Tối 2/8, thảm đỏ show diễn thời trang Thu Đông 2026 của NTK Chung Thanh Phong quy tụ dàn sao đình đám, nhưng điểm hội tụ spotlight lớn nhất lại thuộc về cặp chị em Lọ Lem (Mai Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc).

Nếu như 1-2 năm trước, hai công chúa nhà nghệ sĩ Quyền Linh còn tỏ ra khá e ấp, ngượng ngùng trước góc máy truyền thông đặc biệt là cô em Hạt Dẻ - thì tại sự kiện lần này, cả hai đã hoàn toàn chủ động dắt tay nhau bước lên thảm đỏ. Việc tự tin xuất hiện độc lập mà không cần bố mẹ đi cùng cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc cùng bản lĩnh ngày càng vững vàng của hai ái nữ.

Lọ Lem và Hạt Dẻ có mặt với tư cách khách mời của NTK Chung Thanh Phong, mà không có bố mẹ theo cùng (Clip: TikTok).

Khoảnh khắc hai chị em xuất hiện trong những bộ váy cô dâu màu trắng tinh khôi từ thương hiệu CHUNG THANH PHONG BRIDAL, đã tạo nên sự bùng nổ thực thụ. Công chúng và cộng đồng mạng đồng loạt nhận xét đây chính là thước phim "xé truyện bước ra", khi cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều khoe trọn vẹn vẻ đẹp thiếu nữ rạng rỡ, trong trẻo cùng khí chất đài các khó lẫn.

Không dừng lại ở vẻ đẹp diễm lệ, bản phối trang phục của Lọ Lem và Hạt Dẻ còn thể hiện tư duy thời trang tinh tế, tôn vinh trọn vẹn nét cá tính riêng biệt của từng người thông qua kỹ thuật cắt may cao cấp.

Đối với Hạt Dẻ, cô em gái sinh năm 2008 lựa chọn thiết kế váy cúp ngực dáng xòe A-line cổ điển. Mẫu váy tôn vinh nét quyến rũ thanh lịch nhờ chất liệu ren thêu họa tiết dệt nổi công phu, kết hợp hoàn hảo cùng mái tóc uốn sóng bồng bềnh thả lệch vai và chiếc vòng cổ ngọc trai mảnh mai. Bản phối này tôn trọn vẻ đẹp tinh anh, cá tính và sắc sảo của cô thiếu nữ đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống.

Cận cảnh 2 chiếc váy thuộc dòng bridal của chị em Lọ Lem, Hạt Dẻ.

Mặt khác, Lọ Lem lại mang đến làn gió cổ điển đậm chất "nàng thơ". Chị cả nhà Quyền Linh diện mẫu váy ren đối xứng kết hợp cấu trúc corset siết eo, điểm xuyết chi tiết đính kết ngọc trai tỉ mỉ. Điểm nhấn đắt giá nhất trên trang phục của Lọ Lem là chiếc áo khoác choàng vai cape ren mỏng nhẹ đi cùng kiểu tóc búi retro cuộn thấp sang trọng.

Sự cộng hưởng giữa tính cổ điển hoàng gia của Lọ Lem và nét hiện đại, phóng khoáng của Hạt Dẻ tạo nên bức tranh nhan sắc cân bằng tuyệt đối. Nhiều khán giả nhận xét thật khó để phân định ai nổi bật hơn, bởi mỗi cô gái lại sở hữu một màu sắc thẩm mỹ riêng biệt vô cùng cuốn hút.

Hai vẻ đẹp khiến dân tình không thể lựa chọn.

Sự xuất hiện lộng lẫy của Lọ Lem tại show diễn lần này cũng gợi nhớ về mối duyên đặc biệt với NTK Chung Thanh Phong. Tròn 2 năm trước, cũng trên sàn runway của nam nhà thiết kế, Lọ Lem khi ấy mới 18 tuổi đã có màn chào sân catwalk tạo nên một cú nổ truyền thông mạnh mẽ.

Vào vai nàng Lọ Lem bước ra từ truyện cổ tích, vội vã trở về sau tiếng chuông điểm 12 giờ đêm, cô gái trẻ sau đó tái xuất thần thái trong bộ đầm công chúa đính lông vũ trắng muốt. Mẫu thiết kế sử dụng nhiều loại lông vũ cao cấp được đính kết thủ công từng sợi, tạo nên chuyển động bồng bềnh, nhẹ nhàng theo từng bước chân. Màn trình diễn ấy được xem như hiện thân của những giấc mơ cổ tích hóa thành hiện thực.

Lọ Lem trưởng thành hơn từ diện mạo đến thần thái sau 2 năm.

Thời điểm đó, NTK Chung Thanh Phong từng dành những lời có cánh cho ái nữ nhà Quyền Linh: "Lọ Lem mang vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng như nàng công chúa, hoàn toàn đúng với ý tưởng và định hướng mà tôi nhắm đến, là nàng thơ mới trong chương kế tiếp của tôi".

Đó cũng là cột mốc đáng nhớ khi Lọ Lem dành trọn một tuần tập luyện kiên trì trên đôi cao gót 15cm, nỗ lực giữ sự trầm tĩnh dù cảm xúc bên trong vô cùng hồi hộp. Từ hình ảnh cô gái 18 tuổi ngập ngừng bước những bước đi đầu tiên trên sàn diễn năm nào đến thiếu nữ trưởng thành tự tin dẫn dắt em gái trên thảm đỏ hôm nay, Lọ Lem và Hạt Dẻ đang dần khẳng định vị thế của những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới.

Với chiều cao nổi bật 1,71m thiết kế phức tạp này có vẻ như chưa thể làm khó Lọ Lem, trông cô nàng khá thoải mái và ung dung, không hề lộ vẻ lo lắng trong lần catwalk đầu tiên.

Ảnh: Internet