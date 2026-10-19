Những ngày qua, làn sóng biểu tình và bạo loạn tại Pháp, đặc biệt ở thủ đô Paris, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Không chỉ khiến nhiều tuyến phố rơi vào cảnh hỗn loạn, các cuộc đụng độ còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng loạt cơ sở kinh doanh, trong đó có những cửa hàng thuộc các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Dior, Hermès hay Rolex.

Theo các thông tin được công bố, ngày 17/10, khoảng 550.000-800.000 người xuống đường biểu tình trên khắp nước Pháp nhằm phản đối chi phí sinh hoạt leo thang, chính sách cắt giảm chi tiêu công và những bất cập trong giáo dục. Dù phần lớn diễn ra ôn hòa, nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, kéo theo tình trạng đập phá, phóng hỏa và cướp bóc tại Paris cùng các thành phố như Marseille, Lyon, Nice hay Bordeaux. Theo Liên đoàn Bán lẻ và Thương mại Pháp, khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh bị hư hại, với tổng thiệt hại ước tính hàng trăm triệu euro.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng bị đập phá tại thành phố Lyon ngày 18/10. Ảnh: AFP

Làn sóng bất ổn cũng xuất hiện tại Milan (Italy), từ ngày 17/10, bên lề các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt. Một số nhóm quá khích đã đập phá cửa hàng, ném đồ vật về phía cảnh sát và cướp bóc các cơ sở kinh doanh.

Giữa những diễn biến căng thẳng ấy, các cửa hàng thời trang xa xỉ trở thành một trong những mục tiêu đáng chú ý bởi giá trị hàng hóa lớn, tập trung nhiều sản phẩm đắt đỏ trong cùng một không gian.

Louis Vuitton: Cửa kính bị phá, hàng hóa bị vét sạch tại Marseille

Louis Vuitton là một trong những thương hiệu xa xỉ chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bạo loạn tại Pháp. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hàng chục thanh niên trùm đầu, đeo khẩu trang tập trung trước một cửa hàng Louis Vuitton ở Marseille. Nhóm người sử dụng cổng kim loại và các vật dụng cứng để đâm mạnh vào mặt tiền kính, sau đó tìm cách phá cửa và xông vào bên trong.

Cửa hàng Louis Vuitton, Dior bị cướp phá sạch bách trong bạo loạn ở Pháp. Nguồn: Daily Mail

Hình ảnh sau vụ việc cho thấy cửa hàng rơi vào tình trạng tan hoang, các mảnh kính vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn. Nhiều khu vực trưng bày gần như trống trơn sau khi đám đông lấy đi hàng hóa, bao gồm những sản phẩm thời trang và phụ kiện đắt tiền.

Bên trong một cửa hàng Louis Vuitton ở Marseille sau cuộc bạo loạn. Ảnh: X

Các cửa hàng Louis Vuitton tại Paris cũng được nhắc đến trong những thông tin về tình trạng đập phá và hôi của. Đáng chú ý, giá trị của những sản phẩm thuộc thương hiệu này không hề nhỏ. Theo thông tin từ người làm việc trong lĩnh vực bán lẻ thời trang cao cấp được báo chí dẫn lại, một chiếc túi Louis Vuitton cỡ nhỏ có thể có giá khoảng 1.500-2.000 euro, trong khi một số thiết kế có giá từ 5.000 euro trở lên.

Dù chưa có thống kê chính thức về tổng giá trị hàng hóa Louis Vuitton bị lấy đi, những hình ảnh cửa hàng bị phá hoại và các kệ trưng bày bị vét sạch cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Dior: Cửa hàng tại Paris bị đập phá, flagship 30 Montaigne tăng cường an ninh

Christian Dior cũng là một trong những cái tên được nhắc đến giữa làn sóng cướp phá tại Paris. Theo các hình ảnh và thông tin được truyền thông đăng tải, một cửa hàng Dior tại thủ đô nước Pháp đã bị phá hoại nghiêm trọng. Cửa kính bị đập vỡ, nhiều món đồ xa xỉ nằm ngổn ngang bên trong cửa hàng.

