Loại trái xanh bình dân, vị chát nhưng kiên trì ăn sẽ thấy da đều màu, eo bé lại

Trong vô vàn loại trái cây ở chợ, có một cái tên thường bị bỏ qua vì hương vị không mấy chiều lòng khẩu vị: quả khế. Vị chua xen chút chát của khế khiến nhiều người e dè, thường chỉ dùng để nấu canh chua hay ăn kèm rau sống. Thế nhưng, chính loại quả dân dã này lại ẩn chứa những công dụng làm đẹp và giữ dáng tuyệt vời, đặc biệt với làn da và vòng eo.

Điều đầu tiên phải kể đến chính là lượng vitamin C dồi dào trong khế. Với một trái khế xanh, cơ thể đã được bổ sung lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do - thủ phạm khiến da sạm, dễ nổi mụn và nhanh lão hóa. Khi vitamin C hoạt động đều đặn, làn da sẽ dần sáng mịn, đều màu hơn, các vết thâm mụn cũng mờ đi trông thấy. Đây là lý do mà nhiều phụ nữ duy trì thói quen ăn khế tươi hoặc uống nước ép khế vài lần mỗi tuần để dưỡng da từ bên trong.

Không chỉ chăm sóc da, khế còn là người bạn của vóc dáng. Thịt khế chứa nhiều chất xơ hòa tan, có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và làm chậm quá trình hấp thụ đường. Đặc biệt, lượng calo trong khế cực thấp, gần như không tạo áp lực cho cơ thể trong quá trình kiểm soát cân nặng. Nhờ đó, ăn khế thường xuyên có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng. Với những ai đang tìm kiếm một loại trái cây “ăn thoải mái mà không lo tăng cân”, khế chính là ứng viên sáng giá.

Đi sâu hơn, thành phần của khế còn có các acid hữu cơ tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể, giảm tình trạng nóng trong và hỗ trợ gan thải độc. Đây là yếu tố quan trọng bởi một cơ thể khỏe mạnh, ít độc tố sẽ phản ánh ngay lên làn da: bớt xỉn màu, ít mụn viêm và có độ căng bóng tự nhiên. Chính vì thế, nhiều người sau một thời gian kiên trì ăn khế đã nhận thấy không chỉ vòng eo gọn gàng hơn, mà gương mặt cũng rạng rỡ, da sáng đều hơn trước.

Dĩ nhiên, vị chát nhẹ của khế là trở ngại với những ai mới bắt đầu. Nhưng có nhiều cách chế biến để loại quả này trở nên dễ ăn hơn. Khế xanh có thể ép lấy nước, thêm một chút mật ong để vị ngọt dịu lại, vừa dễ uống vừa giữ nguyên dưỡng chất. Khế chín thì lại phù hợp để ăn tươi, hương vị ngọt thanh dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí, chỉ cần vài lát khế xanh trong ly nước lọc cũng tạo thành thứ detox thanh mát, vừa đẹp da vừa giữ dáng.

Ở tuổi trưởng thành, khi da bắt đầu xuất hiện vết nám, tàn nhang và cơ thể dễ tích mỡ bụng, việc bổ sung thêm những loại quả bình dân như khế chính là giải pháp tự nhiên nhưng hiệu quả. Thay vì đổ xô vào các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ, đôi khi chỉ cần kiên trì với một thói quen đơn giản ăn vài trái khế mỗi tuần cũng đủ tạo ra sự thay đổi lớn.

Có thể, khế không ngọt ngào như nho hay mọng nước như dưa hấu, nhưng chính cái vị chua chát mộc mạc ấy lại đem đến lợi ích bất ngờ. Một làn da sáng đều màu, một vòng eo gọn gàng, và quan trọng hơn cả là cảm giác cơ thể khỏe mạnh từ bên trong tất cả đều có thể đạt được nếu bạn kiên nhẫn gắn bó với loại quả bị chê chát này.