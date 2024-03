Local brand Việt hot quá chừng: "Phủ sóng" mọi mặt trận, từ sao hạng A tới dàn rich kid đều mê

Trong năm 2023, việc các thiết kế của local brand Việt liên tục "lọt vào mắt xanh" của các ngôi sao Kpop và quốc tế có lẽ không còn là điều gì xa lạ với người hâm mộ thời trang. Tiếp nối sự phát triển mạnh mẽ này, năm 2024, các thiết kế của thương hiệu Việt lại tiếp tục phủ sóng tủ đồ của nhiều celebs, được từ sao hạng A tới dàn rich kid đình đám đều tích cực lăng xê.

Cô nàng richkid kiêm beauty blogger đình đám Chloe Nguyễn là một tín đồ chính hiệu của local brand Việt. Dù là gương mặt KOL có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thương hiệu xa xỉ, Chloe vẫn luôn ưu ái và lăng xê các thiết kế Việt trên các nền tảng mạng xã hội của mình.

Bộ váy trắng được Chloe diện tại sự kiện gần đây giúp cô khoe trọn sắc vóc cùng thần thái sang chảnh. Được biết, đây là thiết kế của thương hiệu DAS LA VIE, thuộc BST "The fountain of Youth"

Nơi mua: DAS LA VIE

Còn chiếc đầm hồng xinh yêu Chloe được dân tình xin info đông đảo này tới từ BUPBES - local brand Việt đã chinh phục được trái tim của nhiều ngôi sao quốc tế như BLACKPINK, G-IDLE,... Mẫu đầm này có tên là Hana Dress, được may từ vải chiffon mỏng nhẹ, tôn trọng sắc vóc người mặc, hiện đang được bán trên thị trường với mức giá $105.00 (khoảng 2,5 triệu đồng)

Nơi mua: BUPBES

Chiếc váy chữ A với điểm nhấn tua rua hồng ở đuôi váy này của Chloe là Aubrey Dress của thương hiệu Huong Boutique. Thiết kế tưởng chừng đơn giản nhưng với chất liệu Taffeta Silk cao cấp có độ đứng phom, độ bóng lại đem đến sự bay bổng, sang trọng, diện đẹp mọi lúc mọi nơi. Chị em có thể sở hữu chiếc váy xinh yêu này với mức giá 2 triệu đồng

Nơi mua: HUONG BOUTIQUE

Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng mê mẩn các thiết kế local brand Việt. Trong chuyến đi Thái Lan vừa rồi, cô nàng khiến dân tình dậy sóng bởi các outfit-check thời thượng, ai cũng rần rần "xin info" trang phục ngay sau khi chứng kiến các bức ảnh của Thuỳ Tiên.

Mẫu váy giúp Thuỳ Tiên khoe vai thon, hack chân dài triệt để này tới từ local brand Datt, có tên Florrie Bloom Blouse. Chiếc váy được làm từ chất liệu vải organza cao cấp, có độ bay hoàn hảo kết hợp với điểm nhấn dây kéo và hoa hồng ở tay áo, tạo ra một tổng thể diện mạo vừa gợi cảm lại cá tính cho nàng hậu

Nơi mua: DATT

Outfit all-black chất chơi giúp Thuỳ Tiên biến hoá 180 độ là sản phẩm đến từ C.Dam của nhà thiết kế Cường Đàm. Set đồ không chỉ "hack" dáng cao mà còn giúp Thuỳ Tiên trong thanh mảnh và cá tính hơn bởi tone đen huyền bí

Chi Pu từ lâu đã là một "chiến thần local brand Việt". Ngay cả khi hoạt động tại Trung, cô vẫn luôn diện các outfit tới từ thương hiệu Việt để lăng xê cho thời trang nước nhà. Tại buổi Grand Opening của nhà hàng La Gang do chính Chi Pu mở tại Thượng Hải, cô nàng mặc một mẫu váy quấn tinh xảo màu be, đây là thiết kế trong BST Spring/Summer 24 của DAS LA VIE.

Thiết kế trong BST Spring/Summer 24 của DAS LA VIE thanh lịch, nền nã giúp Chi Pu toả sáng trong ngày sự kiện quan trọng

Nơi mua: DAS LA VIE

Jun Vũ khoe sắc vóc quyến rũ, bốc lửa trong thiết kế Alina Dress của local brand IBIBOSS. Mẫu váy với phần corset và form ôm giúp Jun Vũ khoe trọn ba vòng gợi cảm. Để tổng thể diện mạo thêm "chiến đét", cô mix&match cùng túi xách và guốc cao gót ton sur ton.

Không cần tìm kiếm đâu xa xôi ở các thương hiệu quốc tế, Alina Dress của IBIBOSS với mức giá 885k cực phải chăng đã làm rất tốt "nhiệm vụ" giúp Jun Vũ tôn triệt để thân hình đồng hồ cát hoàn hảo tại sự kiện

Nơi mua: IBIBOSS

Là fashionista hàng đầu Việt Nam, Cô Em Trendy Khánh Linh không thiếu các bộ cánh và phụ kiện tới từ các thương hiệu cao cấp quốc tế, vậy nhưng, nhìn cách Khánh Linh lăng xê đồ local brand Việt, các chị em mới nhận ra một chân lý: "Hoá ra, thời trang Việt cũng không hề kém cạnh nước ngoài".

Set đồ gồm một áo quây và quần suông ống rộng mà Khánh Linh diện tới từ Huong Boutique, nổi tiếng với các thiết kế thanh lịch, sang trọng, trang phục nhà Huong Boutique dễ phối, dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt không kén người mặc chút nào

Nơi mua: HUONG BOUTIQUE

Tiểu Vy biến hoá quyến rũ và năng động trong mẫu đầm buộc cổ độc đáo của thương hiệu DEXUS. Ngay khi nàng hoa hậu đăng tải bức ảnh này lên Instagram, dân tình đã "đổ xô đi tìm info" sản phẩm, và bất ngờ thay, đây lại là thiết kế tới từ local brand Việt và đang được bán trên thị trường với mức giá "xinh yêu" chỉ 529k với 3 size S/M/L cho nàng tuỳ chọn.

Nơi mua: DEXUS

Doãn Hải My không cần trang điểm cầu kỳ vẫn toả sáng trong set đồ của LEENAA. Đây là một thương hiệu do cô nàng hotgirl Hà Thành đình đám một thời - Hà Lade sáng lập. Outfit của Hải My với một chiếc sơ mi caro dáng beplum yêu kiều, phối cùng chân váy jeans mang tới diện mạo kiêu kỳ nhưng không kém phần năng động.

Nơi mua: LEENA CLOTHING

Á hậu Trịnh Thuỳ Linh khoe thân hình thon gọn, "mình hạc xương mai" trong chiếc váy trắng trễ vai quyến rũ. Thiết kế này tới từ thương hiệu DATT, được may từ lụa với điểm nhấn các đường vân chạy dọc thân váy sang trọng, độc đáo.

Nơi mua: DATT

Khi cần nhí nhảnh, năng động đúng với tuổi thật, Trịnh Thuỳ Linh chọn diện chân váy ngắn cùng áo croptop. Cả 2 items này đều tới từ local brand Remmus, hiện đang được bán với mức giá chỉ khoảng hơn 300k/items, cực kì lý tưởng để rinh ngay cả set về tủ đồ mùa hè này