“Nhớ cái thương hiệu Việt Nam mà tôi tìm được tuần trước không? Họ vừa ra mắt chiếc váy vàng đúng kiểu trong mơ của mọi cô gái” - một lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ khiến chiếc đầm có tên Liane Dress của một thương hiệu Việt nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hội mê thời trang toàn cầu.

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Không phải tự nhiên mà thiết kế này được một tạp chí thời trang nổi tiếng ưu ái gọi là “chiếc váy trong mơ của mọi cô gái”. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Liane Dress đã mang đến cảm giác như bước ra từ một giấc mơ mùa hè: mềm mại, bay bổng nhưng vẫn đủ quyến rũ để khiến người mặc trở thành tâm điểm.

Lấy sắc vàng làm chủ đạo, Liane Dress gây ấn tượng với phom dáng ôm gọn phần thân trên, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể trước khi bung nhẹ ở phần chân váy. Thiết kế hai dây mảnh cùng phần cúp ngực được xử lý tinh tế, tạo nên nét nữ tính nhưng không hề phô trương. Đặc biệt, chi tiết ren trắng mềm mại ở phần ngực chính là điểm nhấn khiến tổng thể chiếc váy có thêm cảm giác ngọt ngào, hơi hướng vintage nhưng vẫn rất hiện đại.

Liane Dress gợi lên cảm giác giao thoa giữa một thiết kế thương mại chỉn chu và vẻ đẹp thủ công đầy cảm xúc - tựa như một vũ điệu giữa gió. Phần váy dài, những lớp vải rủ nhẹ kết hợp cùng các chi tiết xếp nếp mềm mại khiến mỗi chuyển động đều trở nên mềm mại, nữ tính hơn. Chỉ cần bước đi, xoay người hay khẽ nâng tà váy, thiết kế đã tự tạo ra hiệu ứng bay bổng cực kỳ hút mắt.

Chiếc đầm vàng được coi mà "chiếc váy trong mơ của mọi cô gái". (Nguồn: Instagram)

Đặc biệt, chất liệu tơ rin nhẹ nhàng với độ trong tự nhiên giúp Liane Dress bắt sáng vừa đủ theo từng chuyển động, tạo nên hiệu ứng mềm mại và đầy cuốn hút. Thiết kế không hề nặng nề hay phô trương mà ngược lại, mang đến vẻ đẹp mong manh, trong trẻo đúng chất nàng thơ. Và để sở hữu “chiếc váy trong mơ” này, các cô gái sẽ cần chi 4,5 triệu đồng - một mức giá khá xứng đáng cho visual bay bổng mà Liane Dress mang lại.

Đằng sau thiết kế đang được hội yêu thời trang săn đón này chính là Huelley Rose - một thương hiệu thời trang Việt có tiếng với gần 200 nghìn người theo dõi trên MXH. Ra đời từ mong muốn trao quyền cho phụ nữ, Huelley Rose theo đuổi tinh thần tôn vinh sức mạnh, sự thanh lịch và cá tính riêng của phái nữ. Thay vì chỉ tạo ra những bộ trang phục đẹp mắt, thương hiệu muốn mỗi thiết kế trở thành một phần phản ánh bản chất và câu chuyện của người mặc.

Nếu Liane Dress là thiết kế khiến người ta dễ dàng “phải lòng” Huelley Rose ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì hành trình của thương hiệu này lại cho thấy đây không phải một brand chỉ làm những chiếc váy đẹp.

Mẫu thiết kế này còn có thêm màu hồng. (Nguồn: Instagram)

Trước đó, Huelley Rose cũng từng được Outlander giới thiệu với các tín đồ thời trang quốc tế, với sự ấn tượng nhất bởi những chiếc váy tua rua của thương hiệu.

Thiết kế bay bổng, nữ tính và mang lại hiệu ứng thị giác đẹp mắt của Huelley Rose.

Được thành lập vào năm 202, Huelley Rose ra đời với một tinh thần khá rõ ràng: tôn vinh và trao quyền cho phụ nữ thông qua thời trang. Điều này thể hiện khá rõ trong cách thương hiệu xây dựng các bộ sưu tập của mình. Từ những chiếc váy bay bổng, nữ tính với đường cut-out táo bạo, các thiết kế ôm sát tôn đường cong, cho tới bikini và những item dành cho kỳ nghỉ, Huelley Rose liên tục khai thác nhiều khía cạnh khác nhau trong vẻ đẹp của phụ nữ.

Điểm thú vị là dù theo đuổi nhiều kiểu dáng, các thiết kế của Huelley Rose vẫn có một “DNA” khá dễ nhận ra: tôn triệt để vẻ đẹp cơ thể phụ nữ nhưng không khiến người mặc mất đi sự tinh tế. Những đường cắt xẻ được đặt đúng chỗ, phần eo được nhấn nhá khéo léo, chất liệu mềm mại, bay bổng ôm lấy cơ thể hay những khoảng hở được tính toán kỹ - tất cả tạo nên cảm giác gợi cảm vừa đủ, nữ tính, sexy, sang chảnh nhưng không hề nhàm chán.

Các thiết kế của Huelley Rose ghi dấu ấn với những đường cut-out táo bạo, đầy cảm xúc và tôn lên nét nữ tính của người mặc

Những thiết kế của Huelley Rose mang tinh thần phóng khoáng, hiện đại và gợi cảm, thể hiện nhiều phiên bản khác nhau của một người phụ nữ và khi diện phải đem lại cho họ sự tự tin nhất có thể. Khi muốn quyến rũ, khi muốn dịu dàng, lúc lại muốn thật táo bạo và nổi bật - tủ đồ của Huelley Rose đều có thể tìm thấy một lựa chọn phù hợp. Với việc sử dụng đa dạng từ chất liệu đến tông màu, thương hiệu dễ dàng chinh phục nhiều tệp khách hàng khác nhau.

Các thiết kế của Huelley Rose đa dạng từ váy áo nữ tính đến bikini, cùng hướng đến một mục tiêu tôn vinh triệt để nét đẹp và đường cong của phụ nữ. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ chăm chút cho trang phục, phần hình ảnh của Huelley Rose cũng là điểm khiến thương hiệu này ghi điểm. Thay vì chỉ chụp lookbook trong studio với phông nền đơn giản, brand thường xây dựng những khung hình mang đậm tính thời trang và có chất riêng. Các model xuất hiện giữa không gian ngoại cảnh, từ đường phố, những góc kiến trúc mang màu sắc cổ điển cho tới những bối cảnh thiên nhiên đầy nắng và gió. Cách xử lý hình ảnh có phần nghệ thuật, điện ảnh và rất "up mood”, khiến mỗi bộ ảnh giống như một câu chuyện nhỏ về người phụ nữ đang mặc thiết kế đó.

Nhìn vào những hình ảnh của Huelley Rose, có thể thấy thương hiệu khá nhất quán trong việc xây dựng một thế giới thời trang giàu cảm xúc. Các model không đơn thuần tạo dáng để khoe quần áo, mà được đặt vào những khoảnh khắc chuyển động tự nhiên - mái tóc bay, tà váy tung lên theo gió, cơ thể chuyển động dưới ánh nắng. Chính cách làm hình ảnh chỉn chu này khiến các thiết kế của Huelley Rose khi xuất hiện trên mạng xã hội có độ nhận diện khá cao và dễ dàng tạo cảm giác “muốn lưu về làm moodboard”.