Một cửa hàng Christian Dior trên phố Saint-Honoré ở Paris đã bị cướp phá. Nguồn: X

Trước nguy cơ bạo lực tiếp tục leo thang, Dior được cho là đã tăng cường lực lượng an ninh riêng tại cửa hàng chủ lực ở số 30 đại lộ Montaigne, Paris. Hình ảnh nhân viên bảo vệ túc trực bên ngoài địa điểm này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đây là một trong những địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với thương hiệu Dior, gắn liền với lịch sử phát triển của nhà mốt và thời trang haute couture Pháp. Vì vậy, việc tăng cường bảo vệ không chỉ nhằm phòng tránh thiệt hại về tài sản mà còn để bảo đảm an toàn cho một địa điểm mang tính biểu tượng của thương hiệu.

Lực lượng bảo vệ được tăng cường tại Cửa hàng Dior số 30 đại lộ Montaigne. Ảnh: Threads.

Hermès: Những cửa hàng hàng hiệu trở thành mục tiêu, túi xách đắt đỏ gây lo ngại về giá trị tổn thất

Không nằm ngoài làn sóng bạo lực, Hermès cũng xuất hiện trong danh sách các thương hiệu xa xỉ có cửa hàng bị nhắm đến. Theo những thông tin được báo chí dẫn lại, các cửa hàng Hermès tại Paris và Marseille nằm trong số những địa điểm bị tấn công hoặc trở thành mục tiêu của các nhóm quá khích trong ngày 17/10.

Nguồn: X

Điều khiến những vụ việc liên quan đến Hermès được quan tâm là giá trị đặc biệt cao của các sản phẩm đồ da. Một chiếc túi Birkin có thể có giá khoảng 10.000 euro, trong khi những phiên bản hiếm được định giá lên tới hàng chục nghìn euro.

Không chỉ đắt đỏ, một số sản phẩm Hermès còn có nguồn cung hạn chế. Theo chia sẻ của Timothée, người làm việc tại một boutique thời trang cao cấp ở Paris, việc thay thế một chiếc Birkin hiếm bị đánh cắp không đơn giản chỉ là nhập thêm hàng, bởi khách hàng có tiền cũng chưa chắc mua được ngay mẫu túi mong muốn.

Một chiếc túi Birkin có thể trị giá hàng chục nghìn euro.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận số lượng túi Birkin hoặc những sản phẩm Hermès cụ thể bị lấy đi trong các vụ bạo loạn.

Rolex: Đồng hồ bị lấy khỏi hộp, cửa hàng tại Marseille bị cướp phá

Bên cạnh các nhà mốt thời trang, Rolex cũng trở thành mục tiêu trong làn sóng cướp bóc. Những video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cửa hàng Rolex tại Marseille bị các đối tượng đột nhập. Sau vụ việc, nhiều hộp đựng đồng hồ bị bỏ lại, trong khi đồng hồ bên trong đã bị lấy đi.

Với đặc thù kinh doanh những sản phẩm có giá trị cao, thiệt hại đối với các cửa hàng đồng hồ xa xỉ không chỉ đến từ hàng hóa bị đánh cắp mà còn bao gồm chi phí sửa chữa, khôi phục không gian kinh doanh và tăng cường các biện pháp bảo vệ.

Cửa hàng Rolex ở Paris bị mất hết hàng hóa. Nguồn: TikTok.

Celine, Saint Laurent cũng bị ảnh hưởng

Ngoài Louis Vuitton, Dior, Hermès và Rolex, một đoạn video được chia sẻ với nội dung ghi lại vụ tấn công cửa hàng Celine cho thấy thương hiệu này cũng nằm trong nhóm những nhà bán lẻ cao cấp bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn.

Theo thông tin về giá bán sản phẩm được cung cấp, nhiều mẫu túi Celine có giá khoảng 2.000-3.000 euro, trong khi áo khoác và trang phục cao cấp có thể lên tới vài nghìn euro. Tuy nhiên, chưa có thống kê cụ thể về lượng hàng hóa bị lấy đi tại cửa hàng này.

Cửa hàng Celine bị đám đông đập phá. Nguồn: Boutique Experiences.

Một đoạn video mới đây được đăng tải trên nền tảng X cho thấy Saint Laurent cũng không nằm ngoài danh sách. Những hình ảnh lan truyền tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng các cửa hàng hàng hiệu trở thành mục tiêu của những nhóm quá khích lợi dụng biểu tình để đập phá, cướp bóc. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại hay giá trị hàng hóa thất thoát của thương hiệu này.

Nguồn: X

Milan: Các cửa hàng mua sắm bị đập phá, thiệt hại riêng của các nhà mốt chưa thể thống kê

Không chỉ tại Pháp, các vụ đụng độ và cướp phá còn diễn ra ở Milan, một trong những kinh đô thời trang lớn của thế giới. Từ ngày 17/10, những cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tại Italy đã xuất hiện các nhóm quá khích gây rối. Tại Milan, nhiều người ném chai lọ và các vật dụng khác về phía lực lượng cảnh sát, trong khi cửa hàng, phương tiện và tài sản công cộng bị phá hoại.

Một siêu thị nằm trên tuyến phố mua sắm dẫn ra quảng trường Duomo đã bị cướp phá. Nhiều cửa hàng khác chịu thiệt hại do kính mặt tiền bị đập vỡ, trong khi thùng rác bị lật đổ, xe máy và xe đạp bị phá hoại. Thị trưởng Milan Giuseppe Sala cho biết ông đã chứng kiến cảnh cửa hàng bị phá hoại, các cơ sở kinh doanh bị cướp bóc và người dân hoảng sợ.

Nguồn: Instagram.

Tuy nhiên, khác với những thông tin tại Pháp, các trang tin tức lớn hiện chưa nêu tên cụ thể thương hiệu thời trang xa xỉ nào tại Milan bị cướp phá, cũng chưa đưa ra số liệu thiệt hại riêng đối với ngành hàng hiệu tại thành phố này.

Hình ảnh cướp phá tại Milan. Ảnh: Getty Images

Thiệt hại không chỉ nằm ở những món hàng hiệu bị lấy đi

Đối với các thương hiệu xa xỉ, hậu quả của những vụ cướp phá không chỉ dừng lại ở số lượng túi xách, quần áo, mỹ phẩm hay đồng hồ bị đánh cắp.

Theo chia sẻ của Timothée, người làm việc tại một boutique thời trang cao cấp ở Paris, chỉ cần một đám đông cùng lúc xông vào cửa hàng, lượng hàng hóa trị giá hàng triệu euro có thể bị lấy đi trong vài phút. Một nhân viên bảo vệ gần như không có khả năng ngăn chặn hàng chục người cùng lúc, đặc biệt khi những người này sử dụng bạo lực.

Ngoài giá trị hàng hóa thất thoát, các cửa hàng còn phải đối mặt với hàng loạt chi phí phát sinh như sửa chữa mặt tiền, thay thế kính, nâng cấp hệ thống an ninh và duy trì lương nhân viên trong thời gian tạm ngừng hoạt động. Với những boutique nằm tại các khu mua sắm đắt đỏ ở trung tâm Paris, việc đóng cửa để khắc phục hậu quả cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất doanh thu.

Khung cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn. Nguồn: X

Bảo hiểm có thể giúp các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính, nhưng không đồng nghĩa mọi tổn thất đều được bồi thường ngay lập tức. Các đơn vị bảo hiểm vẫn cần kiểm kê tài sản, xác định giá trị hàng hóa bị mất và xem xét điều khoản hợp đồng trước khi chi trả.

Đặc biệt, với những sản phẩm xa xỉ có nguồn cung hạn chế, việc thay thế hàng hóa bị đánh cắp cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong khi đó, các món đồ bị lấy đi có thể mang thông tin định danh hoặc số sê-ri, khiến quá trình tiêu thụ trên thị trường thứ cấp tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện.

Theo Liên đoàn Bán lẻ và Thương mại Pháp, tổng thiệt hại từ các vụ bạo loạn đối với khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh trên toàn quốc được ước tính lên tới hàng trăm triệu euro. Dù chưa có con số cụ thể cho từng thương hiệu xa xỉ, những hình ảnh cửa hàng Louis Vuitton bị vét sạch, Dior bị phá hoại hay Rolex bị lấy mất đồng hồ đã phần nào cho thấy tác động nghiêm trọng của làn sóng bạo lực đối với ngành bán lẻ cao cấp.

Tình trạng cướp phá diễn ra ở Paris và nhiều thành phố khác ở Pháp hôm 17/10. Ảnh: News18.

Giữa lúc các thương hiệu đang tìm cách khôi phục hoạt động, chính quyền Pháp cũng lên kế hoạch thảo luận về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, bảo hiểm và xử lý những người tham gia phá hoại. Còn tại Milan, chính phủ Italy đã yêu cầu tổ chức cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm ứng phó với tình trạng bạo lực.

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