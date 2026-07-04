Từ ngày 1/7/2026, quy định mới về giao thông đường bộ yêu cầu trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn chuyên dụng khi ngồi trên ô tô (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ có hiệu lực.

Quy định này được xem là biện pháp giúp nâng cao mức độ bảo vệ cho trẻ nhỏ khi ngồi trên ô tô, nhưng đồng thời cũng hạn chế không gian sử dụng trên xe, khiến nhiều gia đình phải tính toán lại bài toán không gian phương tiện.

Quy định bắt buộc trẻ em dưới 10 tuổi phải dùng ghế an toàn khi đi ô tô sẽ có hiệu lực từ 1/7. Ảnh: Vietnamnet.

Do ghế trẻ em thường chiếm nhiều diện tích, các mẫu xe 7 chỗ với không gian cabin rộng rãi hơn đang trở thành sự lựa chọn tối ưu hơn, đặc biệt là với gia đình nhiều trẻ nhỏ. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng xe 7 chỗ đến từ các thương hiệu Nhật, Hàn và cả Trung Quốc.

Với tầm giá khoảng 700 triệu đồng, người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn xe Nhật 7 chỗ như Mitsubishi Xpander (560-699 triệu), Toyota Veloz Cross (638- 660 triệu), Suzuki XL7 (599 triệu) hay Honda BR-V (629-705 triệu). Đây đều là những mẫu MPV thiết kế ba hàng ghế, có thể gập linh hoạt tùy mục đích sử dụng.

Trong số này, Mitsubishi Xpander là cái tên phổ biến nhất khi từng dẫn đầu doanh số nhóm MPV cỡ nhỏ trong thời gian dài. Nếu người dùng quan tâm tới công nghệ trợ lái (ADAS), có thể chọn Honda BR-V và Veloz Cross bản cao. Trong khi đó, Suzuki XL7 có công nghệ mild-hybrid giúp tăng hiệu quả nhiên liệu.

Với xe Hàn, Hyundai Stargazer (569-615 triệu) và Kia Carens (từ 589 triệu) là hai cái tên có giá bán khá cạnh tranh trong phân khúc. Trong đó, Hyundai Stargazer cũng được trang bị gói ADAS trên phiên bản cao cấp nhất, không gian rộng rãi và đang được áp dụng mức khuyến mại lên tới 107 triệu đồng.

Ở tầm ngân sách từ khoảng 800 triệu đồng, nhóm MPV cỡ trung với những cái tên như Hyundai Custin (820-999 triệu đồng) hay Toyota Innova Cross (730-960 triệu đồng) mang đến khoang nội thất rộng rãi hơn đáng kể so với các xe MPV cỡ nhỏ nêu trên.

Một số phiên bản còn được trang bị hàng ghế thứ hai kiểu độc lập, giúp việc di chuyển giữa các hàng ghế thuận tiện hơn. Đây là lợi thế đáng kể với các gia đình có trẻ nhỏ, khi phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận hàng ghế sau để chăm sóc hoặc hỗ trợ cài dây an toàn mà không bị giới hạn bởi thiết kế ghế liền truyền thống.

Ngoài các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, phân khúc này còn ghi nhận sự góp mặt của hai mẫu MPV đến từ Trung Quốc là GAC M6 Pro và MG G50. Trong đó, MG G50 có giá từ 559-749 triệu đồng, còn GAC M6 Pro được niêm yết trong khoảng 699-799 triệu đồng.

Hai mẫu xe này sở hữu chiều dài cơ sở dao động từ 2.800-2.810 mm, thấp hơn mức 2.850 mm của Toyota Innova Cross. Xét về thông số kỹ thuật, điều này giúp mẫu xe Nhật có lợi thế nhất định về không gian nội thất. Bù lại, GAC M6 Pro được trang bị gói ADAS trên phiên bản cao cấp nhất.

Trong khi đó, nếu người dùng muốn mua xe điện 7 chỗ nhằm tối ưu chi phí vận hành, hai lựa chọn nổi bật nhất là VinFast Limo Green / VF MPV 7 và BYD M6, đi kèm giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 749/819 triệu và 756 triệu đồng. Cả hai dòng xe này đều được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung.

So sánh trực tiếp, VinFast Limo Green đang có lợi thế đáng kể nhờ chính sách miễn phí sạc đến hết năm 2029, giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng thực tế. Trong khi đó, BYD M6 hiện chủ yếu phụ thuộc vào giải pháp sạc tại nhà hoặc mạng lưới trạm sạc của đại lý và đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến nay, VinFast Limo Green/VF MPV 7 đã đạt doanh số 31.982 chiếc, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Mẫu xe này đáp ứng đa dạng như cầu khách hàng từ người dùng gia đình cho tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, taxi công nghệ.

Ngoài MPV, người dùng với ngân sách khoảng 800 triệu đồng vẫn có thể tiếp cận các mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ. Lựa chọn nổi bật nhất phải kể đến Mitsubishi Destinator - mẫu SUV cỡ C nhưng vẫn có cấu hình 7 chỗ ngồi đủ thoải mái.

Phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 780 triệu đồng và hiện đang được ưu đãi 35 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 745 triệu đồng.

Bên cạnh đó là Geely Okavango - mẫu SUV cỡ D có mức giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay, dao động từ 739-799 triệu đồng. Tuy nhiên, do vừa ra mắt, hãng dự kiến phải đến tháng 8 mới bắt đầu bàn giao xe cho khách hàng.

Về trang bị, Geely Okavango sở hữu lợi thế cạnh tranh với gói ADAS trên phiên bản cao cấp nhất. Đây cũng là hướng tiếp cận quen thuộc của nhiều hãng xe Trung Quốc khi tập trung gia tăng tiện nghi và công nghệ. Dù vậy, rào cản lớn hiện nay vẫn nằm ở độ nhận diện thương hiệu và mạng lưới showroom chưa phủ rộng như các đối thủ lâu năm.