Loạt deal giúp nàng giữ da sáng, tóc mượt giữa ngày hè oi bức đang có giá "rẻ vô đối", vào sắm ngay!

Để có vẻ ngoài xinh tươi trong mùa hè các nàng cần phải luôn quan tâm đến việc chăm sóc da và tóc. Có ngay loạt deal làm đẹp cho các nàng ở dưới đây!

Loạt deal giúp nàng giữ da sáng, tóc mượt

Nước tẩy trang Micellar Water L'Oreal Paris

Nước tẩy trang luôn là một món đồ không thiếu đối với các chị em phụ nữ. Micellar Water L'Oreal Paris là sản phẩm nước tẩy trang được rất nhiều các tín đồ làm đẹp tin dùng. Với công nghệ Micellar Water, sản phẩm không chỉ giúp đánh bay bụi bẩn, chất nhờn, lớp mỹ phẩm makeup từ sâu bên trong làn da mà còn giúp giữ ẩm, mang đến sự thông thoáng và mềm mượt cho làn da chỉ trong một bước. Dòng Refreshing - Tươi mát (xanh dương nhạt) với thành phần nước khoáng lấy từ những ngọn núi ở Pháp, vừa giúp tẩy trang siêu hiệu quả đồng thời giúp làn da trông tươi tắn, mịn màng hơn hẳn. Sản phẩm thích hợp cho mọi loại da luôn các nàng nhé.

Bộ 3 chai nước tẩy trang Micellar Water L'Oreal Paris sẽ được sale mạnh vào lúc 0h ngày 08/07.

Nước tẩy trang Garnier cho da dầu mụn Salicylic BHA Micellar

Gợi ý thêm cho các nàng nước tẩy trang Garnier cho da dầu mụn Salicylic BHA Micellar. Nước tẩy trang Garnier Micellar Salicylic BHA phù hợp cho da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, da dễ lên mụn. Sản phẩm giúp tẩy sạch lớp makeup, bụi bẩn, ngừa mụn và làm sáng mịn da. Nhờ sử dụng công nghệ Micelles (Micellar Technology) với phân tử Micelles lấy đi bụi bẩn sâu bên trong lỗ chân lông theo cơ chế hoạt động của nam châm khi lau nhẹ trên da mà không cần chà xát. Bên cạnh đó, chai nước tẩy trang này còn kết hợp Salicylic BHA giúp ngừa mụn và vitamin C giúp làm sáng da, đều màu và giảm vết thâm. Các nàng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm tại Lazada nhé!

Đừng bỏ lỡ cơ hội mua nước tẩy trang Garnier cho da dầu mụn Salicylic BHA Micellar với giá hời vào 0h đêm ngày 08/07.

Sữa rửa mặt Simple kiềm dầu ngừa mụn cho da mụn nhạy cảm

Nếu các nàng đang tìm một tuýp sữa rửa mặt cho da mụn có giá hợp lý thì Simple chính là gợi ý cực kỳ đáng mua. Sữa rửa mặt Simple giúp kiềm dầu và hỗ trợ trị mụn Purifying cho da dầu dễ nổi mụn và nhạy cảm được chiết xuất từ cây phỉl, cỏ xạ hương, kẽm, Prebiotic từ thực vật, Vitamin... nhờ đó giúp cuốn đi bụi bẩn, tạp chất và dầu thừa, làm sạch da và giảm bóng nhờn, hỗ trợ trị mụn hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm sữa rửa mặt này còn bổ sung thêm Vitamin B3 giúp cấp cân bằng độ ẩm trên da, hạn chế làm da khô và tránh tình trạng tiết thêm dầu, hỗ trợ trị mụn.

Tranh thủ 0h ngày 08/07 có sale lớn, các nàng vào mua ngay sữa rửa mặt Simple kiềm dầu ngừa mụn cho da mụn nhạy cảm nhé!

Serum làm sáng da Vitamin C Balance Active Formula Active Formula

Đây là lọ serum vitamin C được lòng nhiều tín đồ làm đẹp vì giá cả hợp lý nhưng vẫn đem lại hiệu quả như mong đợi. Serum Vitamin C Balance Active Formula Active Formula chứa 2 dạng ổn định của vitamin C là Illumiscin và Stay-C 50, đây là những thành phần giúp xóa mờ đốm nâu, cải thiện tông da. Không những thế, lọ serum còn mang đến vẻ căng mọng, tràn đầy sức sống, nhờ đó diện mạo của các nàng cũng thêm phần trẻ trung. Sản phẩm không chứa chất bảo quản, không chứa paraben, không gây kích ứng, không nhờn rít, dùng được cho mọi loại da.

Serum làm sáng da Vitamin C Balance Active Formula Active Formula có deal tốt vào 0h ngày 08/07, các nàng nhanh tay chốt đơn thôi.

Bộ đôi gội xả sạch dầu Tsubaki Premium Cool Set

Da đẹp rồi tóc cũng phải đẹp nữa mới đủ bộ các nàng ạ. Bộ dầu gội và dầu xả dưỡng tóc bóng mượt Tsubaki Premium Cool Set là lựa chọn thích hợp cho mùa hè này. Dầu gội Tsubaki Premium Cool Shampoo giúp làm sạch bụi bẩn, bã nhờn, dầu thừa, không gây khô hay tổn hại cho mái tóc hay da đầu, giúp loại bỏ các vấn đề của da đầu như ngứa, khô, hạn chế tình trạng da đầu bị đổ dầu gây bết tóc và gây mùi khó chịu. Dầu xả dưỡng tóc Tsubaki Premium Cool Conditioner giúp nuôi dưỡng và phục hồi mái tóc hư tổn, mang lại mái tóc mềm mại và bóng mượt, hạn chế tình trạng tóc gãy rụng do khô rối.

Săn sale bộ đôi gội xả sạch dầu Tsubaki Premium Cool Set vào 0h ngày 09/07 nhé các nàng ơi!

