Phòng ngừa sinh non: Điều lo ngại lớn nhất của mỗi bà mẹ là sinh non. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển đầu đời của đứa trẻ. Trong quá trình mang thai, mẹ bầu ăn mận sẽ làm giảm hiện tượng sinh non vì trong mận có chứa hàm lượng magiê cao, giúp thư giãn cơ bắp, làm giảm các cơn co thắt và sinh non. Ảnh minh họa