Local brand chi 10 tỷ làm show, mời cả dàn KOL tới dự, quy mô không phải "dạng vừa"

L SEOUL là một local brand khá nổi tiếng và được lòng giới mộ điệu Việt Nam thời gian gần đây. Vừa qua, thương hiệu này đã tổ chức show diễn thời trang có tên “INCOMPARABLE - VÔ SONG” để trình làng những mẫu thiết kế mới nhất của hãng.

Show diễn quy tụ một số khách mời nổi tiếng cả trong và ngoài nước như Miss Grand ThaiLand 2023 - AoomThaweeporna, stylist Hoàng Ku, stylist Pông Chuẩn,...

L SEOUL cũng tạo nên được một show diễn ấn tượng với concept rõ ràng và khâu tổ chức, truyền thông sự kiện được nhiều người đánh giá là khá chỉnh chu.

Nguyễn Trọng Lâm - CEO của L SEOUL cũng chia sẻ thêm, số tiền mình bỏ ra để thực hiện show diễn lên đến 10 tỷ đồng và không có bất kỳ nhà tài trợ nào. Với quyết tâm mãnh liệt như vậy, CEO này cũng mong muốn sẽ mang đến cho khách mời một buổi diễn mãn nhãn từ trang phục, âm nhạc đến quy mô sân khấu hoành tráng.

Có thể nói, show diễn INCOMPARABLE được đầu tư khá nhiều về mặt hình ảnh và truyền thông. Ngay từ những ngày đầu tại sự kiện casting model đã có những cái tên khiến cộng đồng mạng chú ý. Chương trình càng khiến khán giả thích thú và tò mò khi có "hội bạn thân" "oan gia - trái chủ" cùng tề tựu tại sàn diễn của L SEOUL.

Những thiết kế tôn vinh hình thể và sự tự do của người phụ nữ

Hầu hết, những trang phục mang hơi thở hiện đại, gợi cảm, phóng khoáng để tôn vinh lên cơ thể phụ nữ chính là những đặc trưng của L SEOUL. Với BST INCOMPARABLE, điều này lại được tìm thấy và khẳng định lại một lần nữa.

Được biết, concept của BST được lấy cảm hứng từ một trong những mỹ nhân Pháp đẹp nhất châu Âu - hoàng hậu Alienor d’Aquitaine, người phụ nữ được nhớ đến với tầm nhìn bền vững cùng với sức ảnh hưởng lớn đến thời trang và phong cách sống.

Với 15 look đầu tiên của line 1, L SEOUL trình làng những bộ trang phục thấm đẫm hơi thở của thời trang phong cách quý tộc Pháp với đặc trưng là phần headpiece gắn lông đà điểu cùng những chiếc corset nhưng vẫn có tính ứng dụng cao. Những trang phục này mang đậm DNA của L SEOUL: Những bộ đồ mang hơi hướng lãng mạn, sexy, phóng khoáng, là sự giao thoa giữa hiện đại và cổ điển.

Đến line thứ 2 của show diễn, người ta đã không còn thấy những chiếc corset gò bó để định hình cơ thể mà thay vào đó là những trang phục cá tính nhưng vẫn nữ tính. Một lần nữa, L SEOUL lại cho thấy nguồn đam mê bất tận của thương hiệu với những mẫu thiết kế khoe trọn cơ thể người phụ nữ cùng những thiết kế gợi cảm nhưng không quá hở hang.

Cuối cùng, thương hiệu L SEOUL trình làng những trang phục lạ mắt, form dáng cầu kì. Tại phần cuối của show diễn này, giới mộ điệu cũng được nhìn thấy một số mẫu thiết kế được kết hợp cùng lông vũ đại diện cho sự phá cách và quyền lực của người phụ nữ. Đây cũng là điều mà thương hiệu muốn truyền tải: "đó không chỉ đơn thuần là những bộ trang phục, mà còn là biểu tượng của sự quyền lực và bản lĩnh, phản ánh cuộc đời rực rỡ và đầy bản lĩnh của nữ hoàng Alienor".

"Everything everywhere all at once" - một BST mang đến sự "hỗn loạn đa vũ trụ"

Nếu để nhận xét chung, tổng quan BST này nên được gọi với một biệt danh khác (trùng với bộ phim giành 11 giải Oscar) là "Everything Everywhere All At Once". Những mẫu thiết kế này dù mang một cảm hứng bao trùm đó là thời trang phong cách Victorian và phong cách lãng mạn hiện đại (New Romantic) nhưng ngôn ngữ thiết kế của vài look trong BST này có khá nhiều điểm tương đồng với các nhà mốt trên thế giới khác.

Mẫu thiết kế nằm trong BST Alexander McQueen 2007 (trái) và thiết kế của L SEOUL (phải)

Teaser show diễn INCOMPARABLE của L SEOUL

Không chỉ vài mẫu trang phục có điểm tương đồng mà ngay chính trong teaser quảng cáo BST INCOMPARABLE, người ta đã nhận ra được concept bàn cờ vua y na ná Alexander McQueen 2005

Thiết kế của L SEOUL (trái) và Ann Demeulemeester (phải) cũng có chút tương đồng nhẹ

Ngoài ra, nhiều netizen còn cho rằng, vài mẫu thiết kế có quá nhiều điểm tương đồng với hai thương hiệu khác là Maison Margiela và Dilara Findikoglu.

Những mẫu thiết kế của hai thương hiệu Dilara Findikoglu và Maison Margiela thời gian gần đây.

Ngay cả phần backdrop check in show diễn của L SEOUL cũng được cho là "copy" từ backdrop chụp ảnh từ một sự kiện của tạp chí Vogue.

Show diễn này của L SEOUL cũng nhận lại nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người cho rằng BST ấn tượng, đẹp và đầu tư. Số còn lại thì cho rằng những trang phục nằm trong BST INCOMPARABLE này có thể coi là "chắp vá" và được "vay mượn" ý tưởng từ các thương hiệu lớn khá nhiều.



Nhìn chung, tổng thể BST được chia làm 2 phần rõ rệt: trang phục ứng dụng và trang phục mang tính nghệ thuật, trình diễn. Dẫu vẫn biết thời trang là một vòng xoay của thời gian, và những trường hợp "ý tưởng lớn gặp nhau" không phải là hiếm gặp. Chưa bàn đến việc đây là một BST "đạo nhái" hay chỉ là "được truyền cảm hứng" từ những nhà mốt nổi tiếng trên thế giới, các mẫu thiết kế này đều khá một màu và không được đa dạng (đa phần chỉ là những thiết kế hở táo bạo mang màu sắc của phong cách New Romantic pha trộn với Y2K gần giống các BST trước của thương hiệu).



Nhiều người vẫn đang đánh giá L SEOUL là một thương hiệu thời trang nhanh chỉ chạy và sản xuất đồ theo trend chứ chưa thể tạo ra trend. Việc tiếp tục tung ra những mẫu thiết kế "na ná" nhau càng khiến cho thương hiệu trở nên không có cá tính riêng, nhạt nhoà và dễ hoà tan vào hàng loạt thương hiệu local brand khác trong thị trường thời trang luôn thay đổi từng ngày.

https://kenh14.vn/local-brand-viet-tung-duoc-jennie-dien-do-chi-10-ty-de-lam-show-nhung-khien-netizen-day-song-vi-vay-muon-y-tuong-qua-nhieu-20240520003006202.chn