Loạt tiết lộ của Rosé về mái tóc ướt bị chê bai tại Met Gala 2025

Sau 3 năm vắng bóng trên thảm đỏ Met Gala, Rosé (BLACKPINK) đã chính thức tái xuất tại "Oscar thời trang", đồng hành cùng hai thành viên Jennie và Lisa. Với sự trở lại này, Rosé chọn khoác lên mình thiết kế của nhà mốt Saint Laurent - thương hiệu mà cô là đại sứ toàn cầu.

Rosé tại Met Gala 2025. (Nguồn: Instagram studio.baf)

Thiết kế được Rosé diện là bộ suit đen được may đo chuẩn mực, kết hợp cùng chiếc cape dài thướt tha, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa đương đại. Sự phối hợp giữa phom dáng menswear và phụ kiện tối giản mang đến hình ảnh đúng chất Saint Laurent.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý, và cũng gây tranh cãi nhất, chính là kiểu tóc theo phong cách wet hair (tóc ướt) mà Rosé chọn để. Khác với những kiểu tóc được chải chuốt cầu kỳ, phức tạp và thậm chí "lập dị" để gây ấn tượng của thảm đỏ Met Gala, Rosé lại chọn xuất hiện với mái tóc như vừa gội xong. Phong cách này vốn không quá xa lạ với giới mộ điệu, nhưng trong bối cảnh Met Gala – nơi các nhân vật nổi tiếng thường "bung lụa" với tạo hình lộng lẫy và kịch tính – thì sự đơn giản "lạnh lùng" của Rosé đã bị soi xét không ít.

Kiểu tóc gây tranh cãi của "bông hồng nước Úc".

Nhiều khán giả cho rằng mái tóc wet look khiến Rosé trông thiếu sức sống, thậm chí "giống như vừa bước ra khỏi phòng tắm", quá đỗi nhạt nhòa giữa rừng tạo hình lộng lẫy tại Met Gala. Dân tình thậm chí còn "soi" ra giọng ca chính BlackPink để cùng kiểu tóc và layout makeup y như buổi tối hôm trước sự kiện.

Cư dân mạng "bóc mẽ" kiểu tóc và tông makeup không có gì thay đổi của Rosé. (Nguồn: X)

Ngay trong bài đăng của Rosé trên Instagram cá nhân cũng có nhiều bình luận chê bai kiểu tóc lẫn tông makeup hôm ấy, thậm chí có bình luận còn đòi Rosé phải đổi thợ makeup và làm tóc.

Mới đây, trong video "Get Ready With Rosé" do Vogue vừa đăng tải, nữ thần tượng đã có những chia sẻ thú vị đằng sau lựa chọn gây tranh cãi này. Cô cho biết đã từng thử kiểu tóc wet look trong một chiến dịch của Saint Laurent và rất yêu thích cảm giác "glowy", bóng khỏe, mang đầy sự hiện đại của nó. Chính vì vậy, Rosé đã quyết định mang phong cách này lên thảm đỏ Met Gala để tạo nên một hình ảnh khác biệt, không rập khuôn.

Rosé chia sẻ trong clip rằng cô đã thử qua tạo hình này trong 1 chiến dịch trước đó của Saint Laurent và quyết định áp dụng lại cho Met Gala. Nguồn: Vogue

Video cũng tiết lộ quy trình làm ra kiểu tóc wet hair của Rosé không đơn giản chỉ là... làm ướt tóc. Thợ làm tóc đã dùng máy tạo sóng nhẹ, sau đó bôi dưỡng/oil lên tóc để giữ nếp, đồng thời tạo hiệu ứng mái tóc ướt át như mong muốn. Đặc biệt, cũng trong đoạn hậu trường, sau khi hoàn chỉnh layout, Rosé thậm chí còn gợi ý stylist làm tóc ướt hơn nữa để đạt được hiệu ứng ấn tượng hơn.

Dù gây tranh cãi, phong cách wet hair không phải chưa từng xuất hiện tại Met Gala. Kim Kardashian cũng từng mang style làm tóc này đến Met Gala 2019 với tạo hình không thể ấn tượng hơn.

Không chỉ cô Kim, nhiều tên tuổi lớn như Bella Hadid, Zendaya, Jennifer Lopez, Kendall Jenner... cũng từng chọn wet look để tham dự sự kiện hay chụp photoshoot và đều nhận về nhiều luồng ý kiến.

Nhiều sao Hollywood đình đám cũng từng "lăng xê" kiểu tóc này.