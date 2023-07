LUSH - Thương hiệu mỹ phẩm thủ công "tươi" khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

Đây là cửa hàng thứ hai ở Việt Nam của thương hiệu mỹ phẩm Anh Quốc sau màn ra mắt thành công tại TP.HCM.



Với cửa hàng thứ hai ở Việt Nam và cũng là đầu tiên tại Hà Nội, LUSH sẽ tiếp tục đem đến những trải nghiệm độc đáo, thỏa mãn mọi giác quan của khách hàng.

Trong thời gian khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 28-30/07/2023, LUSH đem đến hai khung giờ vàng từ 10h hoặc từ 16h, để khách hàng nhận quà tặng miễn phí mà không cần mua sắm. Đặc biệt trong khung giờ 14h - 16h, 30 khách hàng có hóa đơn từ 990.000 đồng sẽ được tặng sen đá xinh xắn. Ngoài ra, hóa đơn từ 2.500.000 đồng còn có thêm vòng quay may mắn với cơ hội 100% trúng quà.



Các sản phẩm của LUSH với đủ sắc màu cuốn hút các tính đồ làm đẹp

Là thương hiệu mỹ phẩm được thành lập từ năm 1955 tại Anh Quốc, LUSH nổi tiếng với những sản phẩm lành tính, được sản xuất theo quy chuẩn đạo đức: 100% sử dụng nguyên liệu chay, 95% thuần chay và 65% không chất bảo quản. Đặc biệt, các mỹ phẩm của LUSH luôn tươi mới với 65% chi phí nguyên liệu là dành cho các thành phần thiên nhiên.



Những sản phẩm của LUSH được làm từ các nguyên liệu tươi, thủ công, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Một trong những dòng sản phẩm đặc trưng của LUSH là NAKED - sản phẩm không có bao bì nhằm giảm thiểu rác thải ra môi trường và khuyến khích người dùng theo đuổi lối sống bền vững.



Có 66% các sản phẩm của Lush không có bao bì

Bên cạnh việc tập trung vào thành phần thiên nhiên, LUSH thể hiện rất rõ quan điểm không ủng hộ thử nghiệm trên động vật, đồng thời đã loại bỏ dầu cọ khỏi sản phẩm của mình để đấu tranh với nạn phá rừng cũng như tình hình biến đổi khí hậu toàn thế giới.



"Leaving The World Lusher Than We Found It" (Tạm dịch: Hãy biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn phiên bản chúng ta từng biết) luôn là sứ mệnh và tôn chỉ của LUSH trong mỗi hoạt động. Không dừng ở vấn đề môi trường, thương hiệu cũng quan tâm đến con người địa phương. Các sản phẩm LUSH ra đời từ những nhà máy và cửa hàng thân thiện, an toàn như những "căn bếp nhỏ", được làm thủ công bằng tình yêu cùng sự tỉ mỉ của từng người thợ lành nghề. Thương hiệu đồng thời cũng hạn chế tham gia các nền tảng xã hội cũng vì không muốn bỏ qua những ảnh hưởng nghiêm trọng của mạng xã hội đối với con người.

LUSH luôn khởi đầu những hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và mang đến một thế giới tốt đẹp hơn