Loại củ giòn trong đĩa salad quen có thể giảm nám, bơm căng, nâng tông dễ dàng cho da của bạn

Không còn chỉ là món ăn phụ xuất hiện cho đẹp mắt trong đĩa salad, củ cải đỏ (radish) và củ dền đang dần được giới làm đẹp quan tâm như một “thực phẩm chăm da từ bên trong”. Với kết cấu giòn mát, vị ngọt nhẹ tự nhiên và đặc biệt là hàm lượng vitamin A – C dồi dào , hai loại củ này được đánh giá cao trong việc hỗ trợ làm sáng da, cải thiện nám sạm và tăng độ đàn hồi – những vấn đề mà làn da bắt đầu đối mặt rõ rệt sau tuổi 25–30.

(Ảnh: Instagram)

Củ cải đỏ – nhỏ bé nhưng “đắt giá” cho làn da

Củ cải đỏ thường xuất hiện trong salad Âu với vai trò tạo độ giòn và cân bằng vị giác. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại củ này lại chứa lượng vitamin C khá cao – dưỡng chất thiết yếu giúp ức chế sự hình thành melanin, nguyên nhân trực tiếp gây nám và sạm da. Việc bổ sung vitamin C từ thực phẩm tự nhiên như củ cải đỏ giúp làn da đều màu hơn, giảm nguy cơ xuất hiện đốm nâu, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da.

Không chỉ vậy, củ cải đỏ còn giàu vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da trước tác động của tia UV và ô nhiễm môi trường. Khi cơ thể được cung cấp đủ vitamin A, quá trình tái tạo da diễn ra hiệu quả hơn, từ đó giúp da căng mịn và hạn chế lão hóa sớm.

(Ảnh: Instagram)

Nếu củ cải đỏ ghi điểm bởi độ giòn mát, thì củ dền lại nổi bật nhờ sắc đỏ tím đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao. Củ dền chứa hàm lượng vitamin C , vitamin A cùng các sắc tố betalain – một nhóm chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Betalain có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da và hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi.

Đặc biệt, củ dền còn giúp tăng cường tuần hoàn máu , hỗ trợ đưa oxy và dưỡng chất đến tế bào da tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng giúp da hồng hào, khỏe mạnh từ bên trong, đồng thời góp phần cải thiện tình trạng da xỉn màu, kém sức sống.

(Ảnh: Instagram)

Vitamin C từ lâu đã được xem là “ngôi sao” trong chu trình làm đẹp, nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen – thành phần quyết định độ đàn hồi và săn chắc của da. Khi lượng collagen suy giảm, da dễ chảy xệ, kém mịn màng và xuất hiện nếp nhăn sớm. Việc bổ sung vitamin C qua thực phẩm như củ cải đỏ và củ dền giúp hỗ trợ duy trì cấu trúc da một cách bền vững.

Trong khi đó, vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào da, thúc đẩy quá trình thay da tự nhiên. Nhờ đó, làn da được “làm mới” đều đặn, giảm nguy cơ tích tụ sắc tố gây nám và tàn nhang.

Ăn thế nào để đẹp da mà không phản tác dụng?

Củ cải đỏ và củ dền nên được sử dụng ở dạng tươi hoặc chế biến tối giản để giữ trọn dưỡng chất. Salad trộn, nước ép, hoặc hấp nhẹ là những cách phổ biến giúp cơ thể hấp thụ vitamin hiệu quả hơn. Tránh chế biến quá kỹ hoặc nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài vì có thể làm hao hụt vitamin C.

Tuy nhiên, dù tốt cho da, hai loại củ này cũng không nên tiêu thụ quá mức. Ăn với lượng vừa phải, kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng, giàu protein và chất béo tốt sẽ giúp làn da hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn.

(Ảnh: Instagram)

Trong hành trình chăm sóc da, mỹ phẩm chỉ là một phần. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, giàu vitamin và chất chống oxy hóa mới chính là nền tảng giúp da khỏe mạnh lâu dài. Những loại củ tưởng chừng chỉ “làm nền” cho đĩa salad như củ cải đỏ và củ dền lại có thể trở thành trợ thủ đắc lực, giúp làn da sáng mịn, săn chắc và hạn chế nám sạm theo cách tự nhiên nhất.