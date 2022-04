Lướt nhanh 6 địa chỉ sắm quần áo ton-sur-ton giá từ 50K cho gia đình cùng "sống ảo" dịp lễ

Trước khi chốt đơn, đừng quên liên kết ví ShopeePay để tận hưởng ưu đãi chồng ưu đãi bạn nhé. Cụ thể, ví ShopeePay tặng ngay voucher giảm 100K cùng combo ưu đãi lần đầu nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn trị giá 160K và chuyển tiền hoàn đến 800 xu dành cho người dùng mới. Đối với "bạn thân" của ví ShopeePay có cơ hội săn được mã giảm giá trị giá đến 50K, xem thông tin chi tiết tại đây.



ALIBU

Sở hữu hàng nghìn lượt mua cùng đánh giá tích cực, mở đầu danh sách chính là đồng phục ALIBU đậm chất hè với những chiếc áo sơ mi, áo thun hoạ tiết rực rỡ. Giá rẻ bất ngờ nhưng không vì thế mà sơ sài, sản phẩm của ALIBU đa dạng từ kiểu dáng đến chất liệu như vải đũi, thun cotton,... đáp ứng mọi nhu cầu cũng như sở thích của từng thành viên trong nhà.

Tại ALIBU, bạn có thể sắm áo thun cho bố mẹ, con cái mặc chung với giá chỉ từ 40K/cái.

YODY Kids Official Store

Giá bán có phần "nhỉnh" hơn mặt bằng chung nhưng tương xứng với chất lượng, YODY Kids gây tiếng vang với nhiều item chỉn chu, tối giản và rất dễ phối. Điểm nổi bật nhất của thương hiệu này chính là chất liệu vải cotton 100% co giãn, không bị xù lông, thích hợp để cả nhà cùng nhau vui chơi thỏa thích mà không lo khó chịu vì nắng nóng. Ngoài ra, shop cũng có nhiều mã khuyến mãi hoặc combo gia đình để mẹ đỡ lăn tăn về ngân sách. Kết hợp cùng ví ShopeePay, giá mỗi chiếc áo ở YODY Kids chỉ còn khoảng 200K.

M2 Official

Nếu nhà bạn thuộc hội chơi hệ màu sắc thì hãy về đội của M2 ngay! Ngoài loạt áo thun in hình vui nhộn giúp người mặc trông thật nổi bật, ton-sur-ton với nhau thì tại đây cũng có nhiều item đáng mua khác. Bố mẹ có thể sắm váy cho bé gái hoặc set đồ năng động cho bé trai với giá chưa đến 200K. Đồng thời, M2 Official cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực đi kèm lượt mua cao ngất ngưởng.

Hội những người chơi hệ áo thun trẻ trung chắc chắn sẽ thích các thiết kế của Thời trang M2.

LOVEKIDS

Tạo được lòng tin với khách hàng nhờ phương châm "Trước khi kinh doanh - Chúng tôi là Bố Mẹ", LOVEKIDS luôn chăm chút về ngoại hình lẫn từng đường may, mũi chỉ của sản phẩm. Đây cũng là cái tên không thể bỏ qua khi mẹ và bé gái muốn xúng xính diện những mẫu đầm đôi, hay bố và bé trai muốn trông thật bảnh bao với áo sơmi giống nhau. LOVEKIDS là một trong số ít các shop thời trang gia đình có mặt tại Shopee Mall. Do đó, bạn hoàn toàn có thể an tâm khi chọn lựa và thanh toán không tiền mặt với ShopeePay.

Một gợi ý ngọt ngào cho bố và con trai cùng diện dịp lễ này từ LOVEKIDS.

Family Love

Bỏ túi số lượng người theo dõi lên đến 45.000 người và hơn 500 sản phẩm khác nhau dành cho mọi độ tuổi, Family Love ghi điểm với item gia đình in hình đơn giản nhưng cực đáng yêu. Chất liệu thun cotton co giãn bốn chiều mềm mịn, có độ đàn hồi và thấm hút tốt chắc chắn sẽ chiều lòng bố mẹ và những khách hàng "tí hon" khó tính. Chỉ cần chưa đầy 500K là bạn đã có thể tậu đủ 3 món đồ ton-sur-ton ở Family Love cho bộ ảnh mùa hè. Với áo của bé, bạn có thể ghi chú cân nặng để mua được size chính xác nhất nhé!

Áo thun cho bố, đầm cho mẹ và yếm cho bé yêu là những gì bạn có thể tìm thấy ở Family Love.

The 1992 Menswear

Một địa chỉ xịn sò khác với những bộ quần áo đi biển thiết kế chuẩn form người Việt Nam là The 1992 Menswear. Sử dụng hoạ tiết Hawaii cùng chất liệu kate Thái cực mềm mịn, thoáng mát, khi mặc trang phục của The 1992 Menswear, chắc hẳn cả nhà bạn sẽ muốn chạy ngay đến nơi có nắng vàng, cát trắng, biển xanh. Shop thời trang gia đình này cũng ghi điểm vì chưa đến 100K mà bạn đã có thể "rinh" về một set áo và quần bắt mắt như thế này.

Nói đến trang phục đi biển không thể bỏ qua The 1992 Menswear!

Sau khi dạo xong 6 shop đồ gia đình có mặt trên Shopee, bạn đã chọn được shop "ruột" chưa? Đừng quên thanh toán bằng ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee để nhận thêm nhiều ưu đãi khác bạn nhé! Hè đến rồi, cả nhà cùng sắm đồ đi du lịch thôi nào!

Bạn tìm gì, Shopee cũng có! Từ hôm nay, ở Shopee có "Gì Cũng Rẻ, Mua Là Freeship", mang đến ưu đãi miễn phí vận chuyển, hàng ngàn deal hot giảm đến 50%, deal ngành hàng rẻ nhất cùng loạt sản phẩm đồng giá 1K, 9K, 99K, hứa hẹn khiến hội săn sale đứng ngồi không yên. Mua sắm tiết kiệm hơn với các sản phẩm đa dạng được gắn tag "Gì cũng rẻ" tại: https://shopee.vn/m/gi-cung-re-freeship

https://afamily.vn/luot-nhanh-6-dia-chi-sam-quan-ao-ton-sur-ton-gia-tu-50k-cho-gia-dinh-cung-song-ao-dip-le-20220406235745896.chn