Lựa chọn có "tính toán" của Đỗ Hà

Gu thời trang của Đỗ Hà luôn khiến công chúng phải xuýt xoa bởi sự tinh tế và duyên dáng khó chê. Nàng Hậu không chỉ biết chọn trang phục tôn dáng mà còn khéo léo trong cách phối đồ, giữ được vẻ thanh lịch mà vẫn trẻ trung, hiện đại. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m77, cô thường tránh những đôi giày cao gót "chót vót", thay vào đó là các thiết kế bệt hoặc đế thấp từ 2-3cm để tạo sự cân đối, mềm mại cho tổng thể. Dù chọn giày đơn giản, mỗi kiểu dáng mà Đỗ Hà diện đều mang nét thời thượng riêng, giúp tôn lên phong cách trang nhã, sành điệu đặc trưng của cô.

Trong đám hỏi diễn ra sáng 16/10, Đỗ Hà tiếp tục chứng minh gu thẩm mỹ chỉn chu khi xuất hiện với đôi giày đế thấp, đồng điệu cùng chiếc áo dài nền nã. Lựa chọn này giúp nàng Hậu di chuyển thoải mái nhưng vẫn giữ được thần thái sang trọng, tinh tế. Không dừng lại ở đó, Đỗ Hà còn thể hiện sự tỉ mỉ khi thống nhất để dàn bê tráp gồm các Hoa, Á hậu cũng mang giày đế thấp, tạo nên đội hình đồng đều và hài hòa. Chính sự "tính toán" khéo léo đã giúp Đỗ Hà ghi điểm tuyệt đối, với diện mạo chỉn chu từ đầu đến chân.

Đỗ Hà xuất hiện rạng rỡ trong đám hỏi cùng bạn trai thiếu gia, khéo léo chọn giày đế thấp để visual của cả nhà trai - nhà gái thêm hài hòa, đồng điệu

Ở đời thường, chỉ cần ngắm những outfit dạo phố của Đỗ Hà là đủ thấy cô đặc biệt yêu thích các mẫu giày điệu đà, nhất là giày đế bệt và đế thấp. Dù diện váy nữ tính, đồ công sở hay trang phục năng động, nàng Hậu luôn biết cách lựa chọn kiểu giày phù hợp để tôn dáng, giữ vẻ thanh lịch mà vẫn thoải mái, tự nhiên. Xem cách Đỗ Hà chọn giày, chắc chắn chị em sẽ bỏ túi được nhiều kiểu dáng xinh sang, dễ mix match trong nhiều hoàn cảnh.

Vi vu trời Tây, Đỗ Hà ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, năng động khi diện váy ngắn màu đen. Cô khéo léo kết hợp cùng giày mũi nhọn đế thấp, vừa tôn dáng vừa hài hòa tổng thể

Diện set váy ren màu be xinh mê tơi, Đỗ Hà ưu ái chọn giày bệt màu trắng, mang đến vẻ nhẹ nhàng, nữ tính cho diện mạo. Đây là một trong những kiểu giày “must-have”, không chỉ nịnh dáng mà còn êm chân dù di chuyển cả ngày

Diện set trắng tinh khôi, Đỗ Hà kết thân cùng giày Mary Jane trắng - đen đan xen, tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể. Không sở hữu gót cao chót vót nhưng thiết kế này vẫn cực kỳ tôn dáng, được nhiều chị em yêu thích và từng là "hot trend" mà ai cũng muốn sở hữu

Giày loafer là một lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ thu - đông, và Đỗ Hà cũng đặc biệt mê mệt item này. Kiểu giày ôm chân vừa vặn, mang đến vẻ sành điệu, nhẹ nhàng, dễ phối với nhiều trang phục khác nhau

Thêm một em giày đen dáng bệt được Đỗ Hà yêu thích, với quai mảnh tinh tế, cực hợp những outfit tiểu thư bánh bèo. Chẳng cần cao gót cầu kỳ, item này vẫn giúp tổng thể trở nên xinh xắn và ngọt ngào tuyệt đối

Gợi ý mua sắm

Nếu cùng gu giày dép giống Đỗ Hà, chị em có thể tham khảo một số mẫu giày điệu xinh dưới đây để sắm về tủ đồ, chuẩn bị cho mùa thu - đông tha hồ mix & match những set đồ đẹp mê ly.



