Local brand Việt thành topic hot khi được loạt "phú bà" ưu ái, netizen lại phản ứng trái chiều

Nếu bạn là tín đồ của những món đồ basic dễ mặc, dễ mix&match, hẳn ít nhiều bạn đã nghe qua cái tên TheBlueTshirt - thương hiệu thời trang do stylist Kim Tuyến Nguyễn sáng lập. Không cần ồn ào quảng cáo hay làm nhiều chiến dịch rầm rộ, TheBlueTshirt vẫn tạo được sức hút riêng nhờ triết lý "thời trang bền vững trong từng chi tiết" và sự chỉn chu của Founder.

Stylist Kim Tuyến Nguyễn - Founder của local brand Việt TheBlueTshirt.

Bài đăng mới đây về thương hiệu TheBlueTshirt nhận được nhiều lượt quan tâm trên MXH.

Các thiết kế của TheBlueTshirt đơn giản, dễ ứng dụng trong nhiều phong cách.

Nhiều người nổi tiếng và KOLs Việt cũng là fan của TheBlueTshirt, từ các fashionista trẻ đến những phú bà sành điệu. Thương hiệu này từng xuất hiện trong tủ đồ của Ngọc Thanh Tâm khi tham gia chương trình Gia đình Ha ha, hay Primmy Trương - nàng dâu hào môn luôn chuộng sự tinh giản, đến Hoà Minzy cũng từng được bắt gặp diện đồ của hãng trong những khoảnh khắc đời thường. Việc các gương mặt có sức ảnh hưởng đồng loạt lựa chọn TheBlueTshirt cho thấy sức hút của thương hiệu này không nằm ở sự phô trương, mà ở sự chỉn chu, tinh tế và dễ ứng dụng trong mọi hoàn cảnh.

Nhiều sao Việt và KOLs cùng diện mẫu áo sơ mi kẻ sọc “hot hit” của TheBlueTshirt.

Nếu phải chọn một item best-seller, thì quần jeans chắc chắn là "át chủ bài" của TheBlueTshirt. Rất nhiều khách hàng đánh giá cao dòng sản phẩm này nhờ form đứng, tôn dáng, và đặc biệt là độ bền sau nhiều lần giặt. Một chiếc quần jeans có thể mặc từ văn phòng đến cà phê cuối tuần, vẫn giữ dáng, không bai nhão, không phai màu, đúng tinh thần "investment piece" (một món đồ đáng tiền).

Quần jeans là một trong những item “must-have” của TheBlueTshirt.

Bên cạnh jeans, TheBlueTshirt còn được nhắc tới với dòng áo sơ mi và áo thun basic. Nhiều khách hàng đánh giá áo sơ mi của hãng có phom khá "Tây", đôi khi hơi cứng so với vóc dáng người Việt, nên phản hồi có phần chia hai luồng. Tuy nhiên, chính sự nghiêm túc trong thiết kế vải đứng form, đường may tinh gọn lại khiến item này được lòng giới yêu minimalism.

Mẫu áo sơ mi basic, dễ phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Với áo thun, khá nhiều người từng mua đều khen chất vải của brand dày dặn, co giãn nhẹ, giữ phom sau khi giặt sấy. Các mẫu áo thun của local brand Việt này được yêu thích vì mặc lên gọn dáng, dễ phối với đủ loại quần jeans, quần short hay chân váy.

Những thiết kế áo thun của TheBlueTshirt được đánh giá cao.



Tất nhiên, bên cạnh những lời khen, TheBlueTshirt cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng thiết kế của hãng còn khá an toàn, thiên về phong cách basic, dễ mặc nhưng chưa thực sự đột phá, thậm chí có phần hao hao vibe của Uniqlo – chỉn chu nhưng đôi khi hơi "sến" nếu không khéo mix đồ. Ngoài ra, cũng có quan điểm cho rằng mức giá của thương hiệu đang khá cao so với mặt bằng chung của các local brand tương tự.

Những thiết kế tối giản từ áo sơ mi, quần jeans đến đầm của TheBlueTshirt được bán trong khoảng 849.000 đồng tới 1.099.000 đồng.

Nhiều ý kiến trái chiều của netizen về các thiết kế của TheBlueTshirt.

Có thể thấy, giữa "rừng" local brand Việt mọc lên liên tục, việc tạo nên dấu ấn riêng không hề dễ. TheBlueTshirt vẫn giữ được vị thế của mình nhờ sự kiên định trong phong cách, thái độ làm nghề nghiêm túc. Nếu bạn đang tìm một thương hiệu basic nhưng không nhàm chán, vừa có thể diện đi làm, vừa mix được outfit street style, thì TheBlueTshirt chắc chắn là cái tên đáng thử.