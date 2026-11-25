Muốn đổi gió sang tóc ngắn nhưng lại sợ lộ mặt tròn? Tóc ngang vai (tóc lửng chạm xương quai xanh) chính là "độ dài vàng" giúp giấu nhẹm khuyết điểm gương mặt. Điểm danh ngay những mẫu tóc ngang vai chuẩn sao Hàn từ Song Hye Kyo đến IU đang "làm mưa làm gió" hiện nay.

1. Điểm danh 6 kiểu tóc ngang vai "hack" mặt thon gọn nhất

Thay vì cắt quá ngắn dễ lộ nhược điểm, độ dài ngang vai kết hợp cùng kỹ thuật tỉa layer hoặc uốn nhẹ sẽ giúp đường nét gương mặt thanh thoát hơn hẳn:

Tóc Bob uốn cụp (chuẩn Song Hye Kyo): Kiểu tóc kinh điển cắt bằng ngang vai và uốn cụp nhẹ phần đuôi. Đây là lựa chọn an toàn cho mọi dáng mặt, mang lại vẻ ngoài thanh lịch, trang nhã và không bao giờ lỗi mốt.

Tóc tỉa layer cao ngang xương quai xanh (chuẩn IU): Các lớp tóc được tỉa so le tạo độ bay bổng tự nhiên, cực kỳ hợp với hội tóc mỏng muốn tăng độ phồng và sự trẻ trung.

Tóc cắt bằng ngang hàm (chuẩn Seol In Ah): Đường cắt dứt khoát, sắc sảo giúp tôn lên đường xương quai hàm thanh tú, tạo khí chất "tiểu thư tài phiệt" cực sang chảnh.

Tóc rẽ ngôi 4:6 bất đối xứng (chuẩn Park Min Young): Phần ngôi lệch kết hợp độ dài so le tạo hiệu ứng phóng khoáng, lười biếng nhưng vẫn cuốn hút, giúp cân đối tỷ lệ gương mặt hiệu quả.

Tóc uốn sóng chữ S / uốn vểnh đuôi: Những lọn sóng lơi nhẹ hoặc phần đuôi vểnh tự nhiên giúp phần đầu trông đầy đặn hơn, mang lại cảm giác tươi tắn, "hack" tuổi và không lo tóc bị vểnh mất nếp khi ngủ dậy.

Tóc Wolf Cut tỉa tầng (chuẩn Kim Chaewon): Đuôi tóc tỉa nhọn bất quy tắc mang hơi hướng cá tính, năng động, dành cho những cô nàng thích sự phá cách, không đụng hàng.

2. Bí kíp chọn kiểu và màu nhuộm "nâng tầm" nhan sắc

Chọn theo dáng mặt & chất tóc: Mặt tròn nên ưu tiên tóc tỉa layer ôm mặt hoặc uốn cụp chữ C; mặt dài hợp với mái bay/mái thưa kiểu Pháp. Với chất tóc mỏng xẹp, hãy uốn sóng S hoặc uốn phồng chân tóc; ngược lại, tóc dày nên tỉa mỏng (layer/tỉa lông vũ) để giảm độ nặng nề.

3 gam màu nhuộm "đỉnh" nhất cho tóc ngang vai:

Nâu trà đen: Tự nhiên, tôn da trắng sáng và giữ vẻ tri thức, phù hợp cả đi học lẫn đi làm.

Nâu trà sữa: Nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng mềm mại chuẩn gái Hàn.

Nhuộm gẩy light (Highlight): Tạo điểm nhấn chiều sâu mỗi khi tóc chuyển động mà không cần tẩy cả đầu.

3. Mẹo giữ tóc vào nếp ngày mưa ẩm

Tóc ngang vai rất dễ bị xẹp hoặc xù bông khi trời nồm ẩm. Khi sấy, bạn hãy dùng lược tròn kéo nâng phần chân tóc lên để tạo độ phồng tự nhiên, uốn nhẹ phần đuôi và khóa nếp bằng một lớp xịt giữ nếp mỏng nhẹ. Nếu lười tạo kiểu vào những ngày mưa gió, chỉ cần buộc nửa đầu hoặc cột thấp gọn gàng là đã đủ xinh xắn, thanh lịch.

Theo TVBS