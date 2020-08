Lisa quả là "thánh cân mọi màu tóc": Chuyên trị màu chóe lọe khó xơi mà chẳng màu nào dìm hàng nổi

Như vậy là sau bao ngóng trông, MV Ice Cream mà BLACKPINK hợp tác với Selena Gomez đã chính thức lên sóng. Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, MV được đầu tư chỉn chu từ hình ảnh, âm nhạc đến style khiến dân tình khó lòng rời mắt. Nhưng đặc biệt nhất hẳn là màn đổi tóc của cô nàng Lisa.

4 cô nàng BLACKPINK thay đổi nhiều trang phục, kiểu tóc và lối makeup trong MV mới.

Như đã hé lộ ở hình ảnh teaser, Rosé và Jennie có phân cảnh để tóc màu bạch kim ấn tượng. Ngoài ra stylist còn sử dụng nhiều món phụ kiện tóc tai như khăn buộc, cặp tóc giúp họ thêm phần ấn tượng.

Tuy nhiên kiểu tóc nổi bật nhất MV hẳn chỉ có thể là Lisa với phân đoạn đội tóc giả xanh lá.

Màu tóc xanh lá cây vốn vô cùng khó để, dễ dìm nhan sắc người diện, khiến da bị xỉn màu. Nhưng Lisa lại có thể "cân" đẹp màu tóc khó nhằn này.

Thậm chí màu tóc nổi bật càng làm nổi lên nước da trắng sáng, nhan sắc ngọt ngào của em gái quốc tế, mang đến cho cô nàng hình ảnh vừa trẻ trung lại vừa cá tính.

Lật lại quá khứ mới thấy Lisa đã thử nghiệm với rất nhiều màu tóc khác biệt mà chẳng kiểu nào có thể dìm được cô. Trong MV How You Like That là tóc màu hồng và màu đỏ nổi bần bật.

Trong MV Kill This Love, nàng búp bê Thái lại thử nghiệm từ màu tóc nhuộm xanh lét đến tóc tết màu tím pastel rồi đến sắc vàng bạch kim nổi bần bật.

Dân tình từng tổng hợp Lisa đã thử nghiệm không dưới 10 màu tóc nhuộm khác biệt. Từ cam neon, vàng bạch kim, xanh dương mix light bạc, xám khói hay vàng chanh siêu chóe... nhưng dường như chẳng màu tóc nào có thể dìm nổi nhan sắc của cô.

Ảnh: Internet