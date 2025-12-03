Mách mẹ 7 tips để con chịu ngồi ghế an toàn trên ô tô mà không khóc lóc, hoảng sợ

Nhiều bố mẹ gặp cảnh “vật lộn toàn tập” mỗi khi cho con ngồi ghế an toàn trên ô tô: con la hét, bám chặt lấy mẹ, vừa thắt dây đã khóc đến đỏ mặt. Nhưng thực tế, việc con khó chịu không phải vì ghế xe, mà vì con chưa quen, chưa cảm thấy đủ an toàn, chưa được chuẩn bị trước.

Dưới đây là những tips cực hiệu quả được nhiều bố mẹ áp dụng thành công giúp trẻ hợp tác, ngồi yên và thậm chí… thích ngồi ghế an toàn!



1. Cho con làm quen với ghế trước khi lên xe

Đừng đợi đến lúc cần di chuyển mới “ép” con vào ghế. Mẹ có thể:

Đặt ghế trong nhà, để con leo lên, leo xuống thử.

Cho con ôm gấu bông và thắt dây an toàn cho “bạn gấu”.

Giới thiệu ghế như một món đồ chơi mới, không phải một nhiệm vụ bắt buộc.

Trẻ được làm quen trước sẽ giảm 50% sự chống đối.

2. Bố mẹ phải giữ tâm lý thoải mái

Trẻ rất nhạy cảm. Nếu mẹ sốt ruột, bố bực bội, trẻ sẽ càng sợ và càng khóc.

Hãy thử nói chuyện nhẹ nhàng để con thấy đây là việc bình thường như đánh răng, rửa mặt. Bố mẹ hãy cười đùa, khen con khi con hợp tác.

3. Dùng đồ chơi “đặc biệt dành riêng cho ghế ô tô”

Hãy chuẩn bị 1–2 món đồ chơi yêu thích như sách vải, sách âm thanh. Nếu bé đang đến tuổi mọc răng thì chuẩn bị đồ gặm nướu

Nếu con đã lớn hơn 1 chút bố mẹ hãy thử bật playlist nhạc mà con thích, nói chuyện với con nhiều hơn.

Quan trọng: Những món đồ này chỉ được dùng khi con ngồi ghế để tạo cảm giác “đặc quyền”, giúp con thích thú hơn.

4. Điều chỉnh thời điểm bắt đầu phù hợp

Trẻ dễ quấy khi đang buồn ngủ và đói. Đôi khi các vấn đề về sức khỏe như đầy bụng, cảm cúm cũng dễ khiến trẻ không muốn hợp tác.

Nếu khi bắt đầu mà con đang cáu hoặc quá kích thích thì chắc chắn việc tập ngồi ghế ô tô sẽ thất bại.

Vì vậy bố mẹ hãy thử:

Cho con ăn nhẹ trước 20–30 phút.

Nếu con buồn ngủ, đợi con ngủ rồi mới thắt dây nhẹ nhàng.

Hạn chế cho con ngồi ghế ngay sau khi ăn no.

5. Giữ tư thế thoải mái cho con

Kiểm tra để chắc chắn dây an toàn không quá chật, khoá harness không cấn người. Đảm bảo đệm lót phù hợp với độ tuổi. Ngoài ra, điều chỉnh góc ngả đúng chuẩn để con không bị mỏi.

Một chiếc ghế êm và vừa vặn, thoải mái sẽ giảm khó chịu đáng kể.

6. Tập ngồi ghế trong thời gian ngắn và tăng dần dần

Trước khi có chuyến đi dài hãy cho con tập ngồi 2–5 phút mỗi ngày. Đều đặn tăng lên 10 phút, rồi 20 phút để con quen dần và không bị “sốc” khi ngồi lâu.

7. Giải thích cho con (kể cả với trẻ chưa biết nói)

Hãy nói với con bằng giọng nhẹ nhàng:

“Ngồi ghế này để an toàn nè.”

“Mẹ thương con nên mẹ muốn con ngồi cho chắc chắn.”

Dù trẻ chưa hiểu hết, nhưng giọng nói và cảm xúc của mẹ sẽ giúp con bình tĩnh và cảm nhận được sự an toàn.

Lời kết

Việc luyện cho con ngồi ghế an toàn không phải ngày một ngày hai. Quan trọng nhất là:

Kiên nhẫn - Nhẹ nhàng - Tạo thói quen - Luôn ưu tiên cảm xúc của con.

Khi con cảm thấy an toàn, được tôn trọng và được chuẩn bị trước, con sẽ chủ động hợp tác và ngồi ghế một cách vui vẻ.