Loạt "bảo bối" khiến sao Việt tâm đắc: Phương Nhi mê mệt son kem, Bảo Thy khen nức nở che khuyết điểm của Selena Gomez

Á hậu Phương Nhi - Son Artistry Go Vibrant Cream Lipstick màu Secret Crush Scarlet 106

Nếu bạn thắc mắc ''thần tiên tỷ tỷ'' Phương Nhi sử dụng màu son gì thì đã có đáp án rồi đây. Á hậu chia sẻ thỏi son mà bản thân vô cùng ưa chuộng là Artistry Go Vibrant Cream Lipstick màu Secret Crush Scarlet màu 106. Em son này là một màu đỏ ánh hồng siêu nổi bật và hút mắt, được Phương Nhi sử dụng hàng ngày. Sản phẩm cũng ghi điểm bởi chất kem mịn, khả năng lên màu chuẩn sắc, bền màu lâu trôi, lớp son che phủ tốt nhưng vẫn mỏng nhẹ mượt mà. Giá bán của thỏi son xinh xắn này là khoảng 600k .

Nơi mua: Amway Giá khoảng: 600k

Bảo Thy - Kem che khuyết điểm Liquid Touch Brightening Concealer

Mới đây trên Instagram cá nhân, Bảo Thy đã tiết lộ sản phẩm kem che khuyết điểm mà mình lựa chọn. Đó chính là cây Liquid Touch Brightening Concealer đến từ thương hiệu của Selena Gomez. Trên story, nữ ca sĩ cũng không quên dành lời khen cho chất lượng của sản phẩm.

Được biết, dòng kem che khuyết điểm của thương hiệu này được rất nhiều chị em khen ngợi. Sản phẩm có khả năng giữ tone bền màu mà không gây mốc hay tạo cảm giác dày cộp trên da. Chưa hết, thành phần của ''ẻm'' còn có thể dưỡng ẩm nhẹ nhàng để tạo lớp nền tự nhiên nhất. Giá bán của 1 cây che khuyết điểm Liquid Touch Brightening Concealer khoảng 500k.

Nơi mua: Sonauth Giá khoảng: 510k

Á hậu Huyền My - Nước tẩy trang Bioderma Sensibio H2O

Có vẻ như, mỗi lần mua mỹ phẩm, Á hậu Huyền My phải ''tậu'' cả tủ thì mới có thể an tâm sử dụng trong thời gian dài. Qua chiếc story trên Instagram, cũng có thể thấy rằng người đẹp này là ''fan cuồng'' của dòng tẩy trang Sensibio H2O. Cô nàng sắm về cùng lúc gần 30 lọ nước tẩy trang của thương hiệu Bioderma. Chính khả năng làm sạch mà không gây khô của chai tẩy trang này đã ''chinh phục'' trái tim của một mỹ nhân kũ tính trong khoản skincare như Huyền My.

Nơi mua: Guardian Giá: 446k

Châu Bùi - Son Maybelline New York Superstay Vinyl Ink

Cô nàng Châu Bùi cũng mới ''recommend'' chị em sử dụng dòng son Superstay Vinyl Ink của thương hiệu Maybelline New York. Được biết, màu son mà Châu Bùi sử dụng là 62 với tông nude đất vô cùng quyến rũ và cá tính. Thỏi son này có chất kem siêu mỏng, bóng nhẹ và còn giữ màu được đến 16 giờ đồng hồ. Thành phần bên trong còn chứa công thức Color Lock giúp chống lại hiện tượng nhòe và chuyển màu, đồng thời mang lại lớp son bóng mượt tức thì cho đôi môi của chị em.

Nơi mua: Watsons Giá: 240k

Ảnh: Instagram