và nét trưởng thành. Khi đi cùng quần xám than, chiếc áo sơ mi rộng trở nên thanh lịch, kín đáo và dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh. Túi nâu sẫm tạo thêm chiều sâu mà không phá vỡ sự tối giản.

Điểm chung của tám công thức trên là nguyên tắc "một màu nổi, một màu nền và một màu phụ kiện". Chỉ cần tiết chế số lượng màu, ưu tiên phom dáng rộng vừa phải và sử dụng phụ kiện da tông nâu, những món đồ cơ bản cũng có thể tạo nên diện mạo thoải mái, thanh lịch và giàu cảm giác sang trọng.