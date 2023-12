Loạt deal làm đẹp giúp các nàng tự tin tỏa sáng đi chơi Giáng sinh được sale tưng bừng duy nhất 0-2h ngày 12.12

Giáng sinh là dịp để các nàng đi chơi và chụp những bức ảnh xinh xắn. Vì thế để có thể tự tin với một vẻ ngoài thật lung linh, các nàng cùng tham khảo những sản phẩm làm đẹp dưới đây ngay thôi!



Loạt deal làm đẹp có giá cực tốt dịp 12.12

Mái tóc suôn mượt cùng bộ gội xả Tsubaki phục hồi chuyên sâu

Một mái tóc suôn mượt sẽ giúp các nàng tự tin hơn khi đi chơi dịp Giáng sinh này. Các nàng cùng tham khảo bộ 3 sản phẩm gồm dầu gội phục hồi chuyên sâu Tsubaki dạng gel lỏng 490ml, dầu xả phục hồi chuyên sâu Tsubaki dạng kem 490ml và mặt nạ tóc cao cấp phục hồi hư tổn 180g này nhé! Dầu gội và dầu xả phục hồi chuyên sâu Tsubaki với các thành phần ion phục hồi hư tổn, dầu hoa trà, sữa ong chúa, protein đậu nành giúp nuôi dưỡng và tái cấu trúc từng sợi tóc hư tổn do uốn, duỗi, tẩy, nhuộm đồng thời giảm gãy rụng, chẻ ngọn. Từ đó mái tóc được suôn mượt, mềm mại, vào nếp và bồng bềnh.

Mặt nạ tóc Tsubaki giúp phục hồi hư tổn, dưỡng mái tóc suôn mượt và mềm mại chuẩn salon cùng công nghệ thẩm thấu nhanh giúp xả ngay không cần chờ ủ. Nhờ đó mái tóc mềm mượt suôn mượt và mềm mại chuẩn salon cùng mùi hương hoa quả mọng ngọt ngào, quyến rũ.

Khi mua bộ ba gội xả và mặt nạ tóc Tsubaki phục hồi chuyên sâu vào 0-2h ngày 12.12 với giá chỉ 464.000VND, các nàng còn được tặng 1 mặt nạ tóc Tsubaki 180g và lược chải đầu có tổng giá trị giá 395.000VND.

Hương thơm quyến rũ cùng nước hoa Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette

Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette là dòng nước hoa For Her đầu tiên của hãng Narciso Rodriguez được phát hành vào năm 2004. Chai nước hoa này mở đầu với hương nồng nàn của hoa cam châu Phi, chi mộc tê và một chút thanh mát của cam Bergamot. Tầng hương giữa là xạ hương và hổ phách, cuối cùng là mùi hương thanh nhẹ của cỏ hương bài và cây hoắc hương. Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette là chai nước hoa mang lại những nét hương nhẹ nhàng, nữ tính mà cũng hết sức tinh tế, hiện đại.

Đây chắc chắn sẽ là một chai nước hoa thích hợp để dùng trong dịp Giáng sinh này. Các nàng đừng bỏ lỡn dịp mua Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette với giá chỉ 2.045.000VND và có cơ hội nhận 10 nước hoa For Her 0,8ml trị giá 600.000VND và 1 ví cầm tay trị giá 600.000VND cho 100 đơn đầu tiên nhé!

Rạng ngời cùng bộ 2 son MAC Matte và Retro Matte

Son MAC chắc hẳn là thương hiệu son mà nàng nào cũng đã quen thuộc. Dịp Noel này các nàng đừng bỏ qua deal son MAC vì vào 0-2h ngày 12.12, chị em sẽ có cơ hội mua 1 tặng 1 son fullsize với giá chỉ 619.000VND. Với đơn hàng trên 1,3 triệu đồng, các nàng còn được tặng một chiếc túi cực xịn sò nữa đấy!

Son môi MAC Matte là một trong những dòng son mang tính biểu tượng đã làm nên tên tuổi của MAC. Dòng son này với chất son lì mềm mịn, không lộ rãnh môi tạo bề mặt tuyệt vời cho đôi môi. Son MAC lên màu chuẩn ngay từ lần đánh đầu tiên đồng thời giữ lâu trên môi đến 8h ngay cả khi ăn uống và đặc biệt son không bám vào thành cốc khi uống nước. Bên cạnh đó, công thức son có các thành phần làm mềm môi cùng hương thơm nhẹ dịu.

Làn da mịn đẹp cùng kem lót dưỡng da và kem nền đến từ Bobbi Brown

Kem lót dưỡng da Bobbi Brown được mệnh danh là top sản phẩm bán chạy của thương hiệu Bobbi Brown. Sản phẩm với sự kết hợp công dụng 2 trong 1 vừa nuôi dưỡng sâu, vừa làm lớp lót trang điểm. Kem lót của Bobbi Brown sở hữu công thức đột phá giàu dưỡng chất, cung cấp độ ẩm tức thì, làm mềm các vùng da khô sần, trả lại làn da mềm mại và căng mịn, chuẩn bị tốt cho lớp nền trang điểm. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, từ da thường đến da dầu nên nàng nào cũng có thể sử dụng.

Còn kem nền kiềm dầu lâu trôi Skin Longwear Weightless Foundation có khả năng bền màu đến tận 16 tiếng. Chất kem mỏng mịn với hiệu ứng che phủ “đa chiều” cho lớp nền lì mịn, căng bóng tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo độ thông khoáng cho da. Sản phẩm với kết cấu siêu mịn giàu hợp chất dưỡng da, giúp điều tiết lượng dầu nhờn, hạn chế triệt để tình trạng khô căng, cakey khi trang điểm.

Bộ 2 món gồm kem lót dưỡng da Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base và kem nền Skin Long Wear Weightless Foundation được giảm giá chỉ còn 2.039.000VND khi đặt mua vào 0-2h ngày 12.12, các nàng chốt đơn sớm còn được tặng thêm 1 cây son mini trị giá 400.000VND.

Yên tâm không lo mụn với kem dưỡng giảm mụn nhanh sau 8 giờ La Roche-Posay Effaclar Duo+ M

Những chiếc mụn đáng ghét chắc hẳn là nỗi lo của bất cứ nàng nào. Nhưng các nàng yên tâm vì đã có kem dưỡng giảm mụn La Roche-Posay Effaclar Duo+ M. Sản phẩm với thành phần gồm Phylobioma giúp loại bỏ lớp sừng, dày, sâu trên da, Niacinamide giúp kiểm soát dầu nhờn và Procerad giúp giảm thâm mụn. La Roche-Posay Effaclar Duo+ M sở hữu texture mỏng nhẹ và an toàn cho làn da mụn đồng thời không gây nhờn rít, thấm nhanh. Sản phẩm giúp giảm mụn sau 8 giờ và ngăn ngừa mụn tái phát trong 3 tháng.

Nhân dịp sale 12.12, kem dưỡng giảm mụn La Roche-Posay Effaclar Duo+ M giảm giá chỉ còn 410.000 VND và khi mua các nàng sẽ nhận được quà trị giá đến 490.000 VND đấy!

