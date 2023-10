Loạt tạo hình trên sân khấu You & Me cho thấy Jennie đúng là “fashion icon” đích thực!

Sau thời gian dài nghe đến thuộc làu thì ca khúc You & Me của Jennie cũng chính thức được phát hành vào ngày 6/10 vừa qua, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, YG tiếp tục “hâm nóng" cho ca khúc này khi đăng tải đoạn video tổng hợp các sân khấu You & Me tại worldtour Born Pink. Đáng chú ý, loạt outfit “đỉnh của chóp" của Jennie tiếp tục khiến người xem khó có thể rời mắt.

Video mix stage You & Me của Jennie

Một trong những lý do khiến xu hướng Balletcore trở nên bùng nổ không thể không nhắc đến sức ảnh hưởng của Jennie. Ngôi sao đình đám đã diện trang phục mang hơi hướm Balletcore tại hầu hết solo stage You & Me trong concert với combo áo crop top, ruy băng, váy tulle ngắn, giày ballet…

Đặc biệt, nhìn vào loạt tạo hình này, có thể thấy Jennie đích thị là một “fan cứng" của những mẫu váy tulle ngắn khi cô nàng diện item này hầu như ở tất cả phần trình diễn.

Jennie đã đưa trào lưu Balletcore trở nên bùng nổ và được đông đảo giới trẻ yêu thích

Bên cạnh đó, trang phục của Jennie cũng được đánh giá có sự hài hoà về màu sắc, tôn lên triệt để vóc dáng thon gọn của thành viên BLACKPINK. Kiểu tóc hay style trang điểm cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, cầu kỳ, giúp diện mạo của nữ idol vô cùng hoàn hảo, toả sáng không có điểm gì để chê. Việc biến tấu khéo léo thời trang vào âm nhạc đã giúp Jennie tạo nên một concept iconic độc đáo, ấn tượng.

Jennie đã tạo nên 1 concept cực ấn tượng, độc nhất

Một số bình luận của netizen:



- Outfit nào cũng xinh hết, lăng xê trend Balletcore lên một tầm cao mới.



- Fashion icon, bài hát hay là 1 chuyện nhưng concept độc đáo cũng góp phần khiến ca khúc này trở nên đặc biệt. Việc biến tấu Balletcore thành nhiều kiểu concept kết hợp với hairstyle quá đỉnh!



- Ngắm mãi không chán, đúng là thần thái của Jennie Kim.



- 10 điểm không có nhưng, Jennie với Balletcore là một hệ tư tưởng rồi.



- Xinh xỉu luôn, mê You & Me một phần cũng vì loạt tạo hình sang xịn mịn của Jennie.