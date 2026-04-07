Dạo quanh một vòng mạng xã hội những ngày này, không khó để nhận ra hội tín đồ thời trang đang say đắm một trào lưu mới: Thẩm mỹ túi đen "tối giản và thực dụng". Từ những biểu tượng phong cách hàng đầu như Kendall Jenner hay Bella Hadid, cho đến các cô nàng sành điệu trên Instagram, ai nấy đều đang xách trên tay một chiếc túi đen to bản chẳng hề lộ rõ tên thương hiệu.

Sự chuyển dịch này không chỉ đơn thuần là để bộ trang phục trông hài hòa hơn, mà sâu xa hơn, nó đặt sự thoải mái và gu thẩm mỹ tinh tế của người mặc lên hàng đầu. Một chiếc túi không cần logo để chứng minh giá trị, mà tự thân nó đã toát lên sự tự tin và khí chất của chủ nhân.

Xu hướng 2026: Khi sự tĩnh lặng và "sang trọng ngầm" lên ngôi

Bước sang năm 2026, thế giới thời trang dường như đang chậm lại một nhịp để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và trầm ổn. Sau những năm tháng bùng nổ của các trào lưu rực rỡ mang hậu tố "-core" (như balletcore hay gorpcore), xu hướng giờ đây hướng về sự thanh lịch nguyên bản. Từ gam màu "trắng vân vũ" bồng bềnh bay bổng được dự đoán lên ngôi, cho đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của phong cách "Old Money" quen thuộc qua các nhà mốt như Ralph Lauren hay Massimo Dutti, tất cả đều minh chứng cho một gu thẩm mỹ nhã nhặn đang dần chiếm lĩnh thị trường đại chúng.

Trong guồng quay mới mẻ ấy, những chiếc túi da cỡ lớn với thiết kế vượt thời gian và sức chứa "khủng" bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng. Lấy ví dụ như cú hích từ chiếc túi Margaux của The Row năm ngoái, với phom dáng cứng cáp, chất da bò sần mềm mại và tuyệt nhiên không có một chiếc logo nào trên bề mặt, nó đã chinh phục hàng loạt sao nữ đình đám và được dự đoán là giữ giá cực tốt.

Tinh thần thiết kế thành công ấy tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cho vô số mẫu túi xách ra đời, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí: Sắc sảo, thời thượng nhưng vẫn vô cùng thực dụng. Nếu bạn đang muốn nâng cấp tủ đồ năm nay bằng một chút nhấn nhá của vẻ đẹp tinh tế, thì đừng bỏ qua danh sách những chiếc túi đen tối giản đến từ các thương hiệu từ cao cấp đến tiểu chúng dưới đây.

Điểm danh 10 chiếc túi "chân ái" không logo giúp phong cách tự động thăng hạng

Hành trình tìm kiếm chiếc túi hoàn hảo của năm 2026 sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những cái tên đang làm mưa làm gió trong cộng đồng yêu thời trang. Bắt đầu với phân khúc dễ tiếp cận nhưng vô cùng nịnh mắt, thương hiệu Stand Oil mang đến mẫu túi dáng Boston cá tính với mức giá cực kỳ phải chăng, chỉ khoảng 2,8 triệu đồng. Nếu chuộng chất liệu da lộn hoài cổ và mềm mại, chiếc túi dáng bowling của nhà COS trị giá tầm 5,3 triệu đồng chắc chắn sẽ làm bạn xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dành riêng cho những cô nàng theo đuổi lối sống xanh và thời trang bền vững, thương hiệu Ölend trình làng hai thiết kế thuần chay xuất sắc là dòng Milos và Brooklyn đeo vai, cả hai đều đồng giá khoảng 4,2 triệu đồng, mang lại vẻ ngoài năng động, linh hoạt nhưng vẫn không kém phần chỉn chu.

Khi nhu cầu đựng đồ của phái đẹp ngày càng lớn, từ laptop, đồ trang điểm đến hàng tá vật dụng không tên khác, những chiếc túi tote hay hobo phom rộng vươn lên thành ưu tiên hàng đầu. Điển hình như chiếc Nebula Hobo 36 của Moonshaft với mức giá dao động quanh 13,6 triệu đồng, sở hữu đường cong mềm mại ôm sát cơ thể vô cùng duyên dáng. Thương hiệu Fabrique cũng góp mặt với hai đại diện xuất sắc: Chiếc túi tote Brera đa năng cỡ lớn giá khoảng 17 triệu đồng và mẫu Rialto nắp gập sang trọng giá tầm 20,6 triệu đồng, cả hai đều là minh chứng hoàn hảo cho việc túi đi làm cũng có thể tỏa sáng như một tác phẩm nghệ thuật mang đậm hơi thở thành thị.

Không hề kém cạnh, thiết kế tote cỡ lớn của Flattered với giá nhỉnh hơn 9,3 triệu đồng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ phom dáng vuông vức, thanh lịch, chuẩn gu quý cô công sở hiện đại. Cuối cùng, nếu bạn sẵn sàng đầu tư mạnh tay hơn cho một món phụ kiện có thể đi cùng năm tháng, thiết kế túi đeo chéo cá tính của Cult Gaia (khoảng 16 triệu đồng) hay mẫu túi đeo vai mang vẻ đẹp vượt thời gian từ Mansur Gavriel (tầm 20,9 triệu đồng) sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, giúp mọi set đồ của bạn toát lên sự "tự do, buông lỏng" đầy khí chất mà chẳng cần một chút gắng gượng nào.

