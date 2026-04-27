Lời khuyên từ Hoàng Thuỳ cho người ăn kiêng muốn dáng đẹp

Là một trong những siêu mẫu nổi tiếng, Hoàng Thùy luôn phải duy trì vóc dáng săn chắc, chuẩn chỉnh đặc biệt là vòng eo thon gọn và đường cong hông rõ nét. Không sở hữu nét mềm mại kiểu mảnh mai, Hoàng Thùy gây ấn tượng với body khỏe khoắn, tỷ lệ cân đối cùng cơ bụng rõ ràng nhờ quá trình tập luyện và ăn uống kỷ luật trong nhiều năm. Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng, thực đơn bữa sáng góp phần không nhỏ vào công cuộc giữ dáng của nữ siêu mẫu.

Hoàng Thuỳ sở hữu vòng eo săn chắc cùng vòng hông siêu thực, vừa quyến rũ vừa khoẻ khoắn. (Ảnh: Instagram)

Theo chia sẻ, nàng hậu theo đuổi chế độ ăn thiên về thực vật, ưu tiên các thực phẩm “clean” để giữ vóc dáng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bữa sáng được cô xem là bữa ăn quan trọng, giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất và cung cấp năng lượng cho cả ngày. Tuy nhiên, thay vì ăn uống cầu kỳ, Hoàng Thùy xây dựng thực đơn khá đơn giản nhưng khoa học, tập trung vào việc cân bằng giữa protein, chất xơ và một lượng nhỏ tinh bột tốt.

Bữa sáng giúp Hoàng Thuỳ có được tỷ lệ eo - hông nét căng. (Nguồn: hoangthuyofficial2023)

Trong bữa sáng “healthy chay” của mình, Hoàng Thùy thường lựa chọn các nguồn protein lành mạnh như trứng, nấm và các loại đậu. Đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp duy trì khối cơ và tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn vặt không cần thiết. Bên cạnh đó, cô bổ sung nhiều rau xanh như cải bó xôi, ớt chuông hay dưa leo để tăng lượng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Một điểm đáng chú ý trong chế độ ăn của Hoàng Thùy là việc kiểm soát tinh bột rất chặt chẽ. Cô hạn chế tối đa tinh bột tinh chế vào buổi sáng, thay vào đó chỉ nạp một lượng nhỏ carb từ các nguồn tự nhiên như đậu. Điều này giúp giữ ổn định đường huyết, tránh tích mỡ, đặc biệt là vùng bụng – yếu tố quan trọng để duy trì vòng eo thon gọn. Nhờ cách ăn uống này, cơ thể vẫn đủ năng lượng để hoạt động nhưng không rơi vào trạng thái dư thừa calo.

Ngoài bữa sáng chính, người đẹp còn duy trì thói quen ăn nhẹ trước khi tập luyện với các món salad chay. Thành phần thường bao gồm táo, đậu gà, dưa leo, ớt chuông kết hợp với sốt mè rang, vừa giàu vitamin vừa hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả. Đây cũng là cách giúp cô tránh cảm giác mệt mỏi khi tập luyện, đồng thời tối ưu hiệu suất vận động.

Có thể thấy, bí quyết giữ dáng của Hoàng Thùy không nằm ở việc nhịn ăn hay ép cân cực đoan, mà là sự lựa chọn thông minh trong từng bữa ăn. Việc ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến, giàu dinh dưỡng giúp cơ thể vận hành ổn định và duy trì vóc dáng lâu dài mà không gây áp lực quá lớn.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, Hoàng Thùy còn cực kỳ chăm chỉ tập luyện. Nàng hậu thường xuyên kết hợp nhiều bộ môn như gym, cardio, pilates và các bài tập siết cơ bụng để duy trì độ săn chắc. Sự kiên trì trong tập luyện cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý chính là “chìa khóa” giúp nàng hậu giữ vững phong độ hình thể ấn tượng suốt nhiều năm